Следы сбежавших в Подмосковье заключенных оборвались на видео с уличной камеры

Эксперт: Зеленский перешел к открытому унижению русских на Украине

«Заявление Зеленского относится к жителям не только Донбасса, но и других регионов страны. Это планомерная политика запугивания русских», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер, комментируя предложение Владимира Зеленского в адрес жителей Донбасса, не считающих себя украинцами, «искать себе место в России».

«Делая такое заявление, Зеленский протранслировал извечную мечту украинских националистов», – считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«Ведь речь идет о выдворении из страны людей, чьи предки потом и кровью отстраивали эти территории. Именно русские столетиями осваивали Крым, Новороссию, Донбасс и Слобожанщину. Это во многом и Киева касается. Наши предки воевали за эти земли и в ходе войн с Турцией, и в Крымскую войну, и в Великую Отечественную, в то время как предки украинских националистов сотрудничали с Гитлером и сдавали эти территории», – убеждена собеседница.

По ее словам, «сегодня националисты и примкнувшие к ним сдают эти земли американцам и европейцам». «Для этого они хотят убрать с территории Украины русских. Но не Зеленскому решать, где жить будут жить русские», – констатировала Шеслер.

Собеседница также полагает, что заявление Зеленского относится не только к населению Крыма и Донбасса, но и к жителям других регионов Украины, которые считают себя русскими. «Все предыдущие дискриминационные законы и предложения, например лишать украинского гражданства тех, кто получил российский паспорт – также направлены против всех русских, живущих на Украине», – считает Шеслер.

«По сути, украинские власти проводят политику запугивания русских, чтобы они не смели претендовать на российское гражданство, проживая на Украине. Отсюда – постоянный процесс открытого унижения русского населения страны. Тем самым украинская власть в очередной раз подчеркивает, что не собирается выполнять Минские соглашения, принимать взвешенную позицию по отношению к России, и уважать местных жителей», – заключила собеседница.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России».

«Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что «наше дело правое – нам в Россию, мы – русские», это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся (об урегулировании конфликта), все равно воспользуются моментом люди», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Дом».

Он также обратился к жителям Донбасса и порекомендовал тем, кто считает себя украинцами, не покидать эту территорию.

«Я считаю, если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия... этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном – никогда расти не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс – это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае», – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий.

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