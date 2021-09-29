Путин и Эрдоган решили не обсуждать Крым на переговорах в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не будут обсуждать Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «эта тема обычно не обсуждается», и «в плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего», передает ТАСС.

«Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле», – заключил он.

Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает.

Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.

Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, так как страна не признает присоединение полуострова к России.

Песков тогда заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

Между тем в турецких СМИ предположили, что заявление Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам.

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