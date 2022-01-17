Facebook разблокировал страницу российской делегации на переговорах в Вене

Дочь Назарбаева купила замок в Швейцарии за 63 млн долларов

Динара Кулибаева, дочь Нурсултана Назарбаева, купила замок Chateau Bellerive на берегу Женевского озера в Швейцарии за 62 млн франков (примерно 63 млн долларов), сообщил швейцарский журнал Bilan.

Замок имеет интересную историю. В середине XVII века его начал строить герцог Савойский Карл Эммануил II в ответ на повышение Женевой налога на соль, которую перевозили по озеру, передает Business FM. Герцог возводил амбар для хранения соли, но, по сути, это была крепость, а женевские власти строить крепости вблизи Женевы тогда запрещали.

Из-за этого возник многолетний конфликт между Савойей и Женевой. После смерти герцога наследники пошли на уступки и упростили проект. В частности, вместо шести башен оставили две, и строение потеряло вид крепости.

Как рассказала главный редактор «Нашей газеты» в Швейцарии Надежда Сикорская, замок расположен в одном из самых престижных мест – в коммуне Коллонж-Бельрив на берегу Женевского озера. Он включен в список национального наследия Швейцарии как памятник культуры. Примерно с XIX века замок находился в частном владении. До недавнего времени он принадлежал наследникам принца Садруддина Ага-хана, который долгое время был верховным комиссаром ООН по делам беженцев и жил в Женеве.

«Замок был выставлен на продажу еще три года назад, и владельцы надеялись получить за него 120 млн франков. То есть можно сказать, что Динара Кулибаева выгодно его купила – всего лишь за 62 млн. А вообще, Динара Кулибаева поселилась в Женеве еще в 2011 году, после того как годом ранее приобрела по тем временам самую дорогую виллу в нашем городе у бизнесмена Рустама Аксененко за 74,7 млн франков. Речь тогда шла о роскошной вилле, тоже на берегу озера, в коммуне Аньер, расположенной на территории площадью почти 8 тыс. квадратных метров. С тех пор Динара Кулибаева постоянно входит в рейтинги самых богатых людей Швейцарии, который ежегодно в декабре публикуется экономическим журналом Bilan. В последний раз наши коллеги оценивали ее состояние в 1,5 млрд франков», – сказала она.

Напомним, ранее в понедельник Тимур Кулибаев, муж средней дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары, сообщил, что сложил с себя полномочия председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».