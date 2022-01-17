Порошенко заснул во время судебного заседания об избрании ему меры пресечения

Бывший президент Украины Петр Порошенко заснул в ходе судебного заседания об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене.

Во время выступления адвоката Игоря Голованя бывший президент закрыл глаза, затем облокотился на руку и стал клонить голову, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Порошенко удалось поспать чуть более минуты, после этого он открыл глаза. Никто из участников заседания, в том числе судья, не обратил на это внимание.

Ранее Печерский районный суд Киева отказал Порошенко в удовлетворении ходатайства, в котором он просил вернуть прокуратуре ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене.

В понедельник Порошенко вернулся на Украину, ему должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречали его в аэропорту.

Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.

Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.

Бывший президент отсутствовал на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.