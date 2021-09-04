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Facebook отключил рекомендации после метки «приматы» на ролике с чернокожими людьми
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Facebook назвал «неприемлемой ошибкой» и отключил систему рекомендаций видео после того, пользователи на видео с темнокожими обнаружили предложение сервиса «продолжить смотреть видео с приматами». Facebook принес извинения, но баг до сих пор не поправил.
Как пишет The New York Times, видео, ошибочное промаркированное Facebook как ролик с приматами, изображает стычку полицейских с темнокожими. Сейчас разработчики изучают сервис рекомендаций, чтобы исключить повторения. «Хоть мы внесли исправления в наш искусственный интеллект, мы знаем, что он не идеален, и нам еще предстоит сделать многое. Мы приносим свои извинения всем, кто видел эти оскорбительные рекомендации», - заявил пресс-секретарь Facebook Дани Левер.
Впрочем, как именно будет решена проблема идентификации чернокожих сервис не сообщает.
В 2015 году Google Фото столкнулся с аналогичной проблемой - сервис ошибочно пометил фотографии чернокожих людей словом «гориллы», за что Google официально принес извинения. Через два года стало известно, что исправление бага заключалось в том, что системе просто запретили использовать в метках названия человекообразных обезьян.
Как ранее сообщала газета «ВЗГЛЯД», специалисты Facebook решели проверить, не ущемляют ли алгоритмы, заложенные в основу работы ее соцсетей, интересов представителей этнических и расовых меньшинств в США.
В администрации Facebook и Instagram для проведения таких оценок были сформированы специальные комиссии, задача которых - сравнить, как обрабатываются в соцсетях данные, касающиеся пользователей, в частности, из числа белых, афроамериканцев и испаноязычных жителей США.
В Раде предрекли энергетическую катастрофу на Украине
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Украину через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа, заявил экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш».
«На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ – 20 гривен (54 рубля) за кубометр. У нас с вами (населения), пока что, семь-восемь гривен (около 20 рублей). Нам «Нафтогаз» держит (цену), все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», – приводит слова Кучеренко РИА «Новости».
По мнению парламентария, две трети от потребностей в газе Украина, как бы власти этого не хотели, будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.
При этом экс-министр по вопросам ЖКХ отметил, что ему непонятна идея президента Украины Владимира Зеленского о проведении регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина-Германия-США без участия России по вопросам сохранения украинского транзита после запуска «Северного потока – 2». «Я только точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально в два-три месяца», – подчеркнул Кучеренко.
Накануне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу.
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Захарова отреагировала на мысли Киева об отказе от Минских соглашений
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Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина якобы «снялась с крючка» Минских соглашений.
«Украина снялась с «крючка» Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе», – процитировала Захарова в своем Telegram-канале советника делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.
«Этого «крючка» больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и [президента Украины Владимира] Зеленского больше нет на крючке… Господин [Сергей] Лавров (глава МИД России – прим. ВЗГЛЯД), я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное», – процитировала официальный представитель МИД России Арестовича.
«Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», – подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще – вас люблю ушами», – прокомментировала Захарова слова спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича.
Ранее в ДНР объяснили отсутствие обсуждения Минских соглашений на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
В среду глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». При этом он подчеркнул: «...Безальтернативность Минских договоренностей для урегулирования кризиса в Донбассе, она провозглашается всеми без исключения». «Минские соглашения не предусматривают никакого принуждения, они были добровольно согласованы, добровольно подписаны», – ответил Лавров на вопрос студентов МГИМО, возможен ли вариант принуждения Украины к миру со стороны России в рамках Минских соглашений. Он добавил, что соглашения были единогласно одобрены Совбезом ООН, «тем самым став частью международного права».
Днем ранее Арестович допустил возможность перехода вооруженных сил Украины в наступление в Донбассе, если сложатся «экстраординарные условия».
Напомним, в прошлую пятницу разведчики ЛНР обнаружили вооружение и технику ВСУ рядом с линией соприкосновения в Донбассе. В прошлую среду в ДНР констатировали ухудшение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
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Талибы взяли под контроль провинцию Панджшер
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Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Билал Карими заявил, что движение полностью контролирует афганскую провинцию Панджшер.
«Панджшер перешел под контроль «Исламского эмирата» (самоназвание политической системы талибов. – Прим. ВЗГЛЯД)», – написал Карими в Twitter, передает РИА «Новости».
«Провинция Панджшер пала, все люди или солдаты сопротивления захвачены бойцами, Амрулла Салех (вице-президент. – Прим. ВЗГЛЯД) и Ахмад Масуд (лидер сил. – Прим. ВЗГЛЯД) бежали», – сообщил источник в полиции в Кабуле.
Между тем источник агентства во «Фронте сопротивления Панджшера» опроверг эту информацию.
Ранее стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан.
В пятницу Салех заявил, что талибы закрыли доступ гуманитарной помощи в провинцию Панджшер и используют мирных жителей для обезвреживания мин.
Единственной неподконтрольной боевикам провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В конце августа на провинцию началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибли более 300 боевиков движения «Талибан».
Глава «Нафтогаза»: «Северному потоку-2» не дадут работать
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Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко выразил мнение, что технически «Северный поток – 2» в ближайшие недели будет достроен, но газопроводу якобы не разрешат работать в коммерческом режиме.
«Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме», – приводит слова Витренко РИА «Новости».
«То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК», – заявил Витренко в эфире телеканала «Украина 24».
По мнению главы Нафтогаза, для сертификации оператор «Северного потока – 2» должен «доказать полное соответствие европейскому праву», что невозможно.
В ближайшее время, добавил Витренко, пройдут встречи на уровне европейских компаний, на которых будет обсуждаться вопрос о том, как они будут бронировать мощности для транзита газа через Украину.
Накануне председатель правления Газпрома Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме сообщил, что завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось ждать совсем недолго. Днем ранее он заявил, что поставки газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне.
В конце августа в Газпроме заявляли о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
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Яценюк обвинил Россию в превращении ГТС Украины в металлолом
Россия намерена превратить газотранспортную систему Украины в металлолом и уже наполовину сделала это, выразил мнение бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк в эфире YouTube-канала «Шустер онлайн».
«Они (Россия) уже половину этого сделали», – приводит слова Яценюка РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что официальному Киеву нужно настаивать на подписании не двух-, а трехстороннего договора касательно транзита российского газа. Третьей стороной, по мнению Яценюка, должна выступить Европа.
«А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», – пояснил свою позицию Яценюк.
Накануне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями.. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу.
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Пушков рассказал о жульническом стиле украинской внешней политики
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Как можно иметь дело с Украиной, которая одновременно придерживается и не придерживается Минских соглашений? Это не что иное как политическое жульничество, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на заявление Киева о том, что Украина сорвалась с «крючка» Минских соглашений, и одновременную жалобу на отказ России продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ, который якобы противоречит этим же соглашениям.
«Советник главы администрации Владимира Зеленского Алексей Арестович, говоря об итогах визита президента Украины в США и переговорах с Джо Байденом, назвал главным результатом срыв Киева с «крючка» Минских соглашений. Он назвал это прорывным успехом визита в целом. Из этого напрашивается вывод, что Киев отвергает Минские соглашения и отныне Украина не считает себя связанной обязательствами по ним. Во всяком случае, никто из киевского руководства – ни МИД, ни кто бы то ни было из офиса президента, ни сам Зеленский – не опроверг публичное заявление Арестовича», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор добавил, что заявление Арестовича «соответствует давней линии Киева на срыв Минских соглашений и их замену чем-то другим». «Но чем заменять – непонятно. Никакой другой политической основы для решения проблемы Донбасса нет и не будет. Но, тем не менее, Киев постоянно говорит о том, что Минские соглашения его не устраивают. И вот прозвучало заявление, что в Соединенных Штатах был де-факто апробирован отказ Украины от Минских соглашений», – подчеркнул Пушков.
Однако после заявления России об отсутствии оснований для продления мандата наблюдателей ОБСЕ на двух пропускных пунктах границы с Донбассом, напомнил собеседник, МИД Украины осудил решение Москвы, потому что это якобы нарушает пункт 4 Минских соглашений.
«Украина постоянно дает понять, что отказывается от Минских соглашений и каждый шаг к этому называет прорывным успехом. А когда Украине нужно сослаться на этот документ, она как ни в чем не бывало цитирует Минские соглашения. Эта двойная математика украинской внешней политики уже давно превратилась в характерную черту действий Киева на мировой арене. Это, вообще-то говоря, политическое жульничество. Если вы называете прорывным успехом уход от Минских соглашений, то тогда как можно ссылаться на эти самые соглашения?» – задается вопросом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
По мнению политика, такая двойная арифметика Киева «делает практически невозможным какие-либо конструктивные переговоры с Украиной». «Это почерк украинской внешней политики. В связи с этим я хотел бы вспомнить керченский инцидент осени 2018 года, когда Киев настаивал на том, что российские суда, задержавшие украинские корабли, якобы нарушили украинскую границу. Тогда разразился большой скандал и в НАТО на протяжении двух месяцев звучали призывы о новых санкциях против России. Но с тех пор никто в альянсе не поднимал эту тему. А заглохла она потому, что это была украинская провокация, а не нарушение с российской стороны», – напомнил Пушков.
И сейчас, по его словам, происходит дипломатическая провокация. «Советник в статусе официального представителя Зеленского раздает интервью и утверждает, что для Украины больше не существует Минских соглашений, а МИД Украины ссылается на Минские соглашения. Это не непоследовательность, а сознательная политика беспринципного маневрирования, характерного для украинской дипломатии и руководства страны в целом», – подытожил Алексей Пушков.
Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев снялся с «крючка» Минских соглашений, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации Зеленского и Байдена. «Перед визитом Зеленского в Вашингтон министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина «не слезет с крючка Минских договоров». Так вот, этого крючка больше не существует», – заявил Арестович.
В апреле Лавров в интервью «РИА Новости» заявил, что «мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду». По словам министра, команда украинского президента «извивается как может» в попытках пересмотра Минских соглашений.
На заявление Арестовича ответила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», – подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет. Арестович, говорите еще – вас люблю ушами», – прокомментировала Захарова
На этой неделе стало известно об отсутствии в России оснований продлевать после 30 сентября мандат группы наблюдателей на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» российско-украинской границы. На Украине осудили такой отказ и назвали его «сознательным саботажем» «имплементации Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией». В украинском МИДе предположили, что такое решение России «может свидетельствовать о планах поставлять оружие на неподконтрольные Киеву территории Донбасса».
Как пояснили на Смоленской площади, Украина и Запад не относились с должным уважением к развертыванию этой группы. За семь лет наблюдатели не зафиксировали ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники.
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Украине предсказали поражение после шести часов войны с Россией
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Читатели болгарского издания «Факти» высказали мнение, что в случае начала войны с Россией Украина потерпит поражение за 6–12 часов.
Так читатели отреагировали на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что планы оказания военной помощи США Киеву потенциально могут быть причиной непредсказуемых действий Украины в плане попыток силового урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Ранее на встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты «твердо поддерживают территориальную целостность Украины» и предлагают новую финансовую помощь в размере 60 млн долларов, передает РИА «Новости».
«На Россию не может оказывать давление соседнее государство, которое безоговорочно сдастся в течение 6-12 часов с начала [гипотетического] вторжения. Ковбои не могут и не ввезут ядерное оружие на Украину, потому что иначе такое же оружие появится в Венесуэле и Гватемале», – выразил уверенность Честен ционист.
«Видимо, они [в Киеве] считают, что с танком или половиной самолета Украина станет великой военной силой и одолеет Россию», – поддержал предыдущего комментатора Антитрол.
«Украина – не та страна, из-за которой стоит беспокоиться, это временное государство», – отметил mi6osp.
Накануне президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная.
Напомним, 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва расценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения как разжигание межнациональной розни. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что на Украине проживают многие миллионы русских, а русским языком владеют и пользуются подавляющее большинство жителей страны. «Продолжим добиваться от Киева выполнения его обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права национальных меньшинств», – подчеркнул Лавров.
Напомним также, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Ранее глава государства сравнил украинский законопроект о «коренных народах» с практикой нацистской Германии.
Вопреки этому 1 июля Верховная рада окончательно приняла закон о «коренных народах Украины», в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал закон, подчеркнув, что «оставшаяся часть Украины продолжает двигаться дальше к еще большему разделению».
Госдума приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала украинский закон «О коренных народах Украины» «циничным неприкрытым нацизмом».
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Мать убитого за изнасилование детей самарца рассказала о сыне
Убитый в Самарской области подозреваемый в изнасиловании детей был другом отца одной из изнасилованных девочек, рассказала мать погибшего.
«Почему до этого дошло? Скорее всего, пьяный был. Что там было – не знаю. Почему он так с детьми поступил... Уму непостижимо. Никогда такой склонности не было», – сказала женщина RT.
Она добавила, что раньше ее сын приглядывал за детьми знакомых, их родители спокойно оставляли его с детьми.
Напомним, погибшего подозревают в педофилии – следствие полагает, что в 2016-2021 годах он совершал действия сексуального характера против двух девочек, которым было шесть и восемь лет на момент преступления.
Тело мужчины нашли в начале сентября с ножевым ранением, в его убийстве подозревают отца одной из девочек.
На Западе заявили о превращении России в главного экспортера пшеницы
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Россия за двадцать лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером пшеницы, говорится в материале Financial Times.
Издание отмечает, что Россия продвигается по Евразии, Африке и Латинской Америке в качестве лидера сельскохозяйственного экспорта, постепенно сокращая нефтяную зависимость, открывая новые рынки и добиваясь международных дипломатических успехов, передает РИА «Новости».
Санкции, которыми Запад попытался задушить экономику России, только подстегнули производителей, констатирует издание. Вскоре после введения ограничений величайшая по площади страна мира превратилась в главного экспортера пшеницы, впервые обогнав США и Канаду в 2017 году.
Россия, отмечается в статье, способна удовлетворить растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию, ведь у нее есть земля, вода, порты и железные дороги.
Россия в 2020 году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 млн тонн, пшеницы – 85,896 млн тонн. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 млн тонн зерна, в том числе 86,003 млн тонн пшеницы. В 2021 году Минсельхоз России ожидает урожай зерна на уровне 127,4 млн тонн, пшеницы – 81 млн тонн.
Напомним, в августе США резко снизили прогнозы по урожаю пшеницы в России. Эксперты объяснили, зачем США перевирают прогноз об урожае пшеницы в России.
Космонавт поймал улетевшую в открытый космос деталь модуля «Наука»
Космонавт Петр Дубров смог поймать крышку разъема кабеля электропитания на модуле «Наука», которая улетела в открытый космос во время проведения работ за пределами МКС.
«Так, одна крышка улетела», – сказал Дубров при попытке убрать деталь в специальный бокс во время переговоров, которые транслируются на сайте Роскосмоса. Чуть позже космонавт доложил, что поймал улетевшую крышку и убрал ее в бокс, передает ТАСС.
Напомним, в 17.41 мск пятницы российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос для интеграции модуля «Наука» с МКС. Как ожидается, выход в открытый космос продлится 7 часов 5 минут. На вопрос специалиста Главной оперативной группы управления о самочувствии, российские космонавты ответили, что у них «все замечательно».
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к Международной космической станции (МКС) 29 июля. Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщало о нескольких проблемах в модуле «Наука» при полете к МКС, которые были успешно устранены. О нештатных ситуациях сообщал и член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.
Число погибших при стрельбе в воздух в Афганистане выросло до 17
Минимум 17 человек погибли в Кабуле при стрельбе боевиков «Талибана» (запрещенное в России движение, признано террористическим) в воздух, сообщил источник в больнице скорой помощи.
На данный момент число погибших – 17, при этом пострадал 41 человек, сообщил собеседник РИА «Новости».
Талибы на фоне опасений жителей сообщили, что по распоряжению заместителя лидера талибов Мохаммада Якуба у стреляющих в воздух боевиков будут отбирать оружие, а виновных привлекут к ответственности.
В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение установило контроль над афганской провинцией Панджшер, таким образом, оно теперь контролирует всю страну.
Позже в этот же день талибы начали отмечать это событие со стрельбой в воздух, также празднования заметили и в других афганских городах. После этого стало известно о четырех погибших в результате стрельбы в воздух.
Украинская саблистка объяснила отсутствие медалей в Токио отсутствием секса на Играх
Саблистка сборной Украины Ольга Харлан в шутку сказала, что не смогла завоевать медаль на летних Играх в Японии из-за отсутствия секса перед важными поединками.
Харлан рассказала в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу», был ли у нее на Олимпиаде секс, она пояснила, что ездила на соревнования вместе со своим парнем, итальянским саблистом Луиджи Самеле, передает «Страна.ua».
«У меня там парень был. Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально все выдерживали, не переживайте. Я понимаю, к чему ведете – все ок», – рассказала девушка.
Она добавила, что не помнит, когда именно был секс, но затем отметила, что он все же был после соревнований.
«Когда он был? Не перед соревнованиями... После. У меня перед соревнованиями не было, у парня не было. Поэтому у меня нет медали», – сказала в шутку Харлан.
Стоит отметить, что молодой человек девушки Луиджи Самеле завоевал в Токио два серебра.
YouTube закрыл канал создателя «языковых рейдов» в Казахстане
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Канал организатора «языковых рейдов» в Казахстане Куата Ахметова заблокировали на YouTube, сообщил видеохостинг.
«Аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз», – сообщил YouTube, передает РИА «Новости».
Напомним, Ахметов публиковал на YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке.
В описаниях к видео в адрес запечатленных на них лиц автор использует термины «фашисты», «гастарбайтеры» и другие.
В конце августа правоохранительные органы Казахстана начали расследование уголовного дела о возбуждении национальной розни из-за размещения в Сети ролика о так называемых языковых рейдах.
МВД России запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет. МВД Казахстана сообщило, что проверяет видеозаписи, чтобы дать им процессуальную оценку.
Ранее жительница Казахстана рассказала о травле со стороны «языковых патрулей».
Знакомые Ахметова сообщали в социальных сетях, что тот сейчас уехал из Казахстана и находится в Грузии.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сначала власти страны не замечали подобных инцидентов или считали их чисто бытовыми, однако со временем им пришлось отреагировать на действия русофобов.
В Госдуме указали на истоки русофобии на Украине
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Русофобская риторика украинских политиков происходит от концепции унитарного государства, ориентированного на Запад, заявил первый замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Каждый президент Украины – и [Владимир] Зеленский, кстати, – повторил на новом этапе этот путь. Каждый президент Украины, приходящий как кандидат от востока Украины, как выразитель в какой-то мере его точки зрения, затем подчинялся иной логике под влиянием гораздо более консолидированной идеи – западной линии, западной тенденции на Украине», – цитирует Затулина РИА «Новости».
Причиной этому послужило то, что украинские политики «никакой другой концепции развития Украины не видят, кроме той, которая в свое время была предложена национал-радикалами и воспринята перебежчиками из Компартии как единственная существующая версия независимости Украины», добавил он.
Нескончаемый политический кризис страны, провалы украинских лидеров происходят из того, что «они есть жертвы избранной в начале независимости Украины политико-экономической, национальной модели ее развития как государства». «Они жертвы этой модели, и поэтому они все время совершают этот переход с Востока на Запад... Потому что в основе порочная модель, которая создает им проблемы», – добавил Затулин.
Он добавил, что речь идет об «унитарной» концепции страны, которая не меняется.
«Унитарное государство, надо обеспечить унитарность, нужно обеспечить самыми разными методами приоритет украинского языка и украинизации, нужно как можно дальше отплыть от России со всем добром, которое там осталось, своим и чужим... Вся идея Украины – долой всякую попытку федерализации, долой всякую попытку строить особые отношения между Россией и Украиной», – сказал депутат.
По его словам, проблема Украины укладывается в тезис «Отсутствие опыта государственности».
«Да, есть запрос на самостоятельность, он всегда был, 30% или больше хотят самостоятельно решать вопросы. Запрос есть, а возможностей нет и опыта нет... Нет опыта государственности, служения государству, умения отстаивать государственные цели, понимать, в чем пределы возможностей и в чем возможности вообще», – заключил Затулин.
Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная.
Ученые предупредили о резком старении внутренних органов после COVID
Органы переболевших коронавирусной инфекцией могут «стареть» на десятилетия, предупредили ученые, сообщила The New York Times.
В исследовании приняли участие 89 тыс. человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 млн людей, которые не подверглись воздействию SARS-CoV-2, передает РИА «Новости».
По словам специалистов, у 30-40 летнего здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около 1% в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону для этого органа, либо к хроническому заболеванию.
«Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. <…> Это эквивалентно старению органа на 30 лет», – сказал один из авторов труда доктор Зияд Аль-Али.
Ученые уточнили, что наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациенты были преимущественно белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет.
Врачи не знают точно, почему именно почки сильно страдают из-за COVID-19. Они предположили, что этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Кроме того, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови, подытожили они.
Ранее врач-нефролог посоветовала россиянам после перенесения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) проверить почки.
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