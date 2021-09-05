В хабаровской колонии в результате драки погибли два человека

В результате беспорядков в исправительной колонии №14 в Хабаровском крае погибли два человека, четверо пострадали, сообщила старший помощник руководителя регионального СУСК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева.

«По информации следствия, в ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю произошла драка между отбывающими наказание... Погибли два человека, еще четверо пострадали, один из них госпитализирован», – цитирует РИА «Новости» Немцеву.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство двух лиц».

«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными», – добавила Немцева.

По данным телеканала Рен ТВ, участниками драк стали представители нескольких групп осужденных. Осведомленный источник рассказал, что для урегулирования конфликта в колонию был направлен спецназ. По его словам, сейчас ситуация спокойная.

В пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю сообщили, что исправительная колония №14 работает в штатном режиме. Уточняется, что туда направлена комиссия центрального аппарата ФСИН, передает ТАСС.

В начале августа пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова – его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года. Позднее источник в правоохранительных органах заявлял, что сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре. Позже сотрудников ИВС задержали и арестовали.