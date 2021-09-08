В Госдуме призвали пересмотреть условия включения отопления после взрывов газа

Взрывы бытового газа в домах Ногинска и Екатеринбурга произошли, предположительно, из-за того, что граждане таким образом грелись. Это сигнал, чтобы обсудить и, возможно, пересмотреть принципы включения отопления, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

В среду утром в девятиэтажных домах подмосковного Ногинска и Екатеринбурга произошли взрывы бытового газа. Предполагается, что в обоих случаях жильцы квартир включали газ для обогрева квартиры ночью. Следственный комитет проводит проверку.

«Мы впервые получили именно такой сигнал о причине взрыва. До этого я, честного говоря, не слышал, чтобы кто-то грелся газом, это первое. Второе, греться таким способом, при всем понимании, что электричество дорогое, это не самое правильное и безопасное решение», – говорит Пахомов.

Он подчеркивает, что случаи, которые произошли в Екатеринбурге и в Ногинске, это хороший сигнал для того, чтобы обсудить вопрос о возможности пересмотра принципов включения отопления. То есть опираться на погоду, среднюю температуру, которая действует именно в этот день.

«Насколько это действительно нужно сделать, я пока сказать не могу. Нужно посмотреть, не устарели ли эти нормативы, потому что они уже достаточно давно работают. Но, опять же, нужно понимать, откуда они такие есть. К сожалению, на сегодня в России не все котельные, мягко говоря, имеют возможность регулировать температуру теплоносителя до такой степени, чтобы мы могли, например, в такое время года подавать не максимальное тепло. Но, однозначно, то, что такие сигналы поступают, это повод обсудить вопрос», – считает собеседник.

В прошлом году из-за резкого похолодания мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о досрочном начале отопительного сезона. Столицу начали отапливать уже с 28 сентября.