Попова сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом в большинстве регионов Минздрав выступил против отмены масочного режима 3 сентября 2021

Отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит», заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума. Фисенко сообщил, что ведомство «поддерживает масочный режим», а также призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета, передает ТАСС. Замглавы Минздрава рассказал, что в 2020 году «на пике было развернуто 280 тыс. коек», сейчас «порядка 220 тыс. коек, но их число меняется в зависимости от ситуации». «Доля свободного коечного фонда – порядка 25%», – сообщил он, добавив, что в регионах действует гибкая система управления конечным фондом, которая «позволяло не держать большой коечный фонд постоянно». Также Фисенко сообщил, что свыше 5 тыс. пациентов с COVID-19 «находятся на реанимационных койках». Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 47 регионах России уровень заболеваемости коронавирусом снижается, в восьми – растет, в 30 – «нет динамики», они «остаются на плато». По ее словам, «субъекты, где привито более 60% взрослого населения, а таких количество увеличивается с каждым днем, там темпы снижения значительно интенсивнее», чем в регионах, где «меньше половины взрослого населения привито».

Словакия отказалась от «Спутника V» 31 августа 2021

Текст: Евгения Шестак

Власти Словакии приняли решение о прекращении использования российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили в Министерстве здравоохранения республики. «Сегодня (во вторник) последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться «Спутником V», смогут получить вторую дозу российской вакцины», – отметили в Минздраве, передает ТАСС. Среди тех, кто привился «Спутником V», – нынешний вице-премьер и глава Минфина Игорь Матович, передает РИА «Новости». Именно по инициативе Матовича, который в то время занимал пост премьера, Словакией в России была закуплена партия вакцины «Спутник V» из 200 тыс. доз. Она поступила в республику 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку Матович и занимавший пост главы Минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки «Спутника V» до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. В итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Однако из-за проволочек регистрация на вакцинацию «Спутником V» началась в Словакии лишь 7 июня, когда значительная часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами, или зарегистрировалась на них. Регистрация на вакцинацию «Спутником V» в республике была завершена 30 июня, поскольку срок годности закупленной партии вакцины заканчивается 31 августа. Российский фонд прямых инвестиций заявил, что «Спутник V» столкнулся в Словакии с давлением международного фармацевтического лобби. По данным Минздрава на утро вторника, в пятимиллионной Словакии первую прививку от коронавируса получили 2,37 млн человек, вторую – 2,21 млн человек. В США задумались о производстве «Спутника V» для экспорта 2 сентября 2021, 10:04

Текст: Алина Назарова

Американские фармацевтические компании обсуждают возможность производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экспорта в третьи страны, рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. «Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект «Спутник V» – он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает «Спутник V», но для экспорта в третьи страны», – сказал Родзянко РИА «Новости». Он подтвердил, что ведутся переговоры с американскими компаниями по производству вакцины «Спутник V». Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах, общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 млрд человек – это более 50% населения Земли. Инфекционист: Угроза смерти сохраняется и спустя полгода после перенесенного COVID-19 31 августа 2021, 16:40

Текст: Татьяна Косолапова

Угроза смерти из-за вызванных COVID-19 осложнений сохраняется и после полугода после перенесенного заболевания, но именно в первые шесть месяцев после болезни такие риски наиболее высоки, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя соответствующее сообщение главы Минздрава. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в течение шести месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции риск смерти остается высоким, передает «Россия 24». Кроме того, в этот период у человека могут возникнуть осложнения, связанные с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы, поэтому именно переболевшим COVID-19 гражданам просто необходимо пройти углубленную диспансеризацию. «Высокие риски смерти связаны в первую очередь с нередким формированием осложненного течения самого заболевания, которое сохраняется в течение длительного периода времени. Называется он длительно протекающий COVID или постковидный синдром. Также у большого количества пациентов, переносящих коронавирусную инфекцию в средней тяжести и тяжелой форме, а особенно в критической, на фоне заболевания и проводимой агрессивной терапии нередко возникает большое количество побочных эффектов и осложнений», – говорит Коновалов. В совокупности заболевание может сформировать хроническую патологию сердечно-сосудистой, почечной, печеночной и других систем организма, продолжает врач. В том числе COVID-19 нередко приводит к активации аутоиммунных заболеваний. Кроме того, болезнь может декомпенсировать уже имеющиеся у человека хронические заболевания, что нередко является причиной последующего летального исхода от, например, декомпенсации работы сердечно-сосудистой системы. «И конечно, через полгода эта угроза смерти не проходит, но отслеживание с конкретной привязкой по времени летальности у людей не от коронавирусной инфекции, а от других причин, собственно, статистически отслеживается. То есть ведется эпидемиологическая расшифровка причин повышения смертности в ближайшие полгода, ассоциированая с фактом перенесенного COVID-19. Соответственно, угроза сохраняется и после полугода, но именно в ближайший период на фоне восстановления от ковида такие риски наиболее высоки», – рассказывает специалист. Для того, чтобы снизить риски смерти после перенесенного заболевания, продолжает инфекционист, необходимо проводить программу реабилитации пациентов, которая отражена в клинических и методических рекомендациях. Для каждого пациента она индивидуальна, в зависимости от тех или иных проявлений перенесенной инфекции и особенностей организма конкретного человека. «В любом случае в ряде ситуаций даже при легком течении коронавирусной инфекции ряд симптомов может сохраняться в течение длительного периода времени (постковидный синдром). Поэтому в зависимости от превалирования тех или иных сохраняющихся симптомов, человек должен находиться под наблюдением конкретных специалистов: кардиолога, ревматолога, невролога и прочих», – заключил Коновалов. По данным на 31 августа в Москве за последние сутки смертность снизилась на 18%, дойдя до показателей начала марта, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, пишет «Интерфакс». Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в августе по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остается на прежнем уровне. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Проценко предупредил о возможной новой вспышке коронавируса 31 августа 2021, 21:21

Текст: Елизавета Булкина

Новая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за сочетания нескольких факторов, заявил главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко. «Меня напрягает конец сентября – начало октября. Столкнется сразу три момента – грипп, ковид и возвращение людей из отпусков. Это все может создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни», – передает его слова Ura.ru. Проценко отметил, что человечеству придется научиться существовать с COVID, как это, например, уже произошло с гриппом или другими инфекциями. «Единственный путь – это профилактика и вакцинация. Осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек», – добавил медик. Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий Онищенко заявил, что в сентябре стоит ожидать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, поскольку начнется учебный год, а россияне вернутся из отпусков и с каникул, при этом достаточного количества прививок не делается. Ученые зафиксировали ускорение эволюции коронавируса 2 сентября 2021, 15:45 Текст: Елена Мирошниченко

Биологи из Австралии пришли к выводу, что появление в последнее время нескольких более опасных вариантов коронавируса SARS-CoV-2 связано с увеличением скорости его эволюции. Сообщается, что за год в мире появились четыре новых подвида коронавируса SARS-CoV-2, выделенные ВОЗ в группу с наивысшей оценкой угрозы VOC (Variants of Concern – вызывающие беспокойство): британский (альфа), южноафриканский (бета), бразильский (гамма) и индийский (дельта), передает РИА «Новости» со ссылкой на сервер препринтов medRxiv. Как отмечается, эти варианты распространяются легче и быстрее других, вызывают более тяжелое течение заболевания и менее восприимчивы к антителам, образовавшимся после предыдущей инфекции или вакцинации. Исследователи предположили, что появление более опасных, вызывающих больше смертельных исходов вариантов VOC связано с ускоренным накоплением мутаций под давлением положительного отбора. Ученые изучили генетические последовательности SARS-CoV-2 из общедоступной базы данных GISAID и оценили скорость эволюции вдоль ветвей филогенетического дерева коронавируса в рамках различных эволюционных моделей. В результате стало известно, что скорость эволюции SARS-CoV-2 значительно варьируется между вариантами, а появление новых вариантов во многом зависит от ее эпизодического увеличения. Исследователи пришли к выводу, что в отдельные периоды эта скорость становится в четыре раза выше фоновой филогенетической. В результате новые варианты возникают за несколько недель, а не за несколько месяцев, как можно было ожидать, исходя из общих темпов эволюции. Отмечается, что для накопления количества мутаций, необходимых для появления альфа-варианта, потребовалось 14 недель, а для бета-, гамма- и дельта-вариантов – 4, 17 и 6 недель соответственно. Ранее сообщалось, что в ЮАР выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2, который имеет повышенную степень мутации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Иммунолог предсказал окончание пандемии к 2024 году 1 сентября 2021, 16:19 Текст: Елена Мирошниченко

Пандемия коронавируса может завершиться к 2024 году, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше», – рассказал он Ura.ru. Иммунолог подчеркнул, что за это время важно снизить смертность и сократить возможность для мутаций вируса, что позволит взять под контроль ситуацию с пандемией. Ранее главный врач городской больницы №40 в Коммунарке (Москва) Денис Проценко заявил, что новая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за сочетания нескольких факторов. В Венгрии выразили надежду на скорое одобрение «Спутника V» в ВОЗ 1 сентября 2021, 17:26 Текст: Алексей Дегтярев

Глава МИД Венгрии и внешнеэкономических связей Петер Сийярто выразил надежду, что ВОЗ в ближайшее время одобрит российскую вакцину «Спутник V». «Я надеюсь, что процедура одобрения ВОЗ завершится через некоторое время. Конечно же, я не могу сказать когда, но надеюсь, что скоро», – сказал Сийярто в интервью ТАСС. Он добавил, что Еврокомиссия и некоторые западные страны и либеральные медиа пытаются политизировать процесс признания вакцин. «Это то, от чего мы [в Венгрии] совершенно отказались. Потому что для нас вакцины – это средство спасения жизней людей. И так как мы имели возможность купить «Спутник V», это обеспечило здоровье и жизнь миллиону венгров», – подчеркнул венгерский министр. Ранее Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что «Спутник V» будет производиться со следующего года в Венгрии. Мурашко рассказал о количестве запросов на вакцину «Спутник V» от других стран 31 августа 2021, 21:43 Текст: Елена Мирошниченко

Запросов на вакцину «Спутник V» от других стран поступает достаточно много, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Наша вакцина эффективна против штамма «дельта», об этом говорят и научные исследования, проведенные в других государствах. Масштабы производства препарата возрастают, запросов от других стран достаточно много», – сказал министр во время беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, передает ТАСС. Ранее в МИД заявили, что процесс признания российской вакцины искусственно замедляется, в связи с чем под дискриминационные меры попадают привитые граждане России и иностранцы. Терапевт назвала вызванные COVID-19 проблемы с алкоголем 1 сентября 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова рассказала о проблемах с восприятием алкогольных напитков, которые могут быть последствиями заражения коронавирусом COVID-19. Уже давно известно, что коронавирус может вызвать у человека как полное исчезновение обонятельных и вкусовых ощущений (аносмию), так и их искажение (паросмию) – их переживают более половины заболевших. Как правило, при паросмии продукты «меняют» запах и вкус в восприятии пациента большими группами, одна из таких групп – спиртные напитки. «Многие отмечают, что не чувствуют никакого запаха спиртного – ни от рюмки с напитком, ни от человека, употребившего напиток. Я знаю несколько случаев, когда люди ощущают стойкое отвращение к алкоголю из-за неприятного вкуса и запаха и не могут его употреблять, но это далеко не у всех», – сообщила Чернышова «Ридусу». Терапевт добавила, что при паросмии вместо привычного вкуса или запаха у разных продуктов появляется один и тот же, зачастую неприятный оттенок. Переболевший коронавирусной инфекцией человек может оставаться в состоянии паросмии в течение нескольких месяцев или даже дольше: «У меня есть несколько примеров, когда с октября 2020 года в течение 11 месяцев у пациентов не возвращалось нормальное восприятие вкуса и запаха. Какая-то динамика есть, но тем не менее полное выздоровление еще не наступило», – рассказала Надежда Чернышова. Врач также отметила, что расстройства вкуса и обоняния могут заставить больного отказаться от целых больших групп продуктов питания, и это даже может привести к незначительному снижению веса. Распространение паросмии после нескольких волн пандемии коронавируса COVID-19 породило даже новую профессию. Московская винотека опубликовала объявление о поиске специалиста по продаже вина (кависта) с обонянием, искаженным последствиями коронавируса. Предполагается, что он будет обслуживать покупателей, точно так же страдающих паросмией, и составлять для них винные карты с учетом их расстройства. В качестве бонуса консультанту для клиентов с паросмией обещают скидки на вино. Ранее было обнаружено необычное последствие коронавируса у пожилых. В Японии нашли инородные вещества в вакцине Pfizer 31 августа 2021, 08:49 Текст: Евгения Шестак

В японской префектуре Окинава специалисты обнаружили в вакцине от коронавируса компании Pfizer инородные вещества. Предположительно, это резиновая крошка от пробок ампул, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. «В ходе вакцинации в ампуле вакцины Pfizer были обнаружены инородные вещества. Минздрав обратился в компанию Pfizer, где был получен ответ, что с высокой вероятностью это резиновая крошка от крышки ампулы, которая откололась в результате неправильно прокалывания шприцем», – цитирует ТАСС Като. Он напомнил, что аналогичные случаи недавно были зафиксированы с препаратом Moderna. Это не влияет на безопасность обеих вакцин, уточнил генсек. Ранее сообщалось, что за последний месяц в Японии умерли два человека, сделавшие прививки от коронавируса препаратом Moderna, в партии которого были обнаружены примеси. Назван срок начала поставок произведенных в Индии доз «Спутника V» 1 сентября 2021, 00:59 Текст: Антон Никитин

Произведенные в Индии дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут доступны к сентябрю-октябрю, сообщило индийское издание Business Line. «Мы ожидаем, что произведенные в Индии дозы [препарата] будут доступны к сентябрю-октябрю», – приводит ТАСС слова представителя индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories (DRL). Представитель DRL уточнил, что к настоящему моменту компания получила 31,5 млн доз первого компонента и 41,5 млн доз второго компонента «Спутника V». «Мы работаем с РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) над увеличением поставок», – добавил он. DRL подала в феврале заявку на ограниченное применение российской вакцины в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять «Спутник V». РФПИ также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии. Применение этой вакцины началось в республике 14 мая. Напомним, в июле глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о нехватке производственных мощностей в России для удовлетворения всех зарубежных запросов на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». В связи с этим он отметил, что Россия налаживает и лицензирует производство «Спутника V» в странах, которые обладают соответствующей фармацевтической базой. В июле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о начале сотрудничества с индийской фармацевтической компанией Serum Institute of India (SII), крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин, для производства в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Предполагаемый объем производства российской вакцины «Спутник V» на мощностях SII в Индии в РФПИ оценили в более чем 300 млн доз ежегодно. Напомним, 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. Вторую партию «Спутника V» Индия получила 16 мая. В том же месяце индийская компания DRL выпустила в оборот первую партию импортируемой из России вакцины «Спутник V». В середине июня в частной клинике в Нью-Дели началась ограниченная вакцинация российским препаратом против коронавируса «Спутник V». Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь и поставила крупную партию медикаментов. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. В Кремле сообщали о постоянном контакте с Индией по ситуации с коронавирусом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы сроки выпуска вакцины «Спутник V» в Мексике 1 сентября 2021, 21:57 Текст: Елена Мирошниченко

В конце текущего месяца или в начале октября в Мексике может начаться расфасовка российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил в интервью газете «Миленио» глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено. По его словам, три пробные партии расфасованные в Мексике вакцины были направлены в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в России. Результаты их анализа будут известны уже в ближайшее время, передает ТАСС. «С этого момента Мексика начнет расфасовывать «Спутник V», и сюда будет поступать субстанция, из которой производится вакцина», – сказал Сентено. По его мнению, Мексика способна выпускать до 4 млн доз вакцины в месяц. Также Сентено уточнил, что основной целью видит заключение соглашения с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о производстве субстанции для изготовления препарата на территории республики. Ранее стало известно, что российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре. В России выявили 17,8 тыс. случаев коронавируса за сутки 31 августа 2021, 11:36

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 17 813 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 813 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1162, Московской области – 758, Санкт-Петербурге – 516. Всего в стране выявили 6 918 965 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 181 054 человек, из них 18 624 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 795 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 183 224 человек. Накануне, 29 августа, в России выявили 18 325 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 512. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. «Вектор» решил полностью перейти на производство «ЭпиВакКороны-Н» 2 сентября 2021, 08:41 Текст: Алина Назарова

Центр «Вектор» намерен перейти на производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», поскольку это легче, но никак не повлияет на потребителя, заявила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих. «ЭпиВакКорону-Н» и делали для того, чтобы перейти на нее после «ЭпиВакКороны». Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. «ЭпиВакКорона-Н» легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается», – сказала Непомнящих, передает РИА «Новости». В августе Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», она разрешена к применению у лиц от 18 до 60 лет, противопоказана для беременных. «ЭпиВакКорона-Н» создана на основе пептидного антигена и в этом похожа на «Спутник V», при этом в ней нет векторного носителя типа аденовирусной частицы. В России выявили 18,4 тыс. случаев коронавируса за сутки 1 сентября 2021, 11:38

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 18 368 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 368 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 1312, Москве – 1229, Московской области – 543. Всего в стране выявили 6 937 333 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 199 379 человек, из них 18 325 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 790 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 184 014 человек. Накануне, 31 августа, в России выявили 17 813 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 555. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.