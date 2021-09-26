Жителей немецкого города попросили не приходить на голосование из-за бомбы

Власти города Вупперталь (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) на западе Германии обратились к жителям с просьбой временно воздержаться от посещения избирательных участков из-за операции по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны, сообщила представитель администрации города.

«В радиусе 500 метров вокруг найденной бомбы находятся избирательные участки. Гражданам, желающим проголосовать здесь, временно запрещено посещать их, до официального объявления о снятии запрета», – пояснила представитель города, передает РИА «Новости».

По данным властей, обезвреживание неразорвавшейся бомбы запланировано на утро воскресенья. Как только операция будет завершена, жители Вупперталя вновь смогут пойти на избирательный участок.

Кроме того, представитель города добавила, что любой желающий может проголосовать на избирательных участках до 18:00 (19:00 мск).

«Нет ограничений по времени», – цитирует ее ТАСС со ссылкой на DPA.

Тем не менее она уточнила, что избирательные участки не закрыты – любой, кто пришел, несмотря на призыв остаться дома, может отдать свой голос: избирательные комиссии находятся на месте.

Бомба времен Второй мировой войны была обнаружена недалеко от Вупперталя в субботу вечером. В ночь на воскресенье жители близлежащих домов в радиусе 250 м были эвакуированы. В этой зоне проживает около 1500 человек.

Напомним, что в воскресенье избирательные участки в 8.00 по местному времени (9.00 мск) открылись для голосования на парламентских выборах в Германии.

Ранее в Германии за два дня до выборов появились данные «экзитпола», согласно которым блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) победил с 22,1% голосов, социал-демократы набрали 22,7%, «Альтернатива для Германии» – 10,5%, Свободная демократическая партия – 13,2%. Строка погасла до появления «результатов» Левой партии и «Зеленых».

При этом телеканал ARD назвал тестом и ошибкой появление этих данных.

7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.

До этого сообщалось, что СДПГ увеличила отрыв в рейтинге от блока ХДС/ХСС. За СДПГ готовы были проголосовать 24% избирателей – это самый высокий показатель для партии с сентября 2017 года.