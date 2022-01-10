Власти Австралии арестовали Новака Джоковича

Правительство Австралии приняло решение арестовать сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщила журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича.

Юристы федерального правительства сообщили суду, что министр иммиграции и культурного многообразия Австралии Алекс Хоук может воспользоваться своими личными полномочиями, чтобы снова аннулировать визу Джоковича. По словам источника, позднее представители правительства Австралии арестовали теннисиста, несмотря на постановление суда, с целью депортировать Джоковича из страны, передает РИА «Новости».

«Если мы что-то и можем сделать, так это сообщить об этом во всех соцсетях – они хотят снова схватить и запереть Новака. В настоящий момент мы консультируемся с пиарщиками по поводу наших следующих шагов. Он (Джокович) находится со своими адвокатами в комнате, где они были во время слушания, и обдумывает возможные варианты», – цитирует в Twitter брата первой ракетки мира Джордже Джоковича журналист Саша Озмо.

Ранее в понедельник судья Энтони Кэлли в ходе онлайн-трансляции трансляции заседания сообщил, что австралийский федеральный суд в Мельбурне в понедельник удовлетворил апелляцию Джоковича, который оспорил законность аннулирования своей австралийской визы и решения о депортации, принятого погранслужбой страны.

Судья федерального окружного суда по итогам слушаний, продолжавшихся в течение пяти часов, отменил решение властей Австралии об отмене визы сербского теннисиста. Также суд постановил, что ответчик по делу, которым выступала министр внутренних дел страны Кэрен Эндрюс, обязан возместить все судебные расходы и «предпринять все необходимые шаги для немедленного освобождения заявителя» из отеля для мигрантов, где Джокович оставался с 6 января 2022 года.

Ранее пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. В четверг австралийские власти сообщили, что не планируют депортировать Джоковича до новых слушаний, назначенных на понедельник.

Напомним, 6 января СМИ сообщили, что Джокович, австралийскую визу которого аннулировали, был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.