Число погибших при стрельбе в воздух в Афганистане выросло до 17

Минимум 17 человек погибли в Кабуле при стрельбе боевиков «Талибана» (запрещенное в России движение, признано террористическим) в воздух, сообщил источник в больнице скорой помощи.

На данный момент число погибших – 17, при этом пострадал 41 человек, сообщил собеседник РИА «Новости».

Талибы на фоне опасений жителей сообщили, что по распоряжению заместителя лидера талибов Мохаммада Якуба у стреляющих в воздух боевиков будут отбирать оружие, а виновных привлекут к ответственности.

В пятницу вечером представитель талибов Билал Карими заявил, что движение установило контроль над афганской провинцией Панджшер, таким образом, оно теперь контролирует всю страну.

Позже в этот же день талибы начали отмечать это событие со стрельбой в воздух, также празднования заметили и в других афганских городах. После этого стало известно о четырех погибших в результате стрельбы в воздух.