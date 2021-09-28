НОМ по итогам выборов выдвинул рекомендации для совершенствования законодательства Политолог: Госдумы всех восьми созывов представляли собой срез российского общества 28 сентября 2021, 17:30 Текст: Андрей Резчиков

Ни одна российская Госдума не была идеальной, но они всегда демонстрировали срез всего общества, играли представительную функцию. Об этом заявил политолог Борис Макаренко, выступая на круглом столе «Повестка думы. Баланс консервативной и прогрессивной повестки в прошлом и будущем», организованного в редакции газеты ВЗГЛЯД. Председатель правления «Центра политических технологий» Борис Макаренко напомнил, как в 90-е годы со своими коллегами проводил социологические опросы среди депутатов первых трех созывов Госдумы. Всякий раз в этих мероприятиях участвовало до 200 депутатов из всех фракций, то есть около 40% от состава нижней палаты. «Поскольку Госдума – срез общества, а общество было у нас не реформаторское, консервативное и инертное, то и Думы получались такими же на круг. Хотя, конечно, в каждой из них были реформаторские фракции», – отметил эксперт. Что касается сегодняшней России и новоизбранной Госдумы восьмого созыва, то, безусловно, главным инициатором в проведении реформ остается власть, считает Макаренко. «Будет задан реформаторский вектор, большинство за это есть – достаточно уверенное. Что будет служить ограничением? Мы вот с моим коллегой, политологом Глебом Кузнецовым спорили по этому поводу на прошлой неделе. Я показал Глебу свою схему того, насколько силен патернализм российского электората. Глеб совершенно резонно возразил: в условиях кризиса, падения доходов, стагнации экономики «сейчас все стали патерналистами». К сожалению, в этом очень много правды. Сейчас и для власти, и для депутатского корпуса мощнейший ограничитель – это пассивно-депрессивное состояние электората, который думает больше о выживании, о том, чтобы не стало хуже, нежели о движении вперед», – посетовал Макаренко. «Повторю: это естественно, поскольку Дума отражает спектр настроений всего общества, правда в определенной степени, с неким «приближением»: когда сильнее, когда слабее», – пояснил политолог. Впрочем, есть и обнадеживающие тенденции, оговорился Макаренко, призвав в этой связи обратить внимание на партию «Новые люди», которой удалось пройти в Госдуму восьмого созыва. «Они погоды не сделают. Но если они хотя бы внесут мелодию новизны, необходимости обновления, это уже будет важно. Слишком уж долго не звучала эта мелодия в здании на Охотному ряду», – подытожил политолог. Во вторник на площадке газеты ВЗГЛЯД проходит круглый стол «ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД» на тему: «Повестка думы. Баланс консервативной и прогрессивной повестки в прошлом и будущем», в ходе которого эксперты рассуждали о том, как выглядит Госдума-2021 в «историческом контексте», как преломлялась консервативная и прогрессивная повестка в прошлом российского парламентаризма и чего стоит ожидать от повестки работы новоизбранной Госдумы восьмого созыва. Выборы в России прошли 17–19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов завоевали самовыдвиженцы.

Платошкин призвал коммунистов Москвы сдать мандаты 27 сентября 2021, 19:52 Текст: Елена Мирошниченко

Дипломат, историк, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин призвал московское отделение КПРФ сдать думские мандаты, полученные по результатам прошедших парламентских выборов. «Столичные коммунисты, прежде всего, должны сдать свои мандаты, потому что их товарищи не прошли [в Госдуму]. Кстати, они сами тоже не прошли. Я имею в виду Валерия Рашкина, Дениса Парфенова и Сергея Обухова: все они провалились в одномандатных округах и только из-за ДЭГ прошли по партийному списку. Получается, они будут в Госдуме, а их товарищи, которые не были в партийном списке, шли как одномандатники и тоже провалились из-за ДЭГ. Я считаю, что столичные коммунисты, если у них есть честь и совесть, должны поддержать своих товарищей и не участвовать в работе такой Госдумы», – сказал он в беседе с «Ридусом». Платошкин подчеркнул, что он, столичные коммунисты и формально вся КПРФ не признают результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. «Мне непонятна позиция руководства партии, которое говорит: «Мы выборы не признаем, но в Думе работать будем», – добавил Платошкин. Идею, согласно которой депутаты-коммунисты должны сдать мандаты, накануне озвучил лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко в своем телеграм-канале. «Если КПРФ в полном составе откажется от мандатов, то это и будет непризнанием выборов. И на улицы ходить не надо, и громких слов не потребуется, просто Зюганов тихо и внятно скажет: «Мы не признаем результаты выборов и отказываемся от мандатов». После этого Система сразу перейдет в почти катастрофический кризис, руководство АП будет уволено, президент должен будет лично вести переговоры с крупнейшей оппозиционной партией страны. Системные репрессии против КПРФ практически невозможны, поскольку они вызовут недовольство Пекина и позволят Западу более весомо высказываться о том, что выборы в России – показушный балаган», – написал он. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Зюганов также заявил, что КПРФ намерена провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. Однако власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки. Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. Путин: Кричать ура рано, пока главный враг не побежден 27 сентября 2021, 14:32

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин призвал повышать уровень благосостояния российских граждан и отметил, что главный противник в лице бедности пока не побежден, а кричать ура еще рано. «Для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще ура кричать рановато. Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник, а главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он попросил кабинет министров «настроить свои команды по всем направлениям» на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех задач, которые стоят перед ними, и поблагодарил за работу в предвыборный период и за результаты выборов в целом. По словам президента, россияне должны почувствовать, что страна движется вперед. «Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед, что мы добиваемся успехов. Подчеркну, что все ориентиры предвыборной программы «Единой России» и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития. Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества», – сказал Путин. «Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперед, соработниками, тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов. Тогда, когда действуем, как одна команда. Последовательно, динамично будем, как я уже сказал, вперед двигаться», – добавил он. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Жириновский и Миронов обменялись колкостями в присутствии Путина 26 сентября 2021, 17:14

Фото: Евгений Паулин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Лидеры парламентских партий перед совещанием с президентом России Владимиром Путиным шутили, думая, что глава государства их не видит и не слышит. Лидеры партий, ожидая подключения президента к онлайн-встрече, обменивались колкостями и шутками между собой. «Им нечего сказать!» – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», – возразил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. «Последним перед арестом, в камеру идет последний», – пошутил Жириновский. В это время Путин уже сидел на рабочем месте и слышал их разговор. «Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя день сегодня, в принципе, такой хороший», – сказал президент. В ответ Жириновский попросил: «Если можно – дайте мне время «Новых людей», они все новые, пусть послушают, а я возьму две квоты за «Новых людей» и за ЛДПР». В субботу глава государства в режиме видеоконференции провел встречу с руководством политических партий. В ней участвовали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду» и партии «Новые люди». По словам президента, состав новой Думы определили граждане России, а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Также Путин отметил, что «Единой России» удалось сохранить лидерство. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым. Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Путин: Вся пятерка «Единой России» продолжит работу в партии 27 сентября 2021, 13:55

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. «Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны», – обратился глава государства к лидерам предвыборного списка «Единой России», с которыми проводит встречу по видеосвязи в понедельник. «Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией «Единая Россия», – отметил Путин, передает ТАСС. Так, отметил президент, «Елена Владимировна Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке. Денис Николаевич Проценко – комиссию по здравоохранению. Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе». Кроме того, указал Путин, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Также глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. «Сергей Викторович Лавров – (будет руководить) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», – сказал Путин. Он отметил, что здесь очень многое предстоит сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», – добавил президент. Он также поблагодарил лидеров списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах. «Сейчас хочу вас поздравить с убедительной победой «Единой России» на выборах в Государственную думу VIII созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании», – сказал глава государства. По словам президента, «Единая Россия» на выборах показала стремление к обновлению. «Важно, что в целом партия показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом. Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, молодых, но деятельность которых является перспективной», – констатировал президент. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Володин рассказал о новых полномочиях Госдумы 26 сентября 2021, 17:58 Текст: Дарья Григоренко

Граждане страны влияют на принятие решений при формировании состава правительства, заявил в эфире телеканала «Россия 1» председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин. Володин в программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что теперь люди, избирая своих депутатов, влияют на принятие решений при формировании правительства, передает РИА «Новости». «Новые полномочия используются в зависимости от необходимости. Когда речь шла о созыве уходящем, вы знаете, появились вакансии, и Дума использовала полномочия свои уже при назначении новых министров», – пояснил он, отвечая на вопрос, будет ли Госдума руководствоваться новыми нормами в дальнейшем. На предложение президента возглавить Думу в новом созыве, парламентарий ответил: «Для меня это доверие». Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В ходе встречи Путин заявил, что председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин продолжить руководство нижней палатой. Путин напомнил, к чему привела ликвидация ГАИ в одной из соседних стран 25 сентября 2021, 18:50 Текст: Алексей Дегтярев

Идею о ликвидации Рособрнадзора сравнима с безуспешной ликвидацией ГАИ в одной из соседних стран, закрытие структуры не прекратило взяточничество в сфере, заявил президент Владимир Путин. «Ликвидировать все можно. В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ, ну и что толку, взятки начали брать не гаишники, а те, кому перешли эти функции», – цитирует Путина ТАСС. Предложение о ликвидации Рособрнадзора прозвучало из уст председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Глава государства отметил, что важно «повнимательнее посмотреть», учитывая, что «кто-то должен следить за качеством образования и за тем, чтобы оно было доступным и качественным везде, на всей территории страны». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) Можно и «внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать», заключил президент. Можно и «внести какие-то изменения в деятельность Рособрнадзора, посмотреть, как его можно реформировать», заключил президент. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Миронов и Зюганов призвали отменить пенсионную реформу 25 сентября 2021, 18:16 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо отменить пенсионную реформу и вернуться к прежнему пенсионному возрасту, заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава «Справедливой России – Патриотов – За правду» Сергей Миронов на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин – 60 лет», – приводит слова Миронова ТАСС. «Пенсионку, все понимают, ее надо отменять. Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни», – поддержал мысль Зюганов. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Он призвал депутатов вытащить граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования. Путин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы 25 сентября 2021, 18:20

Фото: State Duma Russia/vGlobal Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Председатель Госдумы действующего созыва Вячеслав Володин достоин того, чтобы руководить нижней палатой парламента следующего, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством прошедших в Думу партий «Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва», – приводит слова Путина РИА «Новости». Также глава государства заявил, что высоко оценивает деятельность депутата Леонида Слуцкого, и поддержит его кандидатуру на пост руководителя думского комитета по международным делам. «Я знаю и высоко оцениваю деятельность Слуцкого Леонида Эдуардовича на том направлении, которым занимается на протяжении последних нескольких лет. Я с удовольствием поддержу его кандидатуру», – заявил Путин. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) В субботу президент В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Путин предостерег от советской «уравниловки» в обсуждении прогрессивной шкалы 25 сентября 2021, 18:12 Текст: Алексей Дегтярев

Дискуссия по поводу прогрессивной шкалы налогообложения не должна свестись к советской «уравниловке», заявил президент Владимир Путин на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями. «По поводу прогрессивной шкалы: вы правильно сказали – здесь нужно действовать предельно аккуратно с тем, чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные. Это первое. И второе – чтобы это не привело к советской уравниловке, из которой, как известно, ничего хорошего, к сожалению, не получилось», – цитирует Путина ТАСС. В ходе встречи лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил отменить транспортный налог, а также ЕГЭ. «Мы считаем необходимым с учетом того, что неоднократно повышались акцизы на топливо, а в свое время было дано обещание отменить транспортный налог, мы считаем, будет правильно и справедливо отметить транспортный налог, и такую инициативу мы внесли», – приводит слова Миронова РИА «Новости». Он отметил, что справороссы выступают за постепенную отмену ЕГЭ, сначала необходим переход на добровольный экзамен или другие механизмы. «С нашей точки зрения, ничего хорошего от применения этой нормы не происходит», – пояснил политик. Также в ходе встречи с президентом Миронов отметил, что выборы в стране прошли в целом легитимно. Путин объяснил сомнения в электронном голосовании в Москве 25 сентября 2021, 19:02 Текст: Алексей Дегтярев

Сомнения в электронном голосовании в Москве возникли не из-за качества проведения, а потому что кому-то не понравился результат, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с прошедшими в Госдуму партиями. «По Москве это возникло не потому, что есть сомнения в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат. Но это всегда так бывает», – цитирует Путина ТАСС. Он предложил проработать глубже эту систему, если у кого-то остались вопросы. Глава государства добавил, что развитие новых форм голосования, как и технический прогресс, неостановимы. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) «Что касается выборов и электронного голосования, вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же как и технический прогресс, остановить невозможно», – резюмировал он. «Что касается выборов и электронного голосования, вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же как и технический прогресс, остановить невозможно», – резюмировал он. Политолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) позволяет избежать проблемы выбора между гражданским долгом и личными делами, поэтому доверие к ней будет выше, чем к процедуре традиционного голосования. Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД 26 сентября 2021, 14:45 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин относится к прошедшим выборам, как к очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Знаете, насколько мне известно, он относится к выборам, как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и к справедливым», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия», передает РИА «Новости» Песков отметил, что есть и какие-то неожиданные элементы результатов этих выборов, в частности, появление новых партий, неожиданные успехи некоторых партий. Он также обратил внимание на безусловное подтверждение своего лидерства «Единой Россией», сказав, что «это уже относится к прогнозируемым элементам». «Поэтому действительно выборы разносторонние, но главное, они конкурентные, честные», – добавил он. Песков также уточнил, что президент России Владимир Путин перед использованием электронного голосования затребовал полную информацию, чтобы гарантировать открытость проведения выборов. «Безусловно, конечно же, он затребовал полную информацию о том, что это гарантирует честность, что гарантирует открытость и т. д. Конечно», – сказал он, отвечая на вопрос, проводил ли Путин перед голосованием консультации со специалистами. Пресс-секретарь подчеркнул, что блокчейн при электронном голосовании гарантирует его надежность, честность и прозрачность, и выразил надежду, что все дискуссии по этому вопросу улягутся. «В данном случае, когда использованы все современные технологии, когда обеспечивается абсолютная транспарентность, а главное, когда задействован распределенный реестр – ведь задействование блокчейна, это является гарантией того, что туда ничего нельзя дописать, оттуда ничего нельзя убрать: к трем нельзя прибавить пять и оставить это без следов – блокчейн как раз гарантирует вот эту вот надежность, честность и прозрачность», – пояснил он. Песков заявил, что, с его точки зрения, электронное голосование – это прекрасная практика. Уже вторые выборы он сам голосует электронно и уже никогда не хотел бы ходить на участки, даже когда не будет пандемии. «И я надеюсь, что все вот эти вот дискуссии, они улягутся, я надеюсь, что все, кто по-прежнему какие-то сомнения испытывают, они зададут свои вопросы», – отметил он. Кроме того, Песков добавил, что в московском штабе по наблюдению за выборами прекрасно отвечают на все поставленные вопросы и объясняют все ситуации. «И понимаете, сам тот факт, что Путин выбрал электронное голосование для себя… А вы знаете, что Путин, он не является таким страстным поклонником всего электронного, все-таки все равно подвергается сомнению надежность электронного», – подчеркнул он. Песков, как избиратель, надеется, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на другие города, а в итоге оно станет общероссийским. «Я, например, лично, как избиратель, надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов с тем, чтобы потом уже стать всероссийской», – уточнил он. Напомним, что выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Путин оценил ставку «Новых людей» на молодежную аудиторию 25 сентября 2021, 18:45 Сделанная партией «Новые люди» ставка на молодежь себя оправдала в полной мере, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями прошедших в Госдуму партий. «Вы поступили очень прагматично, когда обратили внимание на молодежную аудиторию. У нас молодые люди никогда не утрачивали интерес к тому, что происходит в стране. Многие из них работают в качестве волонтеров на важнейших направлениях жизни государства и проявляют себя наилучшим образом с моральной, этической точки зрения, иногда проявляют мужество и рискуют собой, как эпидемия показала», – цитирует Путина Regnum. «Поэтому ничего удивительно для меня здесь нет. То, что вы выбрали такое направлени работы – это себя оправдало», – указал он. Между тем лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту ввести для учителей единый оклад. «Мы предлагаем сделать единый федеральный оклад для учителей», – сказал Нечаев. Он напомнил о едином федеральном окладе врачей. Политик также обратил внимание на то, что 90% времени учителя приходится на отчеты. «Давайте снимем административную нагрузку, давайте это упростим», – продолжил Нечаев. В субботу президент проводит встречу с руководителями политических партий, которые прошли по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Лавров заявил об отсутствии сведений о непризнании ЕС российских выборов 25 сентября 2021, 20:08 Текст: Алексей Дегтярев

У российской стороны нет сведений о том, что ЕС официально не признавал результаты выборов в России, заявил глава МИД Сергей Лавров. «У нас никаких указаний на то, что кто-то там официально отвергает результаты наших выборов, которые только что были объявлены, <...> у нас нет таких сведений», – цитирует Лаврова ТАСС. Он сообщил, что обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявление Европарламента в отношении выборов в России. «Насчет признавать или не признавать выборы, рекомендаций Европарламента – мы не слышали каких-либо оценок от Евросоюза как такового, потому что Европарламент – это не структура, которая определяет политику Евросоюза. С Боррелем я говорил об этом, конечно же, и цитировал некоторые его оценки, которые прозвучали в ходе его выступления в Европарламенте, включая абсолютно неприемлемые заявления о том, что Евросоюз различает режим в Москве и российский народ», – сказал Лавров. Министр пояснил, что Боррель «очень неловко и очень невнятно оправдывался», однако было заметно, что политик «понимает, что это была плохая фраза, как минимум». «Надеюсь, что только фраза, а не мысль. Иногда бывает, знаете, слово слетит с языка, а потом жалеют люди», – заключил Лавров. Путин объявил о назначении Шойгу главой комиссии ЕР по развитию Восточной Сибири 27 сентября 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» ЕР. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент также поздравил «пятерку» списка «Единой России» с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их. По словам президента, результат ЕР отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии, к ее конкретным делам. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Песков: Шойгу и Лавров остаются на своих постах 27 сентября 2021, 14:50 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров остаются на своих постах и не переходят на работу в Госдуму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да», – сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли все из «пятерки» партии «Единая России», кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, включая Шойгу и Лаврова, остаются на своих местах и не идут в Госдуму, передает РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Так, Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.