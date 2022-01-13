Кремль спросили о готовности России перевозить белорусский калий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, готова ли Россия взять на себя транспортировку калия из Белоруссии, но заверил, что Москва не бросит своего партнера.

«Я оставлю без ответа ваш вопрос, чувствительная субстанция. Белоруссия – наш партнер, и мы ее не бросаем и не бросим», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он также не ответил на вопрос, планирует ли Владимир Путин обсудить эту тему с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Без ответа», – сказал представитель Кремля.

В свою очередь президент России Владимир Путин на встрече с владельцем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным отметил, что производители должны обеспечить удобрениями российский рынок, но смогут и заработать на конъюнктуре.

«Наши цели заключаются не в том, чтобы не дать возможность тем, кто производит удобрение внутри страны, получать соответствующую прибыль, пользуясь конъюнктурой на рынке, а в том, чтобы обеспечивать свой собственный рынок необходимым объёмом удобрений для сельского хозяйства», – сказал Путин.

Ранее правительство Литвы приняло решение аннулировать с 1 февраля соглашение о железнодорожном транзите через страну в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий».

В августе прошлого года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска.

Из-за скандала вокруг «Беларуськалия» глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка решил подать в отставку. При этом премьер-министр Литвы не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса.

Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявляла, что литовская государственная компания «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») может попасть под санкции США, если компания и дальше будет осуществлять транзит белорусских удобрений.

В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявлял, что Минск готов отреагировать на ограничения экспорта калийных удобрений через Литву и оперативно перенаправить потоки в порты России.