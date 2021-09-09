Путин назвал причину нового витка кризиса в Афганистане

Очередной виток кризиса в Афганистане был вызван безответственными попытками внедрить в этой стране иностранные ценности извне, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС. Он подчеркнул, что авторы экспериментов в Афганистане «ретировались, а приходится расхлебывать всему мировому сообществу».

«Я не раз заявлял о том, что новый виток кризиса в Афганистане вызван безответственными попытками установить там иностранные ценности извне и построить там так называемые демократические структуры с помощью моделей и методов социального и политического строительства, которые игнорируют исторические особенности, а также традиции, которым следовали люди», – передает его слова РИА «Новости».

Путин пояснил, что уход США из Афганистана привел к кризису, однако пока неясно, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность.

«Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты. Уход США и их союзников из Афганистана привел к возникновению новой кризисной ситуации и еще до конца неясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности», – сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия наряду с другими странами БРИКС уделяет особое внимание этой ситуации. Также страны БРИКС последовательно выступали за установление мира в Афганистане, заявил Путин.

«Жители этой страны многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство», – отметил глава государства.

«Хочу подчеркнуть, что Россия готова продолжать тесное взаимодействие со всеми участниками БРИКС во всех сферах», – добавил российский лидер.

Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.