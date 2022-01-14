Цена газа в Европе превысила 1100 долларов

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу растет на 10,6%, она поднялась выше 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1121 доллара за тысячу кубометров, или 94,5 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.

Накануне замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу «ни под каким видом, ни по каким причинам» не готовы идти навстречу ключевым требованиям РФ по гарантиям безопасности и что Москва найдет альтернативы в случае введения новых санкций США.

Цена на газ в Европе заметно выросла после заявлений Рябкова.

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