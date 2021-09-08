В Тбилиси отказались принимать критику Запада по вопросу назначения генпрокурора

Влиятельные депутаты от правящей «Грузинской мечты» заявили о непонимании критики, которую высказали посольства США и ЕС в связи с тем, что парламент накануне сохранил правило назначения генпрокурора на шесть лет вместо предлагавшегося одного, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявил депутат Созар Субари, «назначать прокурора на один год – это означает подрывать его независимость, так как тогда он становится привязанным к партии, находящейся у власти».

По словам депутата, «послы хорошо знаю об этом и просто непонятно, зачем они высказывают критические заявления».

Раздражение не стал скрывать и другой авторитетный депутат «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа, который назвал претензии послов США и Евросоюза «оторванными от реальности».

Постпредство ЕС и посольство США откликнулись гневными заявлениями на решение правящей партии «Грузинская мечта» отказаться от поправки в Конституцию, которая меняет процедуру назначения генпрокурора. Они считают, что Генпрокурор без этой поправки «не будет беспристрастным», соответственно, «упущена возможность повысить независимость, прозрачность и целостность судебной системы Грузии».