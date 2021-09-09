Сообщения о подготовке саммита Путина и Байдена назвали фейком Путин объявил минуту молчания в память о Зиничеве и погибших в Ногинске «Единая Россия» попросила Путина присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам 9 сентября 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании российского оргкомитета «Победа» попросил президента Владимира Путина присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» еще 11 городам. Турчак уточнил, что в новый список вошли города Алдан (Республика Саха – Якутия), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита (Забайкальский край). «Все предложенные города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей – всего собрано 2,4 млн подписей, но и экспертными заключениями Российской академии наук», – добавил Турчак, слова которого приводятся в Telegram «Единой России». Путин поддержал это предложение, добавив, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году звание получили 20 городов. В 2021 году Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще 12 городам.

Путин назвал гибель главы МЧС невосполнимой личной утратой 8 сентября 2021, 16:59 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева и подчеркнул, что с министром их связывали годы работы. «Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации – как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Зиничев посвятил себя служению Отечеству, людям. «И спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг. Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве», – заключил глава государства. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был. Напомним, Зиничев погиб на учениях в Арктике, спасая жизнь человека, ему было 55 лет. Позже стало известно, что глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника. С 1987 года он работал в органах государственной безопасности. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России. Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно 9 сентября 2021, 09:45

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям России Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России Владимир Путин своим указом присвоил генералу армии Зиничеву Е.Н. звание Героя Российской Федерации (посмертно) за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», – говорится в сообщении Кремля. В среду глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга. Министр находился на межведомственных учениях в Норильске. Там же присутствовал и Александр Мельник – сотрудничавший с МЧС кинорежиссер (известен картинами «Новая Земля» и «Территория») и сценарист. Зиничев в момент трагедии был на берегу рядом с Мельником, который вел съемку и сорвался со скалы. Зиничев попытался его спасти, но ударился о камень и не выжил. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве. Проценко предложил реформировать систему квотирования мест в медвузах 8 сентября 2021, 17:18 Региональные системы образования в медицинской сфере нуждаются в квотировании и последипломном сопровождении, поскольку работодатели предъявляют претензии к вузам, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. «Мы прекрасно понимаем, что большие города, миллионники – в социальном плане для молодежи более привлекательны. Вузы за последние годы, как и медицина, тоже претерпевали изменения в количественном плане – и не в сторону увеличения. Так справятся ли вузы с потоком, если их открыть и не приведет ли ситуация к тому, что количество не перейдет в качество, а наоборот, качество ухудшится? Если такая потребность есть, то большинство заведующих, которые все равно так или иначе являются менторами или наставниками с практической точки зрения, готовы в условиях внешнего совместительства или какого-то оперативного договора эту программу реализовывать», – приводит слова Проценко сайт ЕР. Очень важный вопрос, по словам Проценко, – распределение молодых специалистов после бюджетного обучения. «У меня есть полное понимание, что, если что-то делать, то результат мы получим через шесть лет. Будет очень нечистоплотно и нечестно, если человека, который заходил на бюджетное место три-четыре года назад, не зная этих условий, сегодня мы поставим перед фактом», – сказал он. Главврач Коммунарки также призвал активнее применять телемедицинские технологии, в частности, для удаленного консультирования специалистов на местах. «Одно из решений, когда фельдшер может получить второе мнение, а доктора – провести дистанционный консилиум для принятия решения, нуждается ли пациент в более глубоком дообследовании – или нет. Можно масштабировать систему Челябинской области на всю страну по телерасшифровке кардиограмм. Мне это видится очень важным», – добавил он. По предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии. Эксперт: Россия в течение 5-7 лет может отказаться от налоговых проверок бизнеса 8 сентября 2021, 20:09 Текст: Андрей Резчиков

Налоговая служба и так уже обладает всей полнотой информации о движении средств. Это позволяет не беспокоить предприятия проверками в столь непростое время, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, комментируя решение властей по инициативе «Единой России» продлить введенный в период пандемии мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. «Продление моратория на проверки малого бизнеса можно только приветствовать. Предпринимателям, которые находятся в сложной ситуации выхода из пандемии, меньше всего хотелось бы подвергаться дополнительным проверкам», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. «Стоит напомнить: даже без нынешнего моратория количество проверочных мероприятий уменьшилось за последние годы до самых минимальных цифр. Прежде всего это связано с успехом налогового администрирования, с тем, что налоговая служба обладает сегодня всей полнотой информации и не нуждается в проверках этого сегмента. Налоговики и так уже имеют представление о движении средств и налогооблагаемой базе. Сочетание этих факторов позволяет не беспокоить малый и средний бизнес в такое напряженное время», – заверил эксперт. В среду правительство по инициативе «Единой России» решило продлить на 2022 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, это коснется порядка 100 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее эту инициативу партии одобрил и президент Владимир Путин. Впервые поддержать бизнес таким образом партия предложила еще в апреле 2020 года, на пике пандемии. Был введен мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе на налоговые и таможенные. Мораторий действовал до 31 декабря. В октябре прошлого года президент предложил продлить его и на 2021 год. Кирьянов добавил, что длительность моратория будет зависеть от экономической ситуации, от возвращения на показатели, отмеченные до начала пандемии. «Кроме того, надеюсь, в среднесрочной перспективе, в течение пяти-семи лет, мы вообще откажемся от таких проверок и переведем сотрудничество налогоплательщика и фискальных органов в сервисную плоскость. То есть возможен вариант, при котором налоговая служба будет сама формировать удобные предложения по оплате, а проверки будут инициироваться самими предпринимателями – в случае, если они не согласны с начислениями. Это правильный путь», – убежден председатель Российского союза налогоплательщиков. При этом Россия может стать первой страной с подобной схемой налогообложения, добавил Кирьянов, ничего подобного за рубежом, в том числе в ЕС, пока нет. «Уже сегодня налоговое администрирование в России значительно опережает опыт западноевропейских стран. Мы находимся в лидерской позиции, и ознакомиться с нашим опытом было бы полезно тем странам, которые превосходят российскую экономику по мощи, но отстают в применении новейших фискальных технологий», – подытожил Кирьянов. Политолог: «Единая Россия» поддерживает жителей ДНР и ЛНР гуманитарными средствами 8 сентября 2021, 18:28 Текст: Наталья Макарова

«Если люди в Донбассе нуждаются в поддержке, а у России есть силы и средства, чтобы ее оказать, то это нужно делать. Речь, конечно же, идет о гуманитарной составляющей помощи», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Ранее прибывший в ДНР секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак заявил, что Россия всегда готова оказать помощь жителям Донбасса. «Единая Россия» поддерживает жителей самопровозглашенных республик в первую очередь гуманитарными средствами – она оказывает помощь тем, кому больше негде ее получить. Представители партии и ее сторонники участвуют в подготовке и формировании грузов с медикаментами и продуктами питания для жителей этого региона», – отметил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Эксперт подчеркнул, что «прямой политической активности со стороны «Единой России» в Донбассе нет, потому что наши партии не могут проводить агитационные мероприятия за пределами нашей страны». «Поставки гуманитарной помощи никак не влияют на решение жителей Донбасса, как им обустроить свою жизнь. Они имеют право на самоопределение в той части, которую они считают нужной. Это касается и безопасности, и защиты своего родного языка. Дончане вправе обрести гарантии достойной и спокойной жизни», – резюмировал Кирьян. Напомним, секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил о том, что наша страна всегда готова оказать помощь Донбассу и считает важным сохранить память о защитниках этого региона. Такое заявление он сделал, выступая на Всероссийском съезде «Защитники России» на мемориальном комплексе «Саур-Могила» на территории провозглашенной ДНР. По его словам, Россия «всегда готова протянуть руку помощи, и наша с вами общая задача – чтобы память о годах Великой Отечественной войны, память о тех событиях, которые происходили здесь, на Саур-Могиле в 2014 году, не была стерта у нас, наших детей и внуков. За русский мир, за нашу русскую землю, за наше русское единство!» – заключил Турчак. Ранее Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. Сообщения о подготовке саммита Путина и Байдена назвали фейком 9 сентября 2021, 14:08

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Сообщения украинских СМИ о якобы подготовке нового саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не соответствуют действительности, заявил высокопоставленный информированный источник, близкий к дипломатическим кругам. «Вы что, доверяете украинским информресурсам? Я – нет. Это фейк», – сказал источник РИА «Новости». Ранее интернет-издание «Страна.ua», попавшее под санкции на Украине, со ссылкой на неназванного представителя американских дипломатических кругов сообщило, что Москва и Вашингтон обсуждают встречу Путина и Байдена в октябре. Лидеры уже встречались в июне в Женеве. По итогам саммита стороны договорились о проведении консультаций по вопросам стратегической стабильности, которые уже идут. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. В июле лидеры также поговорили по телефону. Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам 9 сентября 2021, 15:00

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поддержал предложение секретаря генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака и согласился присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» еще 12 городам. «Мы проделали всю необходимую работу, провели голосование с целью определения новых претендентов. … Все предложенные города достойны почетного звания, «Единая Россия» просит вас поддержать предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 11 городам», – заявил Турчак, передает ТАСС. Путин поддержал эту инициативу, также предложив добавить в список Бологое (Тверская область). Президент сообщил, что соответствующий указ будет подписан в ближайшее время, передает РИА «Новости». «Позвольте мне подвести итоги и назвать города, которые по решению нашего оргкомитета будут удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время», – сказал президент. Он поздравил с присвоением почетного звания жителей 12 городов России: Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Кострома (Костромская область), Лысьва (Пермский край), Сызрань (Самарская область), Мончегорск (Мурманская область), Воркута (Коми), Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Чита (Забайкальский край), Дзержинск (Нижегородская область) и Кемерово (Кемеровская область). Глава государства также сообщил, что список городов трудовой доблести в России будет пополняться. «В нашей стране практически каждая семья, каждый населенный пункт, все внесли свой вклад в Великую Победу. Поэтому, конечно, список городов трудовой доблести мы будем пополнять», – сказал Путин. Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году звание получили 20 городов. В 2021 году Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще 12 городам. Путин заявил о большом значении союзничества с Таджикистаном 9 сентября 2021, 10:56 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 30-летием провозглашения независимости республики и отметил, что Москва придает большое значение отношениям союзничества и стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, Путин заявляет, обращаясь к Рахмону, что «ваша страна успешно продвигается по пути социально-экономического развития, играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня». «Придаем большое значение отношениям союзничества и стратегического партнерства с Таджикистаном», – указал российский лидер. Путин выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других структур. «Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии», – подчеркнул президент России. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Таджикистан с 30-летием независимости и предложил «укреплять партнерство» с Вашингтоном. Часть переговоров Путин и Лукашенко решили провести за рабочим обедом 9 сентября 2021, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые в четверг встречаются в Москве, проведут часть переговоров за рабочим обедом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, уточнив, что встреча лидеров начнется после 17.00. «Уже где-то после пяти (вечера) мы ожидаем начало рабочего визита президента Лукашенко, его беседы с главой российского государства», – передает ТАСС слова представителя Кремля. По его словам, «сначала будет беседа двух президентов, они ее продолжат за рабочим обедом». «По окончании этого общения запланирована совместная пресс-конференция», – отметил Песков. Он обратил внимание на то, что перед переговорами с Лукашенко Путин проведет заседание оргкомитета «Победа». «Выступит секретарь [генсовета] «Единой России» [Андрей] Турчак, в том числе речь пойдет о заявках на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести», выступит президент Российской академии наук Александр Сергеев об итогах форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», – отметил представитель Кремля, добавив, что по теме форума будет также доклад генерального прокурора Игоря Краснова. Песков напомнил, что Путин в четверг в режиме видеоконференции также примет участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Пресс-секретарь уточнил, что планируются выступления руководителей стран – участниц объединения, которые «продолжат обсуждение и в закрытом формате». Ранее в четверг Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции. Песков ответил на вопрос о решении лидеров списка ЕР идти в Госдуму 9 сентября 2021, 13:05 Текст: Алина Назарова

Все лидеры списка «Единой России», включая детского омбудсмена Анну Кузнецову, сами решат, идти ли в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии Кузнецовой в выборах в Госдуму. «Хочу напомнить ответ на соответствующий вопрос, который был задан президенту на Дальневосточном экономическом форуме. (Журналист Сергей) Брилев спросил его про Лаврова и Шойгу, и президент сказал, что это решение они должны принять лично. Это же относится ко всем остальным. Это личное решение тех, кто участвует в процессе. Процедура вся прописана в законе, и дальше это вопрос личного решения участников», – ответил Песков, передает РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут такое решение. Политолог Оксана Гаман-Голутвина, оценивая лидеров федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму, заявила газете ВЗГЛЯД, что федеральную пятерку единороссов можно сравнить с «ансамблем», в котором персонифицирована система приоритетов страны. «Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров демонстрируют эффективность в дипломатической и военной защите интересов России на внешнем контуре. Это люди более чем достойные. Современное общество крайне разнообразно с точки зрения ценностных ориентаций и политических предпочтений. Но Лавров и Шойгу, на мой взгляд, обладают колоссальным авторитетом во всех социальных стратах», – уверена Гаман-Голутвина. В свою очередь политконсультант Алексей Куртов, комментируя утверждение списков кандидатов от «Единой России» в Госдуму, указал, что «сегодня люди хотят заботы, внимания, защиты и внятной политики на внешнем контуре. Этим и продиктовано появление в федеральной пятерке Шойгу, Лаврова, Проценко, Кузнецовой и Шмелевой». В то же время политолог Алексей Мартынов сказал газете ВЗГЛЯД, что «Единой России» удалось привлечь в свой предвыборный список настоящих героев. «Героический министр обороны Шойгу, героический министр иностранных дел Лавров, герой борьбы с ковидом доктор Проценко. И единороссам удалось заполучить в свою федеральную пятерку этих «трех богатырей». … Не уверен, что те же Шойгу или Лавров в итоге станут парламентариями, но тот факт, что удалось уговорить их встать во главе федерального списка – это большая удача для «Единой России», – считает Мартынов. Сам Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. А Сергей Лавров заявил, что для него стало честью приглашение президента Владимира Путина принять участие в предвыборном списке «Единой России». Стало известно о планировании участия Путина в очном саммите ШОС в Душанбе 9 сентября 2021, 13:39 Текст: Наталья Ануфриева

Ожидается, что президент Владимир Путин приедет на очный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе 16-17 сентября, заявил спецпредставитель президента по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов. Хакимов заявил, что «об этом объявит пресс-служба президента России, но, насколько мне известно, на данном этапе планируется очный формат участия», передает ТАСС. Он также сообщил, что Саудовская Аравия, Египет и Катар по итогам саммита ШОС получат статус партнера по диалогу организации. По его словам, «проект перечня насчитывает более 30 документов, которые должны приниматься главами государств, и порядка шести – восьми, которые должны подписываться в рамках мероприятия». Ключевым решением, помимо ситуации с перечисленными странами, является, на взгляд Хакимова, «решение о начале процедуры приема Ирана». «Процесс вступления – это не единовременный и не разовый шаг. Есть определенная процедура, предусмотренная документами ШОС. Мы рассчитываем, что в Душанбе будет принято решение Совета глав государств о начале приема Ирана в ШОС, что означает запуск переговорного процесса по согласованию документов, по которым Иран будет присоединяться к договорно-правовой базе Шанхайской организации сотрудничества», – сказал он. Вместе с тем контактов с новым правительством Афганистана по линии ШОС пока не было. Делегация республики не будет представлена на саммите. «В свое время приглашение предыдущему руководителю (президенту Афганистана Ашрафу Гани) было направлено с учетом того, что Афганистан является наблюдателем в ШОС. Но на данном этапе у всех государств-членов есть понимание, что, пока в Афганистане не будет легитимного общепризнанного правительства, приглашать нет оснований. Контрпартнер пока не прорисовывается», – пояснил Хакимов. Отвечая на вопрос о том, получится ли так, что Афганистан никак не будет представлен на предстоящем саммите, Хакимов ответил: «Скорее всего, да». По его словам, лидеры стран ШОС должны будут обсудить совместный алгоритм реагирования на ситуацию в Афганистане. Эта тема будет одной из центральных в повестке дня всех мероприятий в Таджикистане: «Обсудим эту тематику как раздельно, так и совместно. Будет затрагиваться вся совокупность вопроса, касающегося взаимодействия с Афганистаном, обеспечения безопасности и последующего оказания содействия Афганистану». «Но каких-либо конкретных шагов по линии ШОС в форме заявлений или неких программ не планируется. Сейчас ситуация подвижная, она меняется практически постоянно, поэтому прежде всего лидеры обсудят, какой совместный алгоритм реагирования может быть избран», – отметил спецпредставитель президента. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что необходимо провести совместное заседание ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества по ситуации в Афганистане. Шмелева предложила объявить конкурс на лучшие проекты капремонта школ 9 сентября 2021, 13:03 Текст: Наталья Ануфриева

Лучшие проекты капремонта школ можно отбирать ежегодно и поощрять команды победителей дополнительным финансированием на развитие образовательной среды, заявила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По словам Шмелевой, в ОНФ хотели бы, чтобы «школы подошли к проекту не формально, а думали, как максимально эффективно использовать средства», передает РАПСИ. «Так мы покажем, как можно развивать образовательную среду с учетом всего приобретенного и отремонтированного оборудования, как можно развивать наших детей», – добавила она. Кроме того, необходимо разработать и утвердить перечень критериев качества проведения капремонта школ. «Он будет единым и обязательным для всех школ. В перечень критериев войдет и оборудование, и мебель, и программное обеспечение учебного заведения. Директор школы не всегда сможет оценить реальные потребности. Поэтому нужна разумная стандартизация. И на уровне планирования и приемки капремонта должна проходить сверка этих критериев. Школа в каждой территории будет понимать, что это необходимое требование для всех», – отметила Шмелева. Отмечается, что на съезде «Единой России» по предложению президента Шмелева вошла в первую «пятерку» списка партии. Напомним, в августе президент Владимир Путин поддержал программу капремонта школ по предложению Шмелевой. Предложение создать новый стандарт «школ большой страны» она озвучила на встрече главы государства с представителями «Единой России» 22 августа. Путин объявил минуту молчания в память о Зиничеве и погибших в Ногинске 9 сентября 2021, 14:38 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин, открывая заседание организационного комитета «Победа», объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве и жертвах взрыва газа в подмосковном Ногинске. Президент поприветствовал участников заседания и сказал, что начать придется с трагических новостей, передает РИА «Новости». «Вчера ушел из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека», – сказал глава государства, передает ТАСС. «Кроме того, вчера в Московской области произошла трагедия, взрыв газа, тоже есть пострадавшие и погибшие. Я вас прошу минутой молчания почтить память всех ушедших наших граждан», – сказал президент. Зиничев погиб в среду, разбившись о камни во время попытки спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства и присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с погибшим главой МЧС пройдет в пятницу в Москве. В тот же день утром в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. Жертвами взрыва стали семь человек. ЕР решила обеспечить финансирование программы строительства и капремонта школ 9 сентября 2021, 14:48 Текст: Елена Мирошниченко

Депутаты фракций «Единой России» в полном объеме обеспечат финансирование программ строительства и капремонта школ, сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. «Мы обратились в правительство с просьбой оказать содействие нашим регионам. В настоящее время работа над проектом программы капремонта продолжается. Единая Россия подключила к работе над этой программой родительское сообщество. За каждым объектом закреплены ответственные депутаты», – цитирует его ТАСС. По словам Турчака, на следующей неделе партия проведет совещания с кабмином по проекту федерального бюджета. «Депутаты фракций «Единой России» обеспечат, чтобы финансовые средства для регионов на строительство новых школ и капремонт были предусмотрены в полном объеме», – сообщил он. Турчак отметил, что для проведения капитального ремонта нужна разработка единого стандарта. «Важно не просто покрасить стены и заменить кровлю, важно создать новую образовательную среду, новое образовательное пространство: провести закупку учебного, лабораторного оборудования, обновить школьные парты, оснастить медицинские кабинеты и пищеблоки, обеспечить безопасность школ», – считает Турчак. Еще одним приоритетом партии, подчеркнул он, является строительство 1300 новых школ до конца 2024 года. Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет поручил президент России Владимир Путин на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих отмечены в качестве цели в народной программе, с которой партия идет на думские выборы. В конце июля «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. Путин: Россия не допустит оправдания развязавших Вторую мировую войну преступников 9 сентября 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Россия никогда не допустит оправдания и обеления чудовищных планов преступников, развязавших Вторую мировую войну, заявил президент Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа». «Мы помним и об уроках Второй мировой войны. И оправдания, и обеления преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не допустим», – сказал Путин, передает ТАСС. По его словам, в России никогда не позволят «забыть и тем более оболгать беспрецедентный, массовый героизм наших предков – и на полях сражений, и в глубоком тылу, где также ковалась Победа». Ранее Путин заявил, что российская сторона помнит о вкладе стран антигитлеровской коалиции в победу над нацизмом и чтит подвиги участников Северных конвоев.