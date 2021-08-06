Сотрудников подмосковного ИВС задержали после побега заключенных

По подозрению в превышении должностных полномочий задержаны два сотрудника ИВС в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных, сообщили в Следственном комитете.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по городу Истре. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пятерых человек (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ)», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Напомним, в пятницу пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова – его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года.

Мавриди также предъявляли обвинение в афере с элитной недвижимостью в Подмосковье. Кроме того, сообщалось, что он незаконно удерживал экс-адвоката Алексея Завгороднего в течение двух лет.

Следы беглецов оборвались на видео с камеры одного из домов в Истре. В данный момент их разыскивают в Москве, Подмосковье и в соседних регионах.

Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре.

Источник сообщил, что в данный момент «отрабатывается версия, что полицейские были в сговоре с беглецами, помогли им совершить побег и даже продумать его маршрут», передает ТАСС.

После инцидента возбудили два уголовных дела. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что возбуждено дело «по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по городу Истре, приведшего к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)».

Кроме того, решается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного полицией по факту побега, в следственные органы ГСУ СК России по Московской области.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы.

Генерал-майор в отставке Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД о сложностях охраны заключенных в ИВС.