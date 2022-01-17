Постпред России при ОБСЕ потребовал письменных ответов на озабоченности Москвы

Россия ждет конкретных письменных ответов на свои озабоченности по расширению НАТО, после чего будет думать над дальнейшими шагами, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Мы все же ожидаем письменных конкретных ответов на наши озабоченности... после чего будем анализировать и думать над дальнейшими шагами», передает его слова РИА «Новости».

Лукашевич напомнил, что речь идет о «дальнейшем нерасширении НАТО», «неразмещении ударных систем на территории членов альянса, которые впрямую угрожают военной и национальной безопасности РФ» и «возвращении к тем параметрам, которые были заложены в основополагающем акте Россия-НАТО».

Дипломат отметил, что Россия не намерена вести дискуссии по своим предложениям по безопасности в ОБСЕ.

«Мы не собираемся вести какие-то дискуссии по нашим инициативам в ОБСЕ. Это аморфная структура, которая к тому же не обладает международно-правовым статусом. Она не имеет ни устава, ни учредительного документа, и не способна в нынешнем состоянии как-либо влиять на ситуацию в Евроатлантике», – сказал он.

По словам постпреда России, ЕС и Североатлантический альянс вытесняют ОБСЕ из матрицы европейской безопасности.

«Российская дипломатия видит, как деградировала ситуация в евроатлантике с учетом фактора НАТО», – заявил Лукашевич.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.

В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.