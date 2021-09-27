Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов Названа главная цель законопроекта о публичной власти в регионах Песков назвал Путина сторонником сменяемости власти 27 сентября 2021, 13:50 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть мешающей работе навязчивой идеей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. Все хорошо в меру. Вы знаете, что в большинстве вопросов президент является сторонником сбалансированного подхода», – сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько для президента сменяемость является ценностью или он не считает, что сменяемость полезна для власти, передает РИА «Новости». Законопроект, который позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд, был внесен в Госдуму 27 сентября. Также в документе предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта РФ, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом РФ.

Россию предупредили о возможном предательстве Эрдогана после саммита в Сочи 26 сентября 2021, 19:41

Фото: Boris Pejovic/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Если Турция посчитает партнерство с Западом более выгодным для себя, то легко отвернется от России, заявил политолог Пол Антонопулос. «Возникает вопрос, должна ли Москва доверять Анкаре, особенно учитывая то, что дружественную риторику турецкого лидера часто сменяет враждебная», – рассказал эксперт в статье для портала InfoBrics, передает РИА «Новости». В качестве примера, с одной стороны, эксперт напоминает об интересах России и Турции в Сирии, где Анкара собирается вернуть себе контроль над территориями бывшей Османской империи. С другой, Антонопулос указывает, что у России и Турции существуют возможности для углубления сотрудничества, в том числе на общей платформе для урегулирования региональных проблем. «Хотя предложения Эрдогана о создании региональной платформы для решения проблем являются позитивным шагом в правильном направлении, учитывая его последовательное ненадежное поведение и предательства в прошлом, Москва, с одной стороны, с энтузиазмом восприняла бы такой блок, но также будет опасаться, зная о том, что Турция очень часто легко поворачивается к Западу», – заключил политолог. Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе 26 сентября 2021, 17:47

Фото: kremlin.ru

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин провел несколько дней на отдыхе в Сибири на территории, примыкающей к Саяно-Шушенскому заповеднику, вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Безусловно. Безопасностью президента <…> занимаются постоянно те, кому это положено», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Песков рассказал, что обеспечением безопасности президента во время его отдыха занимаются специальные люди. Тем не менее, по его словам, «дикую природу никто не может обуздать». «Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…» – добавил Песков. Ранее Песков рассказал об отношении Путина к выборам в ГД. В Госдуме предложили заменить губернаторов на глав регионов 27 сентября 2021, 10:22

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Законопроект, предусматривающий, что высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации», внесен в Госдуму, сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица – «Глава субъекта Российской Федерации», и наименование высшего исполнительного органа – «Правительство субъекта Российской Федерации», – сказал он, передает РИА «Новости». Клишас уточнил, что наименование законодательного органа субъекта Федерации, согласно законопроекту, не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти. Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Путин: Вся пятерка «Единой России» продолжит работу в партии 27 сентября 2021, 13:55

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. «Знаю, что вы и сами дальше тоже будете отстаивать интересы своих избирателей, по-разному, на разных местах, но все будете так или иначе работать в активе, в представительных органах самой партии, работать по реализации программы, которую справедливо называют народной, так как она сформирована на основе предложений граждан нашей страны», – обратился глава государства к лидерам предвыборного списка «Единой России», с которыми проводит встречу по видеосвязи в понедельник. «Мне кажется правильным, что вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией «Единая Россия», – отметил Путин, передает ТАСС. Так, отметил президент, «Елена Владимировна Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке. Денис Николаевич Проценко – комиссию по здравоохранению. Анна Юрьевна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе». Кроме того, указал Путин, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Также глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. «Сергей Викторович Лавров – (будет руководить) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», – сказал Путин. Он отметил, что здесь очень многое предстоит сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», – добавил президент. Он также поблагодарил лидеров списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах. «Сейчас хочу вас поздравить с убедительной победой «Единой России» на выборах в Государственную думу VIII созыва и поблагодарить именно как лидеров предвыборного списка партии за достойный результат избирательной кампании», – сказал глава государства. По словам президента, «Единая Россия» на выборах показала стремление к обновлению. «Важно, что в целом партия показала стремление и к внутреннему развитию, к обновлению, что, безусловно, востребовано обществом. Важно, что партия включает в свои списки как уважаемых, заслуженных людей, в том числе парламентариев с большим стажем, так и совсем молодых людей, молодых, но деятельность которых является перспективной», – констатировал президент. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Анонсировано заседание Совбеза России во главе с Путиным 26 сентября 2021, 14:57 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности России, а также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщили в эфире телеканала «Россия 1». Кроме того, Путин проведет отдельную встречу с председателем правительства и вице-премьерами. Также глава государства примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает РИА «Новости». Ранее Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил им обсудить вопросы безопасности Союзного государства России и Белоруссии. В Госдуму внесли законопроект о совершенствовании публичной власти 27 сентября 2021, 10:29 Текст: Алина Назарова

В Госдуму внесен законопроект, который вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний, сообщил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Предусматривается установление единообразных сроков исполнения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – пять лет», – сказал он, передает РИА «Новости». Кроме того, проект закона снимает запрет для губернаторов избираться на два срока подряд. «В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», – сказал Клишас. Одновременно законопроект расширяет основания для ухода губернатора из-за утраты доверия. «В целях реализации указа президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия президента РФ», – сказал он. Клишас уточнил, что предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта России, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом. Также, согласно документу, органы власти смогут обращаться в Госсовет для разрешения споров «в целях обеспечения согласительных процедур и для разрешения возможных разногласий между федеральными органами госвласти и органами государственной власти субъектов, а также между органами госвласти субъектов Федерации и органами местного самоуправления, в том числе по вопросам передачи полномочий между указанными органами и достижения согласованного их решения, органы публичной власти наделяются правом на обращение в Государственный совет», – сказал Клишас. Кроме того, законопроект предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации». Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. «Законопроект предусматривает меры, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой. Ведь именно от своевременности и качества принимаемых решений зависит благосостояние граждан, обеспечение реализации их прав», – отметил Клишас. По его словам, на обеспечение единой и четко функционирующей системы органов публичной власти направлены изменения, предусматривающие повышение ответственности органов госвласти субъекта России и расширение мер по противодействию коррупции. Песков подтвердил беседу Путина и Лукашенко о войсках НАТО на Украине 27 сентября 2021, 13:18 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о беседе с российским лидером Владимиром Путиным о войсках НАТО на Украине, отметил, что эта тема упоминалась и Путин неоднократно говорил, что это за гранью «красных линий». «Это те действия, которые обеспечат стратегические интересы, безопасность наших двух союзных государств. Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых «красных линий», о которых он неоднократно говорил ранее», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее Лукашенко в ходе совещания с руководством силового блока страны заявил, что он с российским лидером Владимиром Путиным договорился совместно принимать ответные действия на размещение войск НАТО на Украине. «Особое внимание украинскому участку (границы) – что мы там будем делать. Вы видите, они туда, на Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», – заявил Лукашенко. Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости 27 сентября 2021, 10:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность, что будет обеспечено наращивание всего комплекса двусторонних связей стран, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что Путин направил поздравительную телеграмму Бердымухамедову по случаю 30-летия провозглашения независимости Туркменистана. «Ваша страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах. Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», – передает РИА «Новости» слова президента России. Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются в духе стратегического партнерства, осуществляется политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных областях, а также взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур. «Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, что в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Туркменистана», – добавляется в сообщении. Песков рассказал о позиции Путина по названиям должностей глав регионов 27 сентября 2021, 13:25 Текст: Алина Назарова

Должность президента в России должна быть одна, но существует специфика некоторых регионов, как например, Татарстан, и Владимир Путин относится к этому с пониманием, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Позиция скорее всего в пользу того, чтобы все упорядочено было. Конечно, должность президента в стране должна быть одна, но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами (Татарстан). Президент с пониманием относится к этой специфике, но с другой стороны будущее покажет, насколько возможны перспективы того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, какая позиция у Путина на, что в России существует не один президент, а, например, есть президент Татарстана. Песков также уточнил, что в Кремле знают о внесенном в Госдуму законопроекте по полномочиям органов власти регионов. «Безусловно, в Кремле знают об этом законопроекте, но пока преждевременно что-либо комментировать. Парламент заработает, будет идти соответствующая проработка. Тогда уже наступит время, сейчас преждевременно это делать», – ответил Песков. В понедельник в Госдуму внесен законопроект, обязывающий всех губернаторов наименоваться главами регионов. Кроме того, документ позволяет губернаторам избираться более двух сроков подряд. Также в документе предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта России, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом. Путин объявил о назначении Шойгу главой комиссии ЕР по развитию Восточной Сибири 27 сентября 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» ЕР. «Сергей Кужугетович Шойгу, он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно: о развитии Восточной Сибири. Он будет руководить комиссией партийной по развитию как раз Восточной Сибири», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент также поздравил «пятерку» списка «Единой России» с убедительной победой партии на прошедших выборах и поблагодарил их. По словам президента, результат ЕР отражает высокий уровень доверия граждан к самой партии, к ее конкретным делам. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. В пятерку лидеров ЕР вошли министр обороны и один из основателей партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Песков объяснил, почему кадры отдыха Путина в тайге опубликовали не сразу 27 сентября 2021, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, почему кадры отдыха Владимира Путина в тайге были опубликованы не сразу, а спустя несколько недель. «Да, правильно, эти кадры были сделаны буквально сразу после Владивостока, после форума, после поездки президента на космодром в Благовещенск, собственно по пути обратно в Москву была совершена такая остановка на несколько дней. Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась, поэтому это произошло сейчас», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли кадры отдыха Путина и Шойгу опубликованы спустя две недели, так как в это время погиб глава МЧС Евгений Зиничев и был разгар предвыборной кампании. На замечание о том, что подобный отдых в горах – большая нагрузка на организм, пресс-секретарь президента добавил, что «многие россияне предпочитают такой отдых и не менее сложные маршруты». Песков также отметил, что меню и кухня в таких поездках президента «очень простые каждый раз, никаких там изысков нет». Как рассказал экс-глава республики Шолбан Кара-оол, побывавший в начале сентября вместе с главой государства в таежном походе, таежный экстремальный отдых Путина в Туве – испытание силы духа и выносливости, а не легкая прогулка. «По-моему, никого уже не удивляет, что президент, как только выдается свободное время, вырывается отдохнуть именно в тайгу. Правда, я бы не назвал это отдыхом. Ведь таежные походы – это всегда испытание, даже для тех, кто родился и вырос в ней. Тайга требует от человека не просто силы, выносливости и терпения, знаний и навыков выживания... Так что тувинские прогулки Владимира Владимировича – это совсем не променад по Сокольникам. Но, видимо, в душе президент настоящий таежник и романтик», – сказал Кара-оол. По его словам, во время визита президент заметил, что в Туве отдыхает уже больше десяти лет и за это время стал не гостем, а настоящим таежником. Напомним, в воскресенье СМИ опубликовали кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству 27 сентября 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит комиссию «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с «пятеркой» партии. «Сергей Викторович Лавров – (будет руководить) комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он отметил, что здесь очень многое предстоит сделать. «Имею в виду совершенствование самой миграционной политики и привлечение в страну людей русского языка, близкой нам культуры. Здесь много очень нюансов, которые мешают нам эффективно двигаться по этому направлению», – добавил президент. Ранее президент Владимир Путин поблагодарил лидеров предвыборного списка «Единой России» за высокие результаты партии на выборах и объявил, что они будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Так. Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко – комиссию по здравоохранению, Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также будет непосредственно напрямую координировать все это направление прямо в самой Государственной думе. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Названа главная цель законопроекта о публичной власти в регионах 27 сентября 2021, 13:54 Текст: Елена Лексина

«Законопроект позволяет обеспечить согласованные действия различных уровней публичной власти, что должно повысить эффективность решения задач в интересах российских граждан», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк, комментируя внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о совершенствовании публичной власти в регионах. «Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный на рассмотрение в Госдуму, стал развитием части поправок к Конституции 2020 года. Тогда как раз было введено понятие публичной власти», – отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. «Если говорить о конкретных пунктах, то законопроект закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом уровне для более согласованного функционирования и эффективного взаимодействия, – считает он. – Любой муниципальный чиновник вам скажет, что механизм согласования – это большая проблема в государственном управлении, а законопроект позволяет ее нивелировать». Кроме того, в рамках утвержденного Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы «законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица, грубо говоря, губернатора в связи с утратой доверия». «В следствие этого вводятся такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, – указал Данюк. – На мой взгляд, это накладывает на губернаторов еще большую ответственность, что, безусловно, хорошо». Он отметил, что действующая система государственного управления во многом помогает губернаторам избежать ответственности за провалы в конкретных сферах. «Сейчас же основным источником тревожности является реакция общества на промахи того или иного управленца, – пояснил эксперт. – Поэтому очень важно, чтобы была возможность либо повысить эффективность губернатора с учетом воздействия определенных административных мер, либо лишить его должности. На его место может прийти более талантливый и замотивированный на решение общественных проблем человек». Также Данюк добавил, что приравнивание должности депутата регионального заксобрания к государственной должности субъекта Российской Федерации позволит повысить прозрачность деятельности региональных властей. К тому же, он отметил, законопроект помогает пересмотреть перечень полномочий должностных лиц в регионах с целью их укрупнения и исключения детализации. Кроме того, «наделение федеральных и региональных органов государственной власти правом обращаться в Госсовет за разрешением споров позволит урегулировать всевозможные коллизии и разногласия между ними, в том числе и по вопросам передачи полномочий». «Госсовет становится неким третейским судом, призванным разрешать такого рода коллизии», – считает он. Если говорить о духе законопроекта в целом, то, по словам Данюка, «он призван установить единообразный подход в отношении регионов в том числе и в таком важном вопросе, как наименование органов государственной власти». «Если законопроект будет принят и одобрен президентом, то руководитель региона будет именоваться главой субъекта РФ, – рассказал он. – На мой взгляд, это абсолютно правильно и логично. А наименованием высшего органа исполнительной власти в данном случае станет правительство субъекта РФ». Еще один важный момент – это возможность главе региона избираться на должность более двух сроков подряд. «Многие скажут, что это дает возможность губернаторам оставаться у власти чуть ли не пожизненно, но цель нововведения заключается в том, чтобы наиболее эффективные губернаторы не имели подобного рода правовых барьеров и могли продолжать осуществлять свою деятельность, – уверен Данюк. – Кроме того, это помогает выстраивать в регионе долгосрочную стратегическую политику во всех сферах». «В целом этот законопроект позволяет обеспечить согласованные действия различных уровней публичной власти, что, конечно, должно в первую очередь повысить эффективность решения задач в интересах российских граждан», – резюмировал собеседник. Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил о внесении в Госдуму законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Авторами законопроекта стали Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Уточняется, что законопроект вводит равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных заксобраний. Кроме того, проект закона снимает запрет для губернаторов избираться на два срока подряд и расширяет основания для ухода губернатора из-за утраты доверия. Клишас также уточнил, что предусмотрены такие меры ответственности высшего должностного лица субъекта России, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом. Также, согласно документу, органы власти смогут обращаться в Госсовет для разрешения споров «в целях обеспечения согласительных процедур и для разрешения возможных разногласий между федеральными органами госвласти и органами государственной власти субъектов, а также между органами госвласти субъектов Федерации и органами местного самоуправления», – сказал Клишас. Кроме того, законопроект предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только «главой субъекта Федерации». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о позиции Владимира Путина по названиям должностей глав регионов. По его словам, должность президента в России должна быть одна, но существует специфика некоторых регионов, как например, Татарстан, и Путин относится к этому с пониманием. Путин назвал лидерство «Единой России» залогом стабильности в стране 27 сентября 2021, 14:19 Текст: Елизавета Булкина

Партия «Единая Россия» стабильно сохраняет лидирующие позиции, что является залогом стабильности в стране, заявил президент Владимир Путин на встрече с «пятеркой» списка ЕР на выборах. «Безусловно, потери по сравнению с 2016 годом у партии есть, и я уже сказал об этом, это неизбежно вообще. А в условиях, когда мы прошли через очень тяжелые испытания пандемии, снижение доходов граждан, сокращение производства, увеличение числа людей, которые временно потеряли свои рабочие места – это просто по определению неизбежно», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Однако свои передовые позиции партия все-таки держит уверенно, и это чрезвычайно важно. Более того, с учетом победы в одномандатных округах, вновь сформирует и конституционное большинство в Государственной думе. Это важный, значимый успех, залог преемственности и стабильного развития всей страны. И для страны это важно», – добавил Путин. Президент подчеркнул, что результаты прошедших выборов отражают «высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к ее конкретным делам на благо России и нашего общества». При этом он отметил, что безусловно, есть претензии, «это само собой разумеется, для правящей партии это просто неизбежно». «Так и должно быть. Но самое главное, люди доверяют тем, за кого они голосуют», – сказал Путин. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Путин поручил правительству плотно работать со всеми фракциями в новой Госдуме 27 сентября 2021, 14:16 Текст: Алина Назарова

Российское правительство должно плотно работать со всеми фракциями нового созыва Госдумы, внимательно относиться к запросам и обращениям депутатов, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с руководством кабмина. «Все партии шли на выборы со своими предвыборными программами, которые они будут реализовывать, в том числе выдвигая законодательные инициативы. Я прошу вас плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и их депутатским запросам», – обратился он к кабмину, передает ТАСС. Президент также поблагодарил правительство страны за большую работу во время избирательной кампании. «Хотел бы поблагодарить вас за большую работу в период избирательной кампании», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Глава государства обратил внимание, что после внесения поправок в Конституцию роль взаимодействия между парламентом и правительством, безусловно, возросла. «Возросло влияние парламента на формирование самого правительства, но и взаимодействие важнейших институтов власти, исполнительной ветви и законодательной, оно существенно возросло. В целом хороший был контакт с парламентом седьмого созыва, нужно сохранить этот рабочий настрой», – отметил Путин. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы.