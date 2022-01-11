Эксперт: Россия оспаривает неприкасаемые 30 лет принципы НАТО

Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов прокомментировал российско-американские переговоры в Женеве, выразив мнение, что Москва оспаривает принципы организации европейской безопасности с центральной ролью НАТО, которые 30 лет считались непререкаемой аксиомой.

«… речь идет о попытках решить наиболее принципиальные вопросы европейской безопасности со времени переговоров об объединении Германии. Тогда были заложены принципы (центральная роль евроатлантических институтов, прежде всего НАТО), которые сейчас Москва оспаривает. Поскольку 30 лет они считались непререкаемой аксиомой, ее пересмотр без резкой встряски невозможен», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале, комментируя российско-американские переговоры в Женеве по гарантиям безопасности.

«Есть два уровня, мягко говоря, разночтений. А точнее – полной нестыковки позиций. Оба касаются, собственно, предмета переговоров. Первый: в США дело представляется так, что разговор идет об Украине и, соответственно, смысл встреч – предотвращение якобы почти неминуемого российского вторжения в эту страну. Для России смысл процесса – не украинский вопрос, а как раз принципы европейской безопасности, пересмотр того, что было принято после холодной войны. Украина – жизненно важное, но лишь одно из проявлений большой проблемы итогов противостояния второй половины ХХ века», – считает Лукьянов.

«Второй: американцы готовы обсуждать проблемы технического рода, что-то в духе контроля над обычными вооружениями, известного со времен холодной войны. Где какие ограничения на размещение тех или иных видов подразделений и техники можно согласовать. Российское требование – политические переговоры о стратегии, основах взаимоотношений. Только после них имеет смысл обсуждать конкретные вопросы. В противном случае мелкие коррекции не решат главной проблемы, а только усугубят ее. Громкая и бескомпромиссная позиция Москвы – вероятно, способ не допустить именно этой технократизации переговоров, сохранить их в политической плоскости. Цель США – противоположная», – отметил эксперт.

«Пока эти противоречия выглядят неразрешимыми. Надо отметить, что официальные комментарии американской делегации более сдержанны, хлопанья дверями пока не наблюдается. Это можно считать признаком того, что варианты сближения позиций будут еще обсуждаться. С другой стороны, разрыв в восприятии столь велик, что может потребоваться новая и достаточно опасная эскалация, чтобы заставить стороны реально искать оригинальные форматы договоренностей», – считает Лукьянов.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.

В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».

1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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