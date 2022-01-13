Президентский фонд культурных инициатив завершает прием заявок на грантовый конкурс

До завершения приема заявок на грантовый конкурс 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий осталась одна неделя. Свои творческие идеи на конкурс представили 83 субъекта России.

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) завершит заявочную кампанию на первый конкурс 2022 года 20 января в 23.30 по московскому времени. В течение ближайшей недели свои творческие проекты через информационную систему сайта фондкультурныхинициатив.рф могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На сегодняшний день наибольшее количество полностью оформленных проектов подано от жителей Белгородской области, Краснодарского края, Москвы, Республик Татарстан и Башкортостан, Ростовской, Оренбургской, Кемеровской, Волгоградской и Нижегородской областей.

Заявки на конкурс должны соответствовать одному из восьми тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

Для помощи заявителям на официальном сайте Фонда размещены все необходимые документы для участия в конкурсе.

Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, открывшего прием заявок 1 ноября, – 4 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Всего в 2022 году пройдет два грантовых конкурса.

Напомним, что почти полторы тысячи проектов сферы культуры, искусства и креативных сфер из 79 регионов России уже получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам конкурса 2021 года. Некоторые поддержанные инициативы уже реализованы. Так, ряд проектов уже завершились: Всероссийский фестиваль «Книжный маяк Петербурга», в Новосибирске — Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра», V Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» прошел в Анадыре (Чукотский АО) и другие.

Президентский фонд культурных инициатив создан на основании указа президента от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».