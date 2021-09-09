Сахалинец украл из плюшевого медведя подруги 3 млн рублей

На Сахалине полицейские задержали подозреваемого в краже 3 млн рублей и золотых украшений, деньги мужчина нашел в плюшевом медведе в квартире подруги, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что о похищении денег и ценностей в полицию заявила 37-летняя жительница Корсакова.

Было установлено, что ее 18-летняя дочь пригласила в гости 21-летнего ранее судимого знакомого. Тот, по версии следствия, нашел в квартире медведя с деньгами и совершил кражу.

Также молодого человека заподозрили в краже найденных в комоде 20 тыс. рублей и золотых украшений на сумму около 52 тыс. рублей.

Подозреваемый скрывался на севере Сахалина в подвале одного из домов. Деньги, по данным УМВД, он успел потратить на личные нужды, а украшения сдать в ломбард.

В отношении мужчины заведено дело о краже в особо крупном размере (максимальная санкция 10 лет лишения свободы). Он задержан.

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