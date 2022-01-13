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Яценюк предупредил Зеленского о риске быть «съеденным на завтрак» Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский рискует быть «съеденным на завтрак» российским лидером Владимиром Путиным, заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на Киевском форуме безопасности.
Он порекомендовал украинскому лидеру отказаться от двусторонних переговоров с российским коллегой, передает РИА «Новости».
«Я не критикую господина Зеленского, но я бы ему посоветовал не осуществлять никаких отдельных сепаратных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников – США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак», – сказал Яценюк.
Кроме того, политик заявил, что переговоры с Россией о гарантиях безопасности являются нонсенсом. Он указал на необходимость ввести в отношении Москвы жесткие санкции, а также призвал Запад обеспечить Украину летательным наступательным вооружением.
Ранее в Госдепартаменте США и американской администрации призвали Россию прекратить маневры ВС вблизи границ Украины, вернув российских военнослужащих в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам»
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Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении», заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями, как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.
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Соловьев рассказал еврейский анекдот о понимании США желаний украинцев
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«Американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев. Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман потребовала от России не принуждать Украину к «переменам, о которых украинский народ не просил».
«Заявление Шерман напоминает мне классический еврейский анекдот. Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: «Мойша, домой!». Мойша спрашивает: «Я замерз?». А мама ему отвечает: «Нет, ты проголодался», – рассказал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Получается, что американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет, – указал собеседник. – Но насколько глубоки чаяния американцев о других народах, украинцы могут поинтересоваться у афганцев, ливийцев, иракцев, сирийцев, сербов. Всем прекрасно известно, к чему это привело».
«С другой стороны, слова Шерман меня нисколько не удивляют, – отметил Соловьев. – Американцы живут в стране, где огромная часть взрослого населения страдает разными формами психических расстройств. Кроме того, чтобы понимать современную американскую политику и действительность, я настоятельно рекомендую посмотреть фильм «Не смотрите наверх!». Это жесточайшая сатира на современную Америку. Иначе наши знания о политике американцев будут неполными».
Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении». Также США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам».
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии.
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Столтенберг: Принцип НАТО «один за всех и все за одного» Украину не касается
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встрече в Брюсселе заявил, что Украине оказывают лишь политическую и практическую поддержку.
Он напомнил, что Украина – только партнер, стране помогут усилить ее способности обеспечивать самооборону.
«Но Украина не член НАТО. Гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей – «один за всех и все за одного» – касаются только государств-членов НАТО», – сказал Столтенберг.
Также генсек отметил, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО. К этому выводу пришли союзники альянса, передает РИА «Новости».
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО, никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – заявил Столтенберг по итогам заседания Совета Россия – НАТО 12 января в Брюсселе.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Украина и Турция обсудили объединение усилий против России в Черном море
Киев и Анкара ведут диалог про усиление безопасности в Черном море, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
Жовква отметил, что «Черное море – безусловно, важный и приоритетный регион для Украины». По его словам, Украина и Турция обсуждают «объединение усилий в том, чтобы противостоять усилиям» России, «которая также является черноморской державой». Жовква заявил, что эту тему Украине необходимо обсуждать «с членами НАТО», так как для них «это тоже приоритетный регион», передает РИА «Новости» со сылкой на «Украинское радио».
Напомним, Жовква заявил, что концентрация российских войск у украинских границ не уменьшилась. При этом он заверил, что вооруженные силы Украины «будут готовы дать отпор», если потребуется. Жовква уверен, что Киев «получит официальное приглашение» на саммит НАТО в Мадриде.
Украина заявила о готовности «дать отпор» России
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Концентрация российских войск у украинских границ не уменьшилась, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
Жовква сказал, что эта «концентрация» продолжает «колебаться», но «действий по отведению войск и возвращения их в места постоянной дислокации» не наблюдается. По его словам, вооруженные силы Украины «будут готовы дать отпор», если потребуется, но Киев придерживается дипломатического решения проблемы. Жовква заявил о важности ведения переговоров с Россией, передает РИА «Новости» со сылкой на «Украинское радио».
Комментируя возможность участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Мадриде, Жовква сообщил, что «приглашения еще нет, потому что НАТО не определилось еще окончательно с форматом проведения этого саммита». Он отметил, что, «скорее всего, пройдет полноценный саммит НАТО», то есть «будут приглашены не только члены НАТО, но и страны-партнеры НАТО». Жовква уверен, что Киев «получит официальное приглашение». «Я чувствую, что президент Украины будет присутствовать на саммите НАТО в Мадриде», – заявил он, добавив, что «Украину на мадридском саммите ожидает позитив».
Напомним, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». Москва считает, что заявления об агрессии России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Во вторник в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.
Столтенберг заявил об оставшихся разногласиях между Россией и НАТО
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе заявил, что между Россией и США остались разногласия по вопросу Украины и нацбезопасности.
Непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия – НАТО (СРН) в ключевой момент для европейской безопасности, между сторонами остались серьезные разногласия, отметил он.
«Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Также он заявил, что союзники по НАТО уверены в том, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс, о чем она требовала. Таким образом, альянс отказывается идти на компромисс по расширению НАТО.
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников по (альянсу) могут решать, когда Украина будет готова стать членом (НАТО), никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – сказал генсек.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Ожидается, что в ходе дискуссии стороны постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.
Украина увидела в детских книгах из РФ угрозу милитаризации своих детей
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не разрешил ввозить в страну три детские книги о машинах и с тестами из России из-за символики, посчитав, что они нацелены на «милитаризацию сознания детей», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Госкомтелерадио не разрешило украинскому импортеру ввоз с территории России для распространения в Украине еще трех детских книг, в которых была обнаружена пропаганда государства-агрессора...», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регулятора.
Запрет коснулся детских книг российского издательства «Издательский дом «Проф-Пресс» «Стихи о машинах малышам», «Транспорт», «Тесты для малышей 2–3 года».
Указано, что в книгах есть большое число иллюстраций, в которых используется символика «страны-агрессора», силовых и военных структур, а также символика коммунистического режима.
Импортеру отказали на основании закона Украины «Об издательском деле». Книги якобы нацелены на «милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам».
В декабре 2021 года на Украину запретили ввозить пять детских книг из России, в том числе из-за хвалебного стихотворения о ВС России и выделения среди заслуг Екатерины II увеличения российской армии.
Ранее сообщалось, что из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий.
Медведчук рассказал, сколько должен стоить газ на Украине
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что газ в стране должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр.
«Я подтверждаю: мы можем сделать, чтобы цена на газ для граждан Украины была 3,5-4 гривны за кубометр. Не 73!» – передает ТАСС со ссылкой на заявление политика.
Он подчеркнул, что из-за высокой цены на газ на Украине может остановиться хлебопекарная, кондитерская, молочная промышленность. Медведчук сообщил, что газ страна получает напрямую из России, но платит не напрямую. Наценка ложится на плечи граждан, а деньги уходят западным структурам, которые этот газ якобы получают в России, делают сумасшедшую накрутку и продают Украине.
«Сегодня газ у нас по 1 200 - 1 400 долларов, а мог быть по 175. Кому это мешало?» – отметил политик.
Ранее сообщалось, что руководителю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку продлили арест по делу о поставках угля из Донбасса.
На Украине заявили о спецоперации Порошенко против президента Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал возвращение на Украину экс-президента страны Петра Порошенко спецоперацией против действующего главы государства Владимира Зеленского.
Гончаренко обвинил Зеленского в том, что тот не занимается политикой. Приезд Порошенко его разбудит, станет «пинком ленивому актеру», считает он.
«Как только вернется Порошенко – Зеленский наконец проснется. Это не просто возвращение, это спецоперация «Разбуди президента». Пора уже, страна из праздников вышла и только один человек замешкался, ну, вот, мы ему немножко поможем», – заявил депутат в Telegram.
Также он добавил, что Зеленский долго готовился к приезду Порошенко, взяв два отпуска.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что будущее двух президентов Украины зависит от ареста Порошенко.
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Грушко: Угроза Украине – это сама Украина
На переговорах России с НАТО западные партнеры обсуждали Украину не менее полутора часов, хотя до этого заявляли о недопустимости обсуждать украинскую проблематику без присутствия представителей Киева, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО.
«Честно скажу, я иногда не понимаю заявлений, которые делаются нашими партнерами. Я читал, что господин [госсекретарь США Энтони] Блинкен заявил, что «ни слова об Украине без Украины». Но сегодня наши партнеры обсуждали Украину, наверное, полтора часа из четырех отведенных. Вот реальность! Еще раз подчеркну, угроза Украине – это сама Украина. Больше никто!» – заявил он.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
В МИД сочли лукавой позицию Запада по приему в НАТО Украины и Грузии
В Москве считают лукавой и циничной позицию Запада по требованию России к НАТО не принимать в альянс Украину и Грузию, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.
«Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется в максимальной степени. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском кругу замкнулось целиком на интересы именно этого альянса», – передает его слова РИА «Новости».
Рябков добавил, что Украина ищет повод окончательно отказаться от минских соглашений.
«Тем более в ситуации, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, которая ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, которая спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников. Может быть любая провокация, мы не дадим возложить на нас ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого, мы просто предупреждаем, что нужен НАТОвский откат», – казал дипломат.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко указал, что заявления НАТО о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, недопустимы. Москва подчеркнула, что «бездумная линия на вовлечение в НАТО государств на пространстве бывшего СССР создает риски».
В США заявили о возможности конфликта из-за скопления сил России на границе с Украиной
Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Она полагает, что Россия «сконцентрировала эти силы, чтобы оказать давление на Европу и Соединенные Штаты, на евроатлантические амбиции, чтобы запугать».
«Это провокационный шаг, ведущий к эскалации напряженности и вызывающий большую обеспокоенность. Без сомнения, это может привести к конфликту», – передает слова Шерман ТАСС.
Ранее группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится.
Напомним, Вашингтон обвинил Москву в подготовке к нападению на Украину. Даже был назван предполагаемый срок – январь-февраль. Из-за этой «явной угрозы» администрация Байдена выработала пакет «сверхжестких санкций», подразумевающих «полную изоляцию российской финансовой системы».
Владимир Путин предупредил, что в случае, если эти «суперсанкции» действительно будут введены, Россия пойдет на полный разрыв отношений с США.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
На Украине начали работы по созданию барражирующих боеприпасов
На Украине начаты работы по созданию перспективных барражирующих боеприпасов воздушного базирования, сообщает издание «Украинский милитарный портал».
«В конструкторском бюро «Южное» начали работы по созданию перспективных барражирующих боеприпасов. Перспективные боеприпасы предназначены для поражения широкого диапазона разных целей. Их можно будет применять с разных авиационных пилотируемых и беспилотных (БПЛА) авиационных платформ», – передает РИА «Новости» сообщение.
Напомним, задача так называемых «барражирующих беспилотников» – какое-то время после запуска оставаться в воздухе, осуществляя поиск цели, а после обнаружения совершить атаку и самоподрыв с целью ее уничтожения.
Тем временем в России завершились испытания барражирующих боеприпасов «Куб». Серийные поставки начнутся с 2022 года.
Летом 2019 года было опубликовано видео применения ударного беспилотника «Куб». Разработка была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2019». Беспилотник разработан компанией ZALA Aero (входит в Группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех»). Также ведется разработка первого морского беспилотника-камикадзе.
США с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации вокруг Украины
Американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины, заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
«С нашей точки зрения, очень тяжело представить себе, чтобы газопровод был введен в эксплуатацию, чтобы по нему шел газ, если Россия возобновит агрессивные действия в отношении Украины», – заявила Шерман после заседания Совета Россия – НАТО, передает РИА «Новости».
Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Россия должна сделать выбор в отношении Украины: путь дипломатии или масштабные последствия.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В российском МИД не исключали, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
Следствие заявило об ожидании избрания меры пресечения для Порошенко
Органы досудебного расследования Украины рассчитывают на то, что 17 января экс-президенту страны Петру Порошенко изберут меру пресечения по делу о государственной измене, сообщило Государственное бюро расследований Украины на своем официальном сайте.
«По информации СМИ, пятый президент Украины планирует вернуться на Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Следствие считает, что ранее Порошенко уклонился от явки в суд, что можно считать риском, который даст основания следственному судье для постановления о применении более строгой меры пресечения.
Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.