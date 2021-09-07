Панихида по погибшим хоккеистам «Локомотива» прошла в Ярославле

Панихида по погибшим в авиакатастрофе десять лет назад хоккеистам ярославского «Локомотива» прошла на Леонтьевском кладбище в Ярославле.

Во вторник в Ярославле проходят мероприятия в память о трагедии, передает РИА «Новости». На Леонтьевском кладбище похоронено большинство погибших. Почтить их память пришли родные и близкие, простые болельщики, представители клуба «Локомотив», города и области.

На территории мемориала отслужили панихиду по погибшим. После состоялось возложение цветов. В том числе цветы возложили президент КХЛ Алексей Морозов, президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, послы Чехии и Словацкой республики, прибывшие по приглашению клуба.

«Десять лет прошло... А раны не заживают. И все так же тяжело говорить об этой трагедии. Она обрушилась на всех ярославцев и отозвалась болью во многих сердцах и в нашей стране, и за рубежом. В тот злополучный рейс на борту находились спортсмены из Швеции, Чехии, Белоруссии, Латвии, Словакии, Германии, Белоруссии, Канады. Мы не делим их на своих и чужих. Все они – наши ребята. Наш «Локомотив», – заявил мэр Ярославля Владимир Волков.

Каждый хоккейный матч напоминает о тех, кого мы потеряли, отметил он, и невозможно примириться с этой потерей.

«Нам придется жить с раной на сердце. Мы всегда их будем помнить. Всегда», – написал мэр.

В пресс-служба КХЛ сообщили, что все матчи регулярного чемпионата во вторник будет предварять минута молчания в память о погибших в авиакатастрофе в 2011 году хоккеистах и тренерах ярославского «Локомотива».

На 7 сентября запланировано три матча КХЛ: «Металлург» – «Салават Юлаев», «Локомотив» – «Динамо» (Минск) и «Торпедо» – «Сибирь».

Напомним, Як-42 с хоккейной командой «Локомотив», направлявшейся в Белоруссию на матч с минским «Динамо», потерпел крушение 7 сентября 2011 года под Ярославлем.

На борту самолета находились 45 человек, в том числе 26 хоккеистов команды. После катастрофы выжил лишь инженер по эксплуатации Александр Сизов.

В октябре 2014 года Следственный комитет заявил о завершении расследования дела о крушении самолета в отношении бывшего заместителя гендиректора по организации летной работы авиакомпании «Як Сервис» Вадима Тимофеева. В ходе следственной проверки были выявлены нарушения в работе членов экипажа воздушного судна при выполнении взлета из аэропорта Туношна Ярославской области. Кроме того, установлено, что экипаж самолета был допущен к выполнению рейса с нарушениями правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Как установило следствие, в силу занимаемой должности именно Тимофеев отвечал за допуск экипажа самолета к рейсу и организацию летной работы.

В январе 2015 года во время заседания Ярославского райсуда по просьбе потерпевших озвучили расшифровки радиообмена и радиопереговоров с аэропортами Москвы и Ярославля экипажа самолета Як-42, погибшего в авиакатастрофе вместе с хоккеистами «Локомотива».