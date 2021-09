Российский иммунолог предсказал будущее коронавируса Названы лучшие креативные коллаборации сезона ArtMasters 5 сентября 2021, 12:16 Текст: Евгения Шестак

В Москве состоялись финалы командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в категориях «Кино», «Театр» и «Музыка», по итогам презентации были выбраны три лучшие работы в каждой категории, а победитель будет объявлен 6 сентября в Большом театре на торжественной церемонии награждения. Пять команд в каждом направлении были сформированны путем жеребьевки в июле текущего года на площадке арт-кластера Таврида. В каждую команду вошли финалисты бэкстейдж-компетенций чемпионата ArtMasters, к которым присоединились резиденты арт-кластера Таврида, а также молодые режиссеры фестиваля «Уроки режиссуры», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) 3 сентября команды направления «Музыка» представили жюри и почетным гостям клипы, снятые для исполнителей Daasha, Никита Киоссе, Город 312, Дина Гарипова, Jukebox Trio. В экспертное жюри, оценивающее работы команд, вошли руководитель «Продюсерского центра Игоря Матвиенко», композитор и продюсер Игорь Матвиенко; Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, Заместитель Председателя Оргкомитета чемпионата ArtMasters Александр Журавский; генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов; музыкальный продюсер Андрей Сергеев; генеральный продюсер «СберЗвук» Сергей Балдин; генеральный директор «Первого музыкального издательства» Мария Опарина; продюсер «Первого музыкального издательства» Ирэна Кобалия; генеральный директор лейбла «А+» Артем Боровков; журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян; главный эксперт Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в компетенции «Клипмейкер» Елена Кипер. В тройку лучших клипов по итогам защиты вошел клип на песню группы Город 312 «Конверт». Над клипом работали финалисты ArtMasters в компетенции «Клипмейкер» Андрей Зубов и Анна Филиппова, художник по гриму Виктория Слащилина, художник-аниматор Анастасия Верейкина, дизайнер смешанной реальности Савватий Гузаиров, художники по костюмам Ольга Крючкова и Вера Бекарева, геймдизайнер Павел Алексеев, режиссер монтажа Булат Даминов и оператор кино и ТВ Евгений Панков. Также в лидерах клип на песню Никиты Киоссе «Бумажный самолет». Над клипом работали финалисты ArtMasters клипмейкер Элина Шевченко, художник по гриму Екатерина Милованова, художник-аниматор Анастасия Кондрина, дизайнер смешанной реальности Владимир Макушев, художник по костюмам Лилиана Брик, геймдизайнер Артем Макаров Артем, режиссер монтажа Александр Помонд, оператор кино и ТВ Алдар Загдаев Алдар, Кроме того, в тройку вошел клип на песню группы Jukebox Trio «Покорми кота». Над клипом работали клипмейкеры Лидия Борзилова и Альмира Муртазина, художник по гриму Ирина Ермаченкова, художник-аниматор Надежда Шибалова, дизайнер смешанной реальности Марина Сарана, художник по костюмам Олеся Грабчук, геймдизайнер Екатерина Шевелина, режиссер монтажа Екатерина Торсунова. Клип-победитель командных соревнований в категории «Музыка» получит ротацию на музыкальных каналах. Также 3 сентября во ВГИК состоялся финал по направлению «Кино». Команды показали короткометражные фильмы социальной направленности на тему «Преображая мир». Хронометраж фильмов 10 минут. В экспертное жюри вошли Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, Заместитель Председателя Оргкомитета чемпионата ArtMasters Александр Журавский; Ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова ВГИК Владимир Малышев; генеральный директор ГМП КИТ Андрей Терешок; продюсер, режиссер телевидения Дмитрий Рудовский; главный эксперт чемпионата ArtMasters в компетенции «Медиакомпозитор» Иван Бурляев; директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок; актер театра и кино Вячеслав Манучаров. В тройку лучших фильмов вошли: картина режиссера Амры Начкебия «Луиза Делитед», фильм режиссера Павла Данилова «Люб(с)и» и фильм режиссера Леонида Гардаша «Молодой». «Фильмы были сняты за две смены, что невероятно мало для такого уровня качества. Мы увидели высочайший уровень профессионализма команды. А зная условия конкурса, тот факт что вы все собрались буквально месяц назад не зная друг друга, удивляет и дает уверенность, что наша индустрия будет развиваться, а зрители совсем скоро увидят ваши новые работы», – отметил председатель жюри Владимир Малышев. Фильм-победитель будет объявлен 6 сентября в Большом театре и показан в прокате на онлайн-платформах кино. 4 сентября в Электротеатре Станиславский состоялся финал командных соревнований по направлению «Театр». Финалисты чемпионата ArtMasters совместно с участниками фестиваля «Уроки режиссуры» и резидентами арт-кластера «Таврида» показали пять театральных отрывков по произведениям А.Н. Островского и Ф.М. Достоевского. Режиссерами постановок выступили Егор Равинский, Артем Галушин, Кристина Звыкова, Грета Шушчевичуте, Михаил Милькис. В жюри, которое оценивало работы, вошли первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель Наблюдательного совета Чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко; заместитель начальника Управления президента России по общественным проектам, заместитель председателя Оргкомитета чемпионата ArtMasters Александр Журавский; ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев; ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа, председатель Экспертного Совета чемпионата ArtMasters Григорий Заславский; ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры Владимир Малышев; театральный критик, профессор Школы-студии МХАТ, доктор искусствоведения Ольга Егошина; директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, член Оргкомитета чемпионата ArtMasters Кирилл Крок; руководитель «Продюсерского центра Игоря Матвиенко», композитор и продюсер Игорь Матвиенко; директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин. По итогам показа жюри озвучило тройку лидеров, а победитель командных соревнований получат грант на постановку спектакля на сцене одного из крупнейших федеральных театров (Малый театр, театр имени Евгения Вахтангова, театр «Практика», МХАТ им. А.П.Чехова, Электротеатр Станиславского, РАМТ). В тройку лучших театральных постановок вошли: отрывок из спектакля «Сон смешного человека» по мотивам произведения Ф.М.Достоевский режиссер Кристина Звыкова; отрывок из спектакля «Трудовой хлеб» по мотивам произведения А. Н. Островского режиссер Егор Равинский; отрывок из спектакля «Поздняя любовь» по мотивам произведения А. Н. Островского, режиссер Грета Шушчевичуте. «Сегодня мы стали свидетелями удивительного для театральной сцены события. Мы видели на сцене воду, песок, огонь, невероятные подиумы и эффекты, которые создали сценографы и художники по свету, образы актеров, так точно созданные художниками по гриму и костюмам. Работы удивляют! Удивляет продукт, который команды создали за столь короткий срок!» – отметил председатель жюри Евгений Князев. Торжественная церемония награждения победителей и призеров Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters, а также грандиозный гала-концерт состоятся 6 сентября 2021 года в Большом театре.

Власти Украины обвинили в снятии санкций с «Северного потока – 2» 5 сентября 2021, 06:33

Фото: www.gazprom.ru

Текст: Антон Никитин

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев выразил мнение, что «крики» Киева о войне испугали Европу и вызвали опасения остановки транзита газа, в итоге канцлер ФРГ Ангела Меркель «наплевала» на интересы Украины и договорилась с президентом США Джо Байденом о снятии санкций с «Северного потока – 2». «Чем дольше они (украинские власти) кричат, что (на Украине идет) война, тем больше Европа боится, что наша газотранспортная система будет разрушена. И на что она дает добро? На то, чтобы газопроводы обвели зону нестабильности, то есть Украину», – приводит слова Мураева РИА «Новости». Бывший депутат также высказал мнение, что [канцлер Германии Ангела] Меркель не учла интересы Украины, договорившись с президентом США Джо Байденом по поводу «Северного потока – 2». «Она привезла (в Германию после встречи с американским президентом) энергетическую безопасность. Наплевав на интересы Украины, сняв санкции с «Северного потока», – заявил Мураев в эфире телеканала «НАШ». Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова: Схемы финансирования проектов Навального через иностранные посольства – не фейк 4 сентября 2021, 16:39

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram. «Ничего себе. Почитала информацию о том, что в числе тех, кто спонсировал проекты Навального, — десятки сотрудников иностранных посольств в России. Решила уточнить, вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось», – написала Захарова. «Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам, - продолжает она. - Угадайте, через какие посольства шло большего всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ. В подобной веселой “little carousel“ (маленькой карусельке) также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО». «Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых — со всем этим пусть разбираются наши гражданские активисты и журналисты», - говорит Захарова в своем сообщении. Официальный представитель МИД РФ заявляет, что ее в этой информации интересует другое: «Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету». Она напомнила, что десятки российских дипломатов после выборов в США в 2016 году массово выслали, обвинив во вмешательстве в американские выборы без единого доказательства. «Страшно подумать, что бы было, если бы нашли хотя бы доллар в пользу одной из политических партий от, например, атташе по культуре, представителя Россотрудничества или корреспондента федерального СМИ в США. Но мы знаем: #ЭтоДругое», - резюмировала Захарова. Ранее в Госдуме призвали изучить данные о финансировании экстремистов в России иностранными посольствами. В опубликованных материалах идет речь о том, что финансовую поддержку проектам Алексея Навального могли оказывать россияне, работавшие в посольствах иностранных государств, в первую очередь в диппредставительствах Германии и США. Мясников развеял популярный миф о витаминах 4 сентября 2021, 15:57

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Натуральные витамины оказывают более положительный эффект на здоровье, чем их синтетические аналоги, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По словам врача, ранее специалисты считали, что нельзя определить сколько надо съест продуктов для восполнения дефицита витаминов, поэтому отдавали предпочтение «синтетике». Однако выяснилось, что не натуральные витамины по-другому всасываются организмом и «не оставляют там следа», отметил Мясников. «Зато, когда вы едите овощи, фрукты, мясо или курицу, организм отвечает вам «Да, я вижу, вот витамины», – пояснил врач, передает РИА «Новости». Он заключил, что витамины из продуктов «попадают прямо в цель», тогда как их синтетические версии «бьют, как из пулемета». Ранее врач-диетолог, заместитель директора по лечебной работе в одной из столичных клиник Дарья Русакова объяснила, почему получение необходимой нормы витаминов только из еды может привести к ожирению. Главком ВСУ заявил о желании проехаться на танке по Красной площади 4 сентября 2021, 22:59

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади. «Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже», – передает РИА «Новости» ответ Залужного на соответствующий вопрос в эфире «Пятого канала». Главнокомандующий Вооруженных сил Украины также утвердительно ответил на вопрос о том, хотел бы он ехать под музыку и с украинским флагом, передает ТАСС. Залужный стал главнокомандующим Вооруженных сил Украины в конце июля. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией. Отметим, в пятницу президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. В конце июня Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Талибы начали изучать афганские порносайты для выявления местных проституток 4 сентября 2021, 17:58

Фото: EPA/ТАСС

Текст: Иван Петров

Боевики движения Талибан (запрещено в России) начали изучать порносайты, чтобы вычислить афганских проституток. Лица найденных жриц любви распечатывают и подписывают. Особую ярость исламистов вызывают девушки, которые занимаются сексом с европейцами. Как сообщает The Sun Online со ссылкой на собственные источники, в распоряжении боевиков уже находятся данные нескольких сотен афганских секс-работниц. Всем им грозит смертная казнь. «Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, есть явные указатели их местоположения, этим женщинам сейчас грозит серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить», - приводит газета слова своего источника. Издание отмечает, что во время прихода к власти в 90-е года талибы жестоко казнили женщин за внебрачный секс. Например, их забивали камнями, а перед этим насиловали. При этом, по данным правозащитных организаций, многие девушки занимаются проституцией из-за нищеты, чтобы прокормить семью - как правило это младшие братья и сестры, оставшиеся без родителей. Ранее газета «ВЗГЛЯД» сообщала, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) разогнало протестную акцию женщин в Кабуле недалеко от президентского дворца. Для этого боевики применили слезоточивый газ и избили одну из активисток. Акция протеста началась после того, как талибы объявили о раздельном обучении юношей и девушек. При этом афганским женщинам официальные представители движения рекомендовали оставаться дома, чтобы не столкнуться с боевиками «Талибана», которые не умеют обращаться с женщинами. «Талибан» объявил о взятии Афганистана под контроль 15 августа 2021 года. Через две недели после этого, 31 августа, США и другие страны, участвующие в военной операции НАТО в этой стране, завершили эвакуацию своих граждан и персонала. При этом в Афганистане были оставлено оружие и сотни единиц военной техники, включая вертолеты. Украина хочет от США денег за участие в лунной программе НАСА 4 сентября 2021, 18:12

Фото: Marc Rasmus/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Депутат Рады Алексей Гончаренко раскрыл детали «плана по трансформации Украины», представленный Владимиром Зеленским бизнесменам в Вашингтоне. Там обозначено участие Киева в космической программе США. Как отметил политик в Telegram-канале, среди планов по трансформации Украины обозначено и участие Киева в космической программе НАСА по исследованию Луны «Артемида». По мнению Гончаренко, речь идет об участии Киева в проектах по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс. Затем Гончаренко опубликовал список проектов, на которые Киеву понадобились американские инвестиции. По его словам, помимо участия в космических программах, президент Украины запланировал создать в стране дата-центры компаний Amazon, Google и Microsoft, построить киевскую окружную дорогу и основать крупный фонд для IT-проектов. В офисе Зеленского эти сообщения не комментировали. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Вашингтоне проект трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов. Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США. Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Белый дом сообщил, что совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет. В ЦОДД назвали причину падения бетономешалки с эстакады в Москве 4 сентября 2021, 18:40

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Причина ДТП с бетономешалкой на Ленинградском проспекте Москвы – неумение водителя работать на специализированных машинах и превышение допустимого для такого грузовика скоростного режима в повороте, заявил начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин. Падение грузовика произошло в районе пересечения Ленинградского проспекта с ТТКв Москве. Из-за аварии пришлось остановить движение по основному ходу Ленинградского проспекта в сторону центра. В Госавтоинспекции уточнили, что с разворотной эстакады упала машина «КАМАЗ-миксер». Водитель двигался в сторону области и не справился с управлением. «Водитель «КАМАЗа» в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение с предварительным диагнозом перелом позвоночника, многочисленные переломы костей», – передает сообщение «Комсомольская правда». По словам начальника ситуационного Центра ЦОДД Москвы Александра Евсина, водитель бетономешалки не превышал общий скоростной режим, грузовик перевернулся через отбойник из-за высокого центра тяжести. «Водитель превышал установленный общий скоростной режим? Нет, скорость у него была допустимая. Для обычной машины. Но, как показало дальнейшее развитие событий, не для загруженной бетономешалки! КамАЗ пошел в дугу на поворот, далее возникла центробежная сила. Ускорение небольшое, зато масса огромная, возникшая сила не дала нормально вписаться в поворот, его буквально потащило на внешнюю сторону по направлению действия вектора центробежной силы, а переворот через отбойник произошел из-за бокового столкновения и высокого центра тяжести. Причиной ДТП я бы назвал – неумение водителя работать на таких специализированных машинах, превышение допустимого для такой машины скоростного режима в повороте, непонимание такого рода опасности – налицо полное непонимание принципов управления тяжелой машиной с высоким центром тяжести, да еще тяжелым текучим грузом», – написал Евсин в Facebook. Эксперт: После победы в Панджшере талибы столкнутся с партизанским движением 4 сентября 2021, 17:25

Фото: REUTERS

Текст: Андрей Резчиков

В случае взятия талибами Панджшера под полный контроль участники сопротивления не сложат оружие, а уйдут в партизаны. Если талибы не смогут улучшить ситуацию в стране, то сопротивление начнет набирать силу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар. Так он отреагировал на утверждения «Талибана» о взятии четырех районов в последней мятежной провинции страны. «Если в наступлении талибов (члены радикального движения «Талибан», запрещенного в РФ) на Панджшер действительно произошел перелом, то большая часть ополченцев уйдет в партизаны. Так было во времена, когда Панджшер брали советские войска. Они входили в горы, но всякий раз попадали в западню и тогда было решено, что вообще не стоит держаться за этот район», – говорит директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар. Эксперт уверен, что сопротивление продолжит создавать головную боль талибам, потому что социально-экономическая ситуация в стране не улучшается. «Ухудшение гуманитарной ситуации приведет к недовольству населения, что так или иначе заставит талибов прибегнуть к жестким мерам, которые могут расширить зону сопротивления», – предупреждает Нессар. Многое будет зависеть от позиции внешних игроков. «Без поддержки извне, даже исключительно политической, ополчению будет гораздо тяжелей воевать с «Талибаном». Пока внешние игроки заняли скорее проталибскую позицию. Видимо, за пределами Афганистана считают, что у ополченцев нет шансов на перелом ситуации, поэтому не хотят портить отношения с талибами, которые, возможно, начнут полностью управлять страной», – пояснил собеседник. Остающийся неподконтрольным Панджшер не позволил талибам объявить в намеченные сроки состав новой администрации Афганистана. Но в конечном итоге очаг сопротивления «не помешает талибам идти своим путем, объявить состав правительства и начать налаживать социально-экономическую обстановку, потому что ухудшение ситуации может стать большей проблемой, чем Панджшер, который не имеет доступа к границам и фактически оказался в окружении». «Талибы давали немало обещаний другим странам, которые так или иначе поддержали их. Нам известна только часть из этих обещаний, например, о разрыве отношений с радикальными группировками, что особенно важно для России и стран Центральной Азии», – напомнил эксперт. В субботу представитель талибов Билал Карими заявил о взятии стратегически важного района провинции Панджшер Хиндж, а также района Аннаба. «Осталось только главное здание района Абшар», – заявил Карими. Таким образом, если верить талибам, они контролируют четыре района провинции: Шутал, Аннаба, Парьян и Хиндж. Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от Кабула. Наступление началось в конце августа вслед за падением проамериканского режима в Кабуле и полного вывода войск США из страны спустя 20 лет после начала Вашингтоном антитеррористической операции в ответ на нападение «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года. Директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН подчеркивает, что точных данных о ситуации в обесточенном Панджшере, с которым оборвана всякая связь, нет. Единственным источником новостей оттуда выступают сами талибы. «Пока нет достаточных сведений о взятии четырех районов. Независимые источники в Кабуле не подтверждают эту информацию. Поэтому верить талибам на 100 процентов я бы не стал», – пояснил эксперт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Правительство расширило список востребованных профессий в России 4 сентября 2021, 17:53

Фото: Артем Ленц/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Премьер-министр России Михаил Мишустин обновил перечень профессий и специальностей, наиболее востребованных в экономике страны для модернизации и технологического развития. В список попали графический дизайнер и воспитатель. В перечень вошли 55 специальностей и 35 профессий, в том числе: дошкольное образование, сестринское дело, лечебное дело, агрономия, аддитивные технологии, гостиничное дело, эксплуатация беспилотных авиационных систем, управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. Также в этот список попали такие профессии, как графический дизайнер, дефектоскопист, мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, мастер растениеводства, мастер общестроительных работ, лепщик-модельщик архитектурных деталей, передает РИА «Новости». Студенты, обучающиеся по этим направлениям, могут претендовать на стипендии правительства. Их ежегодно назначают за успехи в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Победителям выплачивают до четырех тысяч рублей ежемесячно, всего предусмотрено пять тысяч стипендий на каждый учебный год. Власти рассчитывают, что это решение повысит престиж специальностей среднего профессионального образования. Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о программе переобучения для желающих сменить профессию россиян. В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке 5 сентября 2021, 00:52

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Новый главком ВС Украины Валерий Залужный, заявивший о желании проехаться на танке по Красной площади, для поездки по Москве может взять такси как частное лицо, либо прокатится на автозаке как военный преступник, сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Белик отметил ложную браваду высокопоставленных украинских военных. «Они как будто соревнуются между собой, кто большую ахинею публично заявит. То парад в Севастополе обещали, то в Ялте, теперь, видишь ли, на Москву замахнулись, и все это от незнания истории. По Москве только наши танки ездят, а чужих отродясь не бывало. Вот только в нашей боевой машине этому хвастуну места не найдется, пусть такси берет, а если вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке – в трибунал, а оттуда в Магадан», – приводит слова Белика РИА «Новости». Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией. Отметим, в пятницу президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. В конце июня Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Подозреваемого в похищении девушки в Нижнем Новгороде арестовали 4 сентября 2021, 12:54

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Обвиняемого в похищении девушки в Нижегородской области отправили под арест, сообщил Следственный комитет России. Подозреваемому предъявили обвинение по статье «Похищение человека», суд удовлетворил ходатайство о его заключении под стражу, сообщается на сайте ведомства. Назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы. Согласно данным следствия, 24-летняя девушка встретилась с мужчиной, с которым познакомилась ранее на сайте знакомств. Она уехала с ним на машине, после чего связь с ней прервалась. Девушку обнаружили в подвале одного из гаражей в Приокском районе Нижнего Новгорода. По словам потерпевшей, похититель девять дней держал ее в заточении и насиловал. В МИД оценили намерения США отомстить за гибель американцев в Кабуле 4 сентября 2021, 16:44 Текст: Вера Басилая

США, заявляя о намерении отомстить за гибель американцев при взрыве у аэропорта Кабула, собираются мстить за собственные провалы в Афганистане, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио России». «Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана... Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения», – цитирует РИА «Новости» Захарову. Напомним, возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Погибли 13 американских военных. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*»(запрещено в России). Япония анонсировала встречу глав МИД G7 с участием России и Китая 5 сентября 2021, 05:28

Фото: Pignatelli/EUC/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министры иностранных дел государств «семерки» (G7) планируют на следующей неделе провести встречу для обсуждения ситуации в Афганистане, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире воскресной аналитической программы на японском телеканале NHK. «Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи (G7) на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других [стран]», – приводит ТАСС слова главы МИД Японии. По версии Мотэги, консультации могут пройти уже 8 сентября. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай сделать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана. В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане. После этого запрещенное в России радикальное движение «Талибан» объявило о полной независимости Афганистана, назвав Китай основным партнером республики. После вывода войск из Афганистана президент США Джо Байден призвал сосредоточиться на вызовах со стороны России и Китая. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Донбасс переброшены украинские инструктора по беспилотникам со взрывчаткой 4 сентября 2021, 16:57

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Разведка народной милиции ЛНР зафиксировала прибытие в Донбасс инструкторов, которые должны обучить военнослужащих 24-й бригады ВС Украины оснащать беспилотные летательные аппараты взрывчаткой, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. «По данным нашей разведки, в подразделения 24-й бригады прибыли инструкторы по минно-взрывному делу 190-го учебного центра сухопутных войск ВСУ, которые в течение двух недель проведут занятия с личным составом соединения по оснащению БПЛА взрывными устройствами и управлению ими», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко. По его словам, украинские силовики по-прежнему предпочитают «запрещенные методы ведения боевых действий». Ранее ЛНР сообщила о концентрации вооружений и техники Украиной в Донбассе. Напомним, в Киеве допустили возможность перехода вооруженных сил Украины в наступление в Донбассе, если сложатся «экстраординарные условия». Российские военные победили в танковом биатлоне на АрМИ-2021 4 сентября 2021, 18:53

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе «Танковый биатлон» на Армейских международных играх (АрМИ-2021), финальный этап экипажи прошли быстрее всех, сообщило Минобороны России. «Команда России одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» АрМИ, который проводился на подмосковном полигоне «Алабино», – говорится в сообщении военного ведомства, передает РИА «Новости». В финальном этапе «Эстафета» российские танковые экипажи прошли трассу быстрее всех команд – за 1 час 36 минут 49 секунд, вторыми пришли с отставанием более, чем на 10 минут китайские танкисты. Сборная Казахстана стала третьей, Азербайджана – четвертой. Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.