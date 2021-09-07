Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве детей в Кемеровской области

Вероятный убийца детей в Кузбассе Виктор Пестерников два раза нарушал условия надзора после освобождения из колонии, полиция ограничивалась предупреждениями, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Пестерников дважды после освобождения и постановки на учет по месту жительства, будучи под административным надзором, нарушал условия административного надзора», – сообщил собеседник РИА «Новости».

После нарушений правоохранители якобы ограничивались лишь административным наказанием в виде предупреждения, добавил источник.

Пестерников в 2009 году был осужден в Кузбассе по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних», он отбывал десять лет в колонии строгого режима.

По действующим законам, за освобожденными из мест лишения свободы после подобных преступлений устанавливают административный надзор. Он представляет собой наблюдение полицией за освобожденным и временное ограничение прав. Подобных судимых обязывают отмечаться в полиции, быть дома в определенное время, запрещают им посещение общественных мест и т.д.

Пестерникову установили административный надзор на восемь лет: мужчину обязали два раза в месяц отмечаться в полиции, запретили быть вне дома с 22 до 6 часов, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы городского округа, где он проживал, посещать места общественного питания, где продают алкоголь.

Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.

Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет.

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщали, что мужчина летом 2021 года пропадал, его искали волонтеры.