Генерал МВД рассказал о сложностях охраны заключенных в ИВС

«Побеги из мест заключения всегда были, есть и будут. Задача полиции – максимально сократить их количество», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Владимир Ворожцов. Так он прокомментировал побег пяти заключенных из изолятора временного содержания в Подмосковье.

«Вопрос обеспечения режима охраны сопровождает всю историю развития пенитенциарной системы. Побег – частое явление для мест заключения», – отметил член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов. «В целом общая статистика по побегам в последние годы была стабилизирована», – добавил собеседник.

Он обратил внимание на то, что пятеро заключенных сбежали не из мест лишения свободы, которые входят в ведение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а из изолятора временного содержания (ИВС). «Согласно российскому законодательству, ИВС находятся при ОВД, и охрану обеспечивают сотрудники данных подразделений полиции», – уточнил Ворожцов.

Собеседник пояснил, что там содержатся люди, задержанные по подозрению в совершении преступления до помещения их в следственный изолятор. «То есть в одном месте могут находиться как случайно задержанные люди, так и особо опасные преступники», – заметил генерал-майор.

«Поэтому, во-первых, в таких местах идет постоянная ротация людей, что ухудшает возможности охраны. Более того, качество ИВС во многом зависит от материально-технического оснащения ОВД, при котором оно расположено. В 1990-е с этим была серьезная проблема. Кроме того, в связи с этим побегом возникают вопросы к уровню подготовки личного состава полиции», – полагает Ворожцов.

По его мнению, это не уникальный случай. «Побеги из мест заключения были, есть и будут всегда. Однако задача полиции – максимально сократить их количество. Для этого нужно более эффективно готовить личный состав и соответствующим образом оборудовать помещения ИВС», – убежден собеседник.

«Есть анекдот на эту тему. Что поможет в борьбе с побегами? Должны быть соблюдены три принципа конвойной службы: калитка должна быть всегда закрыта, Жучка (то есть технические средства охраны) – всегда голодна, а вахтер – трезв. Когда все эти условия соблюдены, побегов не будет», – заключил Ворожцов.

Напомним, в пятницу пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова – его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года.

Мавриди также предъявляли обвинение в афере с элитной недвижимостью в Подмосковье. Кроме того, сообщалось, что он незаконно удерживал экс-адвоката Алексея Завгороднего в течение двух лет.

Следы беглецов оборвались на видео с камеры одного из домов в Истре. В данный момент их разыскивают в Москве, Подмосковье и в соседних регионах.

Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре.

Источник сообщил, что в данный момент «отрабатывается версия, что полицейские были в сговоре с беглецами, помогли им совершить побег и даже продумать его маршрут», передает ТАСС.

После инцидента возбудили два уголовных дела. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что возбуждено дело «по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками ИВС ОМВД России по городу Истре, приведшего к побегу пяти человек (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ)».

Кроме того, решается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного полицией по факту побега, в следственные органы ГСУ СК России по Московской области.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотры и допросы.