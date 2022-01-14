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Цена газа в Европе превысила 1100 долларов
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Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу растет на 10,6%, она поднялась выше 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1121 доллара за тысячу кубометров, или 94,5 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу «ни под каким видом, ни по каким причинам» не готовы идти навстречу ключевым требованиям РФ по гарантиям безопасности и что Москва найдет альтернативы в случае введения новых санкций США.
Цена на газ в Европе заметно выросла после заявлений Рябкова.
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Газпром: Запасы газа в хранилищах Европы находятся на историческом минимуме
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Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году, говорится в сообщении Газпрома.
«Запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений», – передает ТАСС сообщение корпорации.
При этом уточняется, что Европа отобрала из своих подземных хранилищ (ПХГ) больше половины объема газа, закачанного в прошлом году – 55,6%, или 26,6 млрд кубометров на 10 января, передает РИА «Новости».
«По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году. На 10 января отбор достиг 55,6%, или 26,6 млрд кубометров газа», – говорится в сообщении Газпрома.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
Молдавия попросила у Газпрома отсрочки оплаты поставок в январе
Правительство Молдавии попросило Газпром дать отсрочку для оплаты поставок газа в январе 2022 года, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.
«Вчера у меня был разговор с господином Миллером (главой Газпрома), в ходе которого мы попытались договорится о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы «Молдовагаз» сумела накопить средства. Дискуссии продолжаются», – цитирует ТАСС Спыну.
По его словам, Молдавия заплатит компании за декабрьские поставки газа до конца этой недели. Также Спыну отметил, что Молдавия обсуждает с Газпромом возможность отмены авансовой платы за газ.
«Я обсудил с главой Газпрома возможность отмены оплаты аванса, хотя бы за январь, окончательное решение пока не принято. Возможно, в ближайшее время состоится заседание наблюдательного совета по этому вопросу», – заявил Спыну.
Кроме того, он отметил, что энергетический кризис в Молдавии связан с ростом цен на газ в Европе. Заместитель главы правительства пояснил, что цена взмыла вверх из-за роста котировок на европейских газовых биржах и стоимости корзины нефтепродуктов, к которым по контракту с компанией Газпром привязывается закупочная цена голубого топлива.
Ранее «Молдовагаз» полностью погасил очередной платеж Газпрому. ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.
До этого вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавия больше не допустит задолженности Газпрому, из-за которой возникнет угроза отключения газа.
Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
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В Британии извинились за совет обнимать животных для экономии тепла
Британская энергетическая компания Ovo Energy извинилась за свои рекомендации клиентам обниматься с домашними животными, крутить хулахуп и пить побольше воды, чтобы согреться.
«Мы понимаем, несколько сложной будет ситуация для многих пользователей в этом году. Мы напряженно работаем над тем, чтобы найти эффективные решения для приближающегося энергетического кризиса, и мы признаем, что содержимое этого блога было слабо продуманным и не приносящим пользу. Мы испытываем неловкость и приносим искренние извинения», – говорится в заявлении Ovo Energy, передает ТАСС.
Ранее Financial Times опубликовала список из распространенных компанией десяти «простых и сокращающих издержки советов» по тому, как остаться в тепле этой зимой. Они включают в себя, в том числе, такие рекомендации, как обнимать домашних животных, побольше двигаться, устроив, например, соревнование с детьми, кто дольше прокрутит хулахуп, убраться в доме или попрыгать на месте. Другие предлагаемые способы согреться: есть побольше имбиря, пить больше жидкости, но избегать алкоголя, оставлять открытой духовку после того, как еда приготовлена.
Ранее в Британии заявили о национальной катастрофе из-за подорожавшего газа: руководители нескольких британских компаний обратились к правительству с просьбой принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит работу предприятий страны под угрозу.
Всего с начала сентября прошлого года более 20 энергетических компаний Великобритании, которые обслуживали несколько миллионов человек, объявили о банкротстве из-за рекордно высоких цен на газ.
Цена на газ в Европе заметно выросла после заявлений Рябкова
Стоимость газа в Евросоюзе в ходе торгов выросла почти до 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров после заявления замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых санкций США.
Рост стоимости газа за день составляет 12%, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 996 долларов за 1 тыс. кубометров или 84,1 евро за МВт ч.
Ранее в четверг Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
После этого курс рубля потерял около 50 копеек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Орбан объявил о госрегулировании цен на продукты в Венгрии
В Венгрии решено вернуть цены на ряд продуктов питания к уровню октября, сообщил глава правительства страны Виктор Орбан.
По итогам парламентского заседания премьер объявил о решении «вмешаться в ценообразование шести продуктов: сахара-песка, пшеничной муки, подсолнечного растительного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока 2,8% жирности». Он пояснил, что цены на них «вернутся на уровень 15 октября», передает РИА «Новости».
Как подчеркнул Орбан, «начиная с февраля так должно быть во всех магазинах». По его словам, такой шаг должен защитить граждан в условиях растущих из-за энергокризиса цен. При этом прежде Венгрия уже ограничила рост цен на бензин. Кроме того, проводится политика снижения размеров коммунальных платежей.
Напомним, в Европе цены на газ начали расти весной, тогда газ стоил 250–300 долларов за тысячу кубометров. Сейчас тысяча кубометров стоит около 1 тыс. долларов.
ПХГ Европы опустели более чем наполовину
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В среду заполненность газом подземных хранилищ Европы достигла отметки ниже 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.
Впервые за все время наблюдений с 2011 года это произошло так рано с начала года. Прежде самое раннее с начала календарного года снижение запасов ниже 50% было достигнуто в 2017 году и пришлось на 19 января, передает ТАСС.
12 января 2022 года отбор газа составил 814,66 млн кубометров при закачке в 22,64 млн кубометров. ПХГ заполнены на 49,33%. В них находится около 53,26 млрд кубометров (в 2021 году было на 17,7 млрд больше).
При этом на фоне роста числа танкеров, перевозящих сжиженный газ из США в Европу, рекордным для этого периода времени оказались поставки с СПГ-терминалов – 360–380 млн кубометров в сутки. Запасы СПГ достаточно высоки для середины января: на 25% выше, чем в 2021 году, и на 15% больше среднего показателя для текущих дат за пять лет.
Накануне Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений. С 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию.
Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2»
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Американские сенаторы проголосовали против предложенного Тедом Крузом законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока – 2», сообщают информационные агентства.
Предложение республиканца Круза не набрало необходимых 60 голосов. Предлагалось ввести санкции против газопровода в течение 15 дней после утверждения законопроекта, передает РИА «Новости».
Круз утверждает, что от санкций «зависит существование Украины». Он заявил: «Через дни, недели, в ближайшие месяцы мы можем увидеть российские танки на улицах Киева». По его версии, глава российского государства Владимир Путин стремится «воссоздать Советский Союз», а Украину российские власти хотят «стереть с лица земли». Круз считает, что, «если бы республиканец был президентом, все демократы бы поддержали проект».
Администрация США выступила против предложенного сенатором-республиканцем проекта о санкциях. Белый дом не верит, что законопроект поможет Украине, но при этом считает, что санкции «подорвут единство европейских союзников».
Глава международного комитета сената США Роберт Менендез также призвал коллег проголосовать против законопроекта, доказывая, что санкции ослабят единство западных союзников и лишат их важного рычага влияния на политику России. По его словам, «сейчас не время убирать со стола такой мощный рычаг влияния».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2». Politico писала, что подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Круза о санкциях.
«Молдовагаз» признал нехватку 45 млн долларов для расчета с Газпромом
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Требуется помощь правительства Молдавии, чтобы расплатиться с Газпромом, заявил председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Чебан сказал, что «сейчас, возможно, возникает кассовый разрыв в части оплаты текущего потребления в январе». По его словам, «ситуация сложная». Однако Чебан полагает, что при «поддержке правительства» решение найдется, передает ТАСС со ссылкой на TVC 21.
Председатель правления компании пояснил, что тарифы не поспевают за ценой на газ на бирже. Так, «закупочная цена на январь составляет 647 долларов за тысячу кубометров, а в тарифе утверждена цена на уровне 430 долларов». В результате «не хватает в январе 43–45 млн долларов для расчета с Газпромом».
«Молдовагаз» не сможет получить кредит в молдавских банках из-за огромного исторического долга перед Газпромом. Обсуждается возможность предоставления правительством налоговых каникул и другие рычаги для улучшения финансового положения предприятия.
Чебан заявил: «Мы привыкли, что должны получать газ в рассрочку, да еще и в долг. Не получится так и не будет так дальше на газовом рынке. Нужно это понять». Он призвал не искать «политическую составляющую». По его словам, с молдавской стороной «заключили выгодный контракт и обсудили реструктуризацию долга». «Сперва требуют вернуть долги, а потом подписывают новый контракт», – пояснил он.
Чебан подчеркнул, что «газовый рынок либерализован», есть «24 трейдера, которые могут покупать газ на хабах в любых странах». «Почему они этого не делают? Значит, мы заключили выгодный контракт», – заявил он.
По его словам, правительству Молдавии необходимо решить системные проблемы, которые не позволяют «Молдовагазу» вовремя получать деньги за газ, поставленный конечным потребителям, и рассчитываться с Газпромом.
Напомним, «Молдовагаз» проинформировал правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств. Власти Молдавии не исключили введения режима ЧП из-за газового кризиса.
Медведчук рассказал, сколько должен стоить газ на Украине
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что газ в стране должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр.
«Я подтверждаю: мы можем сделать, чтобы цена на газ для граждан Украины была 3,5-4 гривны за кубометр. Не 73!» – передает ТАСС со ссылкой на заявление политика.
Он подчеркнул, что из-за высокой цены на газ на Украине может остановиться хлебопекарная, кондитерская, молочная промышленность. Медведчук сообщил, что газ страна получает напрямую из России, но платит не напрямую. Наценка ложится на плечи граждан, а деньги уходят западным структурам, которые этот газ якобы получают в России, делают сумасшедшую накрутку и продают Украине.
«Сегодня газ у нас по 1 200 - 1 400 долларов, а мог быть по 175. Кому это мешало?» – отметил политик.
Ранее сообщалось, что руководителю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку продлили арест по делу о поставках угля из Донбасса.
На Украине заявили о катастрофе в хлебопекарной отрасли из-за цен на газ
Производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за роста цен на газ, предприятия на грани остановки.
Ранее кабинет министров Украины, чтобы облегчить ситуацию, ограничил цены на газ для производителей ряда товаров, включая масло и хлеб. Но во Всеукраинской ассоциации пекарей заявили, что поставщики газа не выполняют постановление правительства и не продают газ по льготной цене.
«Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на письмо, опубликованное изданием Delo.ua.
Глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко заявил, что властям не стоит игнорировать проблему производителей хлеба, так как продукция является социально значимой.
Он предупредил о последствиях бездействия правительства, приводя в пример Казахстан, где, по его словам, премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ.
Ранее сообщалось, что украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
Власти Молдавии не исключили введения режима ЧП из-за газового кризиса
В Молдавии из-за газового кризиса не исключается введение режима чрезвычайного положения, заявил председатель парламента страны, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу, объяснив ситуацию «большой политикой».
Гросу заявил, что власти Молдавии готовят шаги по поддержке граждан в случае нового повышения тарифа. Он подчеркнул, что рост цен на газ наблюдается во всем регионе. По его словам, «это большая политика». Гросу подчеркнул, что нужно «быть предсказуемыми, исполнять обязательства и пройти этот период с меньшими последствиями», передает ТАСС со ссылкой на R-Live.
Напомним, газораспределительное предприятие «Молдовагаз» проинформировало правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств.
Танкер с российским СПГ прибыл в Литву
Очередной танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России прибыл в Клайпедский порт, сообщают СМИ.
Танкер Coral Favia вышел из российского порта Высоцк вечером 11 января и зашел в литовский порт утром 13 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Sputnik Литва».
Согласно сведениям компании-оператора Klaipedos nafta, танкер должен доставить 9,5 тыс. кубометров СПГ.
В начале января Литва получила от России 17 тыс. кубометров российского топлива. Грузы СПГ составляют порядка 10 тыс. кубометров.
В конце декабря в Клайпедский порт прибыл четвертый танкер со сжиженным природным газом из России. До этого Литва получила партию СПГ из России 12 декабря.
Терминал СПГ в Литве начал работу в 2014 году. Власти считали, что он поможет балтийской республике избавиться от "монополии" "Газпрома".
Германии предрекли усиление зависимости от Газпрома
Проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома, предрекли эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel.
Журналисты подчеркнули, что сейчас 90% потребностей европейской страны в газе покрываются за счет импорта. Голубое топливо поступает в Германию исключительно по газопроводам преимущественно из трех государств: России, Норвегии и Нидерландов, передает РИА «Новости».
При этом Нидерланды уже несколько лет из-за сейсмической опасности сокращают добычу на своем самом важном месторождении.
«Возможно, что в скором времени ее вообще прекратят. Это сделает ФРГ еще более зависимой от Газпрома», – поясняется в материале. На российскую компанию в структуре немецкого импорта газа приходятся 55%.
Как считают авторы материала, альтернативным источником голубого топлива могли бы стать поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара или Австралии. Однако Германия не владеет собственным портом для приема СПГ и, кроме того, проблема может возникнуть и в стоимости энергоресурса.
«Значимого снижения цены немцы если и смогут добиться, то только при заключении долгосрочных договоров», – заявили обозреватели.
При этом они выразили сомнение, что поставщики СПГ могут согласиться на долгосрочные контракты из-за планов ФРГ перейти на возобновляемые источники энергии.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
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США с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации вокруг Украины
Американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
«С нашей точки зрения, очень тяжело представить себе, чтобы газопровод был введен в эксплуатацию, чтобы по нему шел газ, если Россия возобновит агрессивные действия в отношении Украины», – заявила Шерман после заседания Совета Россия – НАТО, передает РИА «Новости».
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Россия должна сделать выбор в отношении Украины: путь дипломатии или масштабные последствия.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В российском МИД не исключали, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
На Украине заявили о «сговоре» Байдена с Россией по «Северному потоку – 2»
Президент США Джо Байден мог намерено блокировать санкции по «Северному потоку – 2», считает заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.
Минин пишет в своей авторской колонке, что, на его взгляд, участие Соединенных Штатов в переговорах по гарантиям безопасности с Россией было нужно для «отвода глаз» от содействия американского лидера открытию трубопровода, передает РИА «Новости».
«По одной из версий, кстати, все жесткие заявления, которые сейчас идут в обоих направлениях – дымовая завеса, чтоб не дать (повода) обвинить Байдена в «работе на Кремль» из-за блокирования санкций по «Северному потоку – 2», – допустил он.
Автор статьи считает это единственной целесообразной целью переговоров Вашингтона и Москвы.
«Непонятно, зачем это было делать, если не было реальных планов прийти к неким решениям с Москвой», – заключил замглавреда.
Напомним, сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2». До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода. Politico писала, что подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект о санкциях.
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