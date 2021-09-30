Самая низкая с 2006 года рождаемость зафиксирована в Канаде из-за коронавируса

В Канаде в прошлом году зафиксирована самая низкая с 2006 года рождаемость, которую статистики объяснили пандемией нового коронавируса.

В 2020 году в североамериканской стране родилось 358 604 ребенка, 51,4% – мальчики, 48,6% – девочки. Это на 13 434 ребенка меньше, чем в 2019 году. В 2006 году в Канаде родилось 354 617 детей.

«Например, с началом пандемии снижение международной миграции [в Канаду] из-за ограничений на поездки могло привести к меньшему количеству родившихся детей у вновь прибывших родителей. Кроме того, другие социальные и экономические факторы, вызванные пандемией, такие как закрытие школ и детских садов, потеря работы и финансовая неопределенность, могли привести к тому, что некоторые семьи отложили рождение детей», – говорится в пояснительной канадского бюро статистики, передает ТАСС.

Также снижение рождаемости в 2020 году было зафиксировано в США, Англии и Уэльсе.

Ранее Мосгорстата привел данные, что в Москве зафиксирован демографический рывок на фоне удаленки и коронавирусных ограничений: в столице рост рождаемости в первые месяцы этого года составил более 10%.

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