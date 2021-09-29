Путин: Россия опережает другие страны в области космонавтики на 6-7 лет

Россия преуспевает в области космонавтики, опережает другие страны на шесть-семь лет, нужно не упустить эти преимущества, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли в режиме видеоконференции.

По словам Путина, международная конкуренция на рынке космических запусков растет, чтобы преуспеть в этой борьбе, нужно сохранять свои преимущества.

«Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков, в прошлом году успешно стартовали все 17 ракет-носителей, за минувшие месяцы – все 15, но программа еще не завершена, она продолжается, на марше. Вместе с тем международная конкуренция в этом сегменте растет... и чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, надо сохранять высокий уровень надежности отечественной техники как в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

«За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на шесть-семь лет. Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество», – подчеркнул президент.

Кроме того, президент не исключил возможное продление работы МКС после 2024 года, призвав посмотреть «за горизонт текущего десятилетия» и после окончания службы Международной космической станции.

«В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году, и несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая Арктическую зону», – добавил он.

Ранее стало известно, что Роскосмос выделил деньги на проект новой орбитальной станции.

Напомним, Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию.

2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет.

Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года.