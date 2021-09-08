Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане Песков назвал разговор Путина и главы Евросовета «весьма содержательным» В Кремле исключили обсуждение Путиным и Лукашенко вопроса Крыма 8 сентября 2021, 14:21 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не будет затрагивать вопрос признания Крыма на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 9 сентября, сообщил главы государства Дмитрий Песков. «Нет, так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, Путин и Лукашенко не планируют подписывать какие-либо документы по итогам переговоров. Ранее Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским лидером обсудит ситуацию в Афганистане. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут все дорожные карты интеграции.

Названы имена агентов ЦРУ, курировавших операцию по задержанию россиян в Белоруссии 8 сентября 2021, 11:42

Фото: Ruptly/YouTube

Текст: Алина Назарова

Военный корреспондент Александр Коц назвал имена агентов ЦРУ, которые в прошлом году курировали на Украине операцию по похищению 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. По словам корреспондента, речь идет о работавших в Киеве резидентах ЦРУ Тимоти Джеймсе Сковине и Брайане Томасе О’Берне, отмечает «Царьград». Коц также отмечает, что к операции были привлечены сотрудники первого, второго и пятого отделов управления департамента контрразведки СБУ. В статье, опубликованной осенью 2020 года, он указывал конкретную информацию о них, вплоть до номеров кабинетов. «А также имена тех, кто размещал объявление о наборе в ЧВК, покупал страховки, платил аванс. С документами, фотографиями, а не вот это вот сиэнэновское «официально не подтверждено», – пишет журналист в Telegram. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Макфол заявил о наличии сторонников идей Путина в США 8 сентября 2021, 04:54

Фото: CNBC Television/YouTube

Текст: Антон Никитин

В Соединенных Штатах есть люди, которые поддерживают идеологию российского лидера Владимира Путина, заявил бывший американский посол в России Майкл Макфол в ходе круглого стола, посвященного отношениям Вашингтона, Москвы и Пекина. Он охарактеризовал идеи Путина среди прочего как консервативные и ортодоксальные, передает РИА «Новости». «Первые десять лет у власти он (президент России) в основном вел пропаганду этих идей внутри России. Но в последнее десятилетие он стал экспортировать свои идеи через различные механизмы. [Телеканал] RT – лишь один из этих механизмов. Я насчитываю десятки механизмов, с помощью которых они продвигают свои идеи. И, думаю, мы должны признать, что он добился определенного успеха», – сказал Макфол. Он признался, что только сегодня прочел, что RT больше всего представлен в соцсетях на немецком языке. «Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии) ближе к Джо Байдену или Владимиру Путину в своей идеологической ориентации? – Вы мне скажите. (Экс-глава МВД, лидер партии «Лига» Маттео) Сальвини – в Италии, (глава правой партии «Национальное объединение» Марин) Ле Пен – во Франции… Я могу продолжать – есть длинный список политических лидеров и движений в Европе, которые преклоняются перед Путиным, в отличие от нашей системы правительства в США. И даже в США есть люди, которые поддерживают идеи Путина, в том числе наш бывший президент (Дональд Трамп), который во многих идеологических аспектах ближе к Путину, чем к президенту Байдену», – указал Макфол. «Это идеологический аспект соперничества, которого у нас не было в течение долгого времени. Это должно вам напомнить о ранних этапах холодной войны, когда сообщества были разделены внутри государств, а не только между разными государствами», – добавил бывший дипломат. При этом экс-посол на протяжении всей беседы упоминал термин «соперничество» применительно к отношениям Вашингтона с Москвой, либо Вашингтона с Пекином. Макфол выразил мнение, что «Путин играет в покер с кучей двоек и троек на руках». «Но в отличие от любого другого лидера в мире, в особенности в отличие от (председателя КНР) Си Цзиньпина, какие бы карты у него ни были, он доказал, что он хочет их использовать. Ни одна другая страна… Си Цзинпин не аннексировал территорию суверенного государства на границе Китая, Си Цзиньпин не нарушал американского суверенитета во время наших выборов в 2016 году, пытаясь помочь тому или иному кандидату. Си Цзиньпин не использовал свою авиацию для поддержки ужасных действий одного из самых ужасных диктаторов в мире в Сирии», – заявил Макфол. Экс-посол назвал «совершенно агрессивными» действия российского лидера. «Возможно, у него нет таких же карт, как у лидера типа Си Цзиньпина, но он продемонстрировал желание использовать их и, я думаю, весьма опасным способом, на который, как мне кажется, мы еще не давали надлежащий ответ», – указал экс-посол. Ранее Байден продлил еще на год действие указа о санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. На основании упомянутого исполнительного указа Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России. В середине августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США. Напомним также, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Стало известно о помощи США Украине с задержанием россиян в Белоруссии 8 сентября 2021, 07:52

Фото: Россия 24/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждает, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России. «По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также (имело место) техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ», – передает РИА «Новости» текст репортажа. Телекомпания однако тут же оговаривается, что «высокопоставленный американский чиновник заявил, что эти обвинения не соответствуют действительности». Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе. «Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания. Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Путину доложили о гибели Зиничева 8 сентября 2021, 12:56

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президенту Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да», – сказал Песков, отвечая на вопрос, доложено ли президенту о гибели министра, передает РИА «Новости». Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева. «Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», – написал Рогозин в своем Telegram-канале. Напомним, Зиничев погиб на учениях в Арктике, спасая жизнь человека. ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске 8 сентября 2021, 13:40

Фото: ONT TV Channel/Youtube

Текст: Алина Назарова

Федеральная служба безопасности подтверждает сообщения американского телеканала CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске в прошлом году, это было спланированное похищение, указали в ведомстве. «Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУРом Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», – сказал представитель ФСБ, передает РИА «Новости». При этом он заметил, что не стал бы категорично утверждать, что материал CNN носит эксклюзивный характер. «Еще год назад было расследование Александра Коца в «Комсомольской правде», были представлены документальные материалы, которые все это подтверждают», – сказал представитель ФСБ. «Мы прекрасно помним, как все это было, наши граждане фактически были заманены ГУР и СБУ под руководством ЦРУ США в Белоруссию… Цель была известна, был вброс в КГБ республики о том, что эти люди приехали для участия в массовых беспорядках на стороне оппозиции, белорусские партнеры поэтому так и среагировали. Потом все стало на свои места, несмотря на те попытки, которые предпринимала украинская сторона, мы прекрасно помним звонок Зеленского президенту Лукашенко. Время все расставило по своим местам», – добавил он. Эпизод с так называемыми вагнеровцами ФСБ считает уголовно наказуемым деянием. «Это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. И все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем», – сказал представитель ФСБ. По его словам, в отношении той ситуации, и неоднократных задержаний украинских диверсантов в Крыму, и недавнего подрыва газопровода на полуострове – «уже документально установлено, что это агентура Главного управления разведки работала». В ФСБ также указали, что главной целью операции США по задержанию россиян в Минске в 2020 году был разрыв отношений России и Белоруссии, Украина была инструментом в ней. «Это, бесспорно, так. Задача американцев была известна. И на тот момент они действовали исключительно в рамках этой геополитической задачи – разрыв российско-белорусских отношений. Вся эта операция планировалась исключительно для этого. И если бы, конечно, она удалась, то удар по нашим отношениям с Минском был бы нанесен очень тяжелый, и времени, чтобы внести ясность и поправить отношения, было бы затрачено очень много», – сказал представитель ФСБ «Украинцы в данном случае инструмент. Да, финансово, технически это все делали американцы... В данном случае этим инструментом была военная разведка и пятое управление департамента контрразведки СБУ. Собственно, их руками все это и сделано было», – добавил он, добавив, что «ГУР – это исполнители». В ведомстве также заявили, что Украина, осуществив операцию задержанию россиян в Минске в 2020 году, по сути, силами своих спецслужб совершила акт государственного терроризма. «Вот эти факты, о которых год назад говорили, которые сейчас CNN подтверждает, дополнительно свидетельствуют о том, что Украина, по сути, осуществляет силами своих спецслужб акты государственного терроризма. Это обвинение на уровне международного уголовного суда, от этого уже не отвертеться», – сказал он. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему». Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!». В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Кремль подтвердил причастность ЦРУ к операции против россиян в Минске 8 сентября 2021, 13:46

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения телеканала CNN о причастности ЦРУ к прошлогодней операции украинских спецслужб по задержанию россиян в Минске, заявил, что такие следы есть. «Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб... В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. ФСБ подтвердила сообщения CNN об участии ЦРУ в задержании россиян в Минске. Публицист Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «публикация в CNN сделана для того, чтобы Bellingcat не брякнуло что-то в неудобный момент на ту же тему». Украинский политик, блогер Анатолий Шарий, комментируя газете ВЗГЛЯД эти сообщения, заявил, что «организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!». В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. В Госдуме призвали ЕС прекратить нотации о Крыме 8 сентября 2021, 06:59 Текст: Антон Никитин

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек призвал Евросоюз прекратить нотации России на счет Крыма и ее действий в отношении задержанных диверсантов. «Мы если будем слушать ЕС, то завтра должны будем с поднятыми руками сдаться на милость Украине, а затем, собрав вещи, покинуть полуостров как граждане якобы государства-агрессора. Так что обойдемся без европейских советов и нотаций», – сказал Бальбек РИА «Новости». Депутат подчеркнул, что если бы подобную диверсию украинские спецслужбы организовали в одной из западных стран, то риторика ЕС была бы совершенно иной. «Посмотрел бы я на них, если бы где-нибудь под Брюсселем трубопровод взорвали, тогда бы, наверное, пух и перья летели, требуя максимально жестко наказать диверсантов. Так что пусть все останется как есть: преступники сядут в тюрьму, а европарламентарии отправятся по домам с чувством выполненного долга – обращения к России утвердили. Есть ли толк от этого обращения – вопрос другой, но ведь в ЕС не интересуются подобными вопросами, им важно отметку о выполнении поставить», – сказал депутат. Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал СБ ООН осудить диверсию Украины на газопроводе в Крыму. Накануне глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России. Ранее в ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв. 4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова. Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа*», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. В Крыму призвали СБ ООН осудить диверсию Украины на газопроводе 8 сентября 2021, 06:31 Текст: Антон Никитин

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал ООН отреагировать на диверсию украинских спецслужб в Крыму на газопроводе. «В ООН обязаны отреагировать на вопиющее преступление украинских спецслужб в отношении Крыма и осудить киевские власти за политику террора в отношении мирных граждан. Данный вопрос должен быть поднят на заседании Совета Безопасности ООН. Политике произвола киевских властей пора положить конец», – сказал Фикс в беседе с РИА «Новости». При этом он отметил, что не стоит ожидать реакции западных стран на диверсию Украины. «К сожалению, западные страны, как показывает практика, не реагируют на бандитские дела, которые делает Украина в отношении Крыма. Но будет реакция правоохранительных органов Российской Федерации. Негодяи, которые совершили это преступление, понесут заслушанное наказание. Это будет ответ Украине на все их попытки навредить крымчанам», – сказал Фикс. Накануне глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России. Ранее в ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода. 4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова. Деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа*», члены которого были прямо причастны к транспортной и энергетической блокаде Крыма, была запрещена в России. Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Зиничева 8 сентября 2021, 13:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата», – передает ТАСС слова Пескова. «Президент направил телеграмму соболезнований родным и близким Зиничева», – сообщил он. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил телеграмму со словами соболезнований родным, близким и коллегам Евгения Зиничева. «Мы все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни. Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества», – говорится в телеграмме председателя правительства. Зиничеву было 55 лет. С 1987 года работал в органах государственной безопасности. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России. Напомним, Зиничев погиб на учениях в Арктике, спасая жизнь человека. Латвия отказала Белоруссии в правовой помощи по делу о геноциде в годы войны 8 сентября 2021, 10:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Латвия отказала Белоруссии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы, сообщила генпрокуратура Белоруссии. «Генеральная прокуратура Латвийской Республики с безосновательной ссылкой на ст. 17 Договора между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года отказала в удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что генпрокуратура Белорусии в июне 2021 года уведомила компетентное учреждение Латвии, что следствие по делу направлено на установление фактов участия нацистов и их пособников из числа членов латышских легионов СС в истреблении населения БССР в течение всего периода оккупации республики. В ходатайстве сообщалось, что эти пособники нацизма добровольно вступали в ряды военно-полицейских и военизированных формирований. Они осознавали свои задачи в реализации планов уничтожения мирных жителей на территориях, оккупированных немецкими войсками, в том числе в БССР, а также в выполнении преступных приказов командования военных и полицейских подразделений фашистской Германии. Как добавили в генпрокуратуре, латвийскую сторону известили, что в стране и за ее пределами проживает около 400 бывших латышских легионеров СС, которые причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечности в годы Второй мировой войны. С ходатайством был передан список 22 бывших членов латышского легиона СС, 15-й латышской дивизии Ваффен-СС, 24-го территориального стрелкового корпуса. «Вместо содействия в изобличении военных преступников латвийские власти в ответ на просьбу о проведении процессуальных действий в отношении причастных к карательным операциям по истреблению мирного населения БССР латышскими легионерами СС сообщили, что «исполнение запроса неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской Республики, поставило бы под угрозу права ее граждан, создало бы риски государственной безопасности Латвии», – отмечается в сообщении. Ранее первый памятник полицейским легиона «Ваффен СС» открыли в Латвии. Путин оценил успехи российских олимпийцев и паралимпийцев 8 сентября 2021, 12:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Успешные и незабываемые выступления олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь доказали, что Россия – спортивная держава, атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции страны, заявил президент Владимир Путин. «Яркие победы, успешные, незабываемые выступления наших олимпийцев и паралимпийцев в Токио, вновь убедительно доказали – Россия действительно спортивная держава. Наши атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции, которыми славится наша страна», – передает РИА «Новости» слова Путина в обращении к участникам форума «Россия – спортивная держава». «А гости проводимых у нас международных соревнований неизменно отмечают высокие организационные стандарты и атмосферу радушия», – добавил Путин. Президент также пожелал успехов участником первых Игр стран СНГ, которые в эти дни проходят в Казани. Воробьев доложил Путину о помощи людям после взрыва в Ногинске 8 сентября 2021, 12:51 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин выслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о взрыве в Ногинске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин принял доклад губернатора Подмосковья Воробьева, который доложил президенту о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших, пострадавших, ну и о мерах в отношении жителей дома, которые были эвакуированы», – цитирует Пескова ТАСС. Воробьев сообщил, что в доме, где произошел взрыв, может быть обрушение. По его словам, спасатели будут работать на месте еще не меньше суток. «Там специальная техника должна подойти, чтобы завалы разбирать», – указал глава региона. В среду утром взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, на втором и третьем этажах здания частично обрушились квартиры. Изначально сообщалось о двух погибших и пятерых пострадавших, но позже Минздрав уточнил, что погиб всего один человек, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной взрыва мог стать включенный газ для обогрева квартиры. Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Афганистане 8 сентября 2021, 14:08 Текст: Елизавета Булкина

Председатель Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане, об этом он сообщил в Twitter. «Обсудил с президентом России Владимиром Путиным последнее развитие событий в Афганистане и во всем регионе», – передает заявление Мишеля ТАСС. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что потенциально из Афганистана может происходить угроза для России – это и наркотрафик, и инфильтрация террористов. Верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзады заявил, что правительство талибов (запрещенное в России радикальное движение «Талибан») в Афганистане будет соблюдать не противоречащие исламскому праву международные правовые нормы. Лукашенко допустил обсуждение ситуации в Афганистане на встрече с Путиным 8 сентября 2021, 12:31 Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоятся 9 сентября, обсудит ситуацию в Афганистане. Белорусский лидер заявил об этом во время встречи с председателем Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым, передает БелТА. «Я все собираю информацию: у меня два крупных мероприятия в этом году, можно сказать, знаковых. Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся», – сказал Лукашенко. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора. Сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут все дорожные карты интеграции. Кремль анонсировал выступление Путина на одном из мероприятий в День Москвы 8 сентября 2021, 13:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин выступит на одном из торжественных мероприятий в Москве в честь Дня города, который отмечается в ближайшие выходные, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У президента запланированы мероприятия. Он выступит на одном из торжественных мероприятий, которое посвящено празднованию Дня Москвы», – передает ТАСС слова Песковао планах главы государства. День города в Москве в этом году отмечается 11 и 12 сентября. По его словам, участие иностранных лидеров в праздновании Дня Москвы не запланировано, передает РИА «Новости».