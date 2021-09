В Китае выразили недовольство качеством куриных лап из России Россияне назвали недостающую перед зарплатой сумму денег 25 сентября 2021, 09:57 Текст: Наталья Ануфриева

Каждому третьему россиянину удается укладываться в ежемесячный бюджет, остальным же чаще всего не хватает до зарплаты около 5 тыс. рублей, следует из исследования аналитического центра университета «Синергия». Аналитики указали, что «около 67% граждан России признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% россиян назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни», передает РИА «Новости». Почти половина респондентов (49,6%) заявили, что в конце месяца им обычно не хватает около 5 тыс. рублей для покрытия всех необходимых расходов, а каждый пятый (20,6%) назвал сумму в 10-15 тыс. рублей. Еще 19,8% оценили размер недостающих средств в 20-25 тыс. рублей, более 30 тыс. рублей ежемесячно не хватает каждому десятому. Вместе с тем около 27,8% участников исследования делают накопления. Среди тех, кто формирует сбережения, 58,7% россиян каждый месяц откладывают менее 5 тыс. рублей, еще 22% респондентам удается положить в копилку от 5 до 10 тыс. рублей. Каждый девятый опрошенный (10,7%) сообщил, что сумма их ежемесячных накоплений варьируется от 15 до 20 тыс. Свыше 20 тыс. рублей удается откладывать 8,6% человек. Обычно граждане копят деньги на покупку техники для дома, ремонт, отдых, машину, непредвиденные расходы, квартиру, а также на образование детей и подушку безопасности после выхода не пенсию. Исследование проводилось в сентябре среди 5 тыс. россиян старше 18 лет во всех регионах страны. Ранее стали известны профобласти с самыми низкими зарплатами.

Немецкая компания разорвала контракты на поставки газа по всей Германии
25 сентября 2021, 01:57

Текст: Антон Никитин

Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб, немецкая компания Deutsche Energiepool объявила о разрыве контрактов с рядом клиентов из-за экономический нецелесообразности на фоне высоких цен на газ. «За последние месяцы закупочные цены на газ и электроэнергию на срочном рынке выросли практические втрое, а цены на краткосрочные закупки увеличились примерно в пять раз. Такого быстрого и беспрецедентного развития [событий] на энергетическом рынке никто не мог ожидать», – приводит текст заявления компании РИА «Новости». Как отмечает поставщик, цена на газ на спотовом рынке в Европе в августе 2020 года составляла 4,80 евро за 1 МВтч, а по состоянию на 20 сентября 2021 года достигла 75,04 евро за 1 МВтч. При этом компания считает, что цены продолжат расти, так как многие европейские газохранилища почти пусты. Собственные закупочные цены Deutsche Energiepool выросли втрое. «Так мы больше не можем продолжать [работать] с коммерческой точки зрения из-за экономической нецелесообразности. Поэтому мы были вынуждены расторгнуть многие заключенные нами контракты», – объяснила компания. Deutsche Energiepool не уточнила, сколько клиентов коснулось решение о разрыве контрактов. Компания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе. Издание Handelsblatt отмечает, что Deutsche Energiepool – первая компания, которая пошла на такой шаг на фоне роста цен на газ. По данным издания, поставками для бывших клиентов Deutsche Energiepool займется компания Eon. На открытии торгов в пятницу стоимость газа на фьючерсном рынке Европы упала до 840 долларов за 1 тыс. кубометров. На торгах 15 сентября стоимость газа несколько раз побила исторический рекорд, а в пике достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. В четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2». Газпром назвал обвинения в недопоставках газа в Европу абсурдными, подчеркнув, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах. Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград подтвердила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен объяснила множеством факторов. Перед этим Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу. В Кремле на требование об увеличении поставок газа в Европу отметили, что газ невозможно транзитировать, не продав. Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать. В Раде проголосовали за выдвижение Зеленского на «Оскар» за «инсценировку покушения» 24 сентября 2021, 15:57

Текст: Елизавета Булкина

Депутаты Рады проголосовали по депутатскому запросу о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского на кинопремию «Оскар» за лучший сценарий в связи с покушением на его первого помощника Сергея Шефира. Автор Запроса депутат Гео Лерос попытался указать на то, что инцидент был инсценировкой.

«Ставится на голосование запрос народного депутата Гео Лероса «О ходатайстве перед Американской киноакадемией о вручении президенту Владимиру Зеленскому «Оскара» за лучший сценарий и спецэффекты в фильме «Покушение, которого не было». Смотреть всем», – зачитала депутатский запрос в ходе заседания Рады заместитель главы парламента Елена Кондратюк, передает ТАСС.

Вопрос был выставлен на голосование, свои голоса за него отдали 35 депутатов, тогда как для рассмотрения депутатского запроса необходимо 150 голосов.

Автор запроса – депутат Гео Лерос – ранее был исключен из фракции партии «Слуга народа» за критику Зеленского. В начале сентября он участвовал в потасовке с депутатом от президентской партии Николаем Тищенко в зале Верховной рады.

Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прежде чем заявлять о «руке Кремля» в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киеву следует вспомнить, чем закончилась история с Аркадием Бабченко.

Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы
24 сентября 2021, 17:36

Текст: Вера Басилая

Сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы России и передать его своему соратнику по партии Дмитрию Кузнецову.

«Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной Думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря политика.

По его словам, Прилепин готов рассмотреть предложение стать и. о. губернатора в одном из регионов, если такое поступит.

Прилепин ранее заявил, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют «школой губернаторов».

Ранее Прилепин сообщил, что готов возглавить фракцию в новом созыве Госдумы, если партия сочтет это необходимым.

Стали известны подробности задержания экс-вице-премьера Крыма
24 сентября 2021, 12:24

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, задержанный по подозрению в мошенничестве и коррупции, может быть замешан в хищении денег при строительстве школ и детских садов», – предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Владимир Джаралла. В пятницу Кабанов был задержан правоохранительными органами. «Правоохранители раскрыли и пресекли целую преступную схему по воровству и выводу денег из бюджета. В этом деле также фигурирует экс-министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Речь идет о хищении нескольких сотен миллионов рублей. Теперь силовикам предстоит попытаться вернуть все выведенные деньги», – пояснил крымский политолог Владимир Джаралла. По его словам, в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) Кабанов курировал масштабный ремонт и возведение объектов инфраструктуры. «Специалисты в этой сфере знают, на каком этапе обычный гвоздь становится золотым», – напомнил эксперт. Он также отметил, что «Кабанова сняли с финишной прямой, когда он хотел пройти в Госдуму, и подождали с задержанием, чтобы не создавать негативный фон перед выборами». «Кабанов у меня и ранее вызывал недоверие. Во-первых, из-за отсутствия идеологии. Во-вторых, из-за перехода из ЛДПР в «Единую Россию» по карьерным соображениям», – признался в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он также добавил, что относящаяся к ведению Кабанова работа по ФЦП обсуждалась на высоком уровне, и власти «пришли к выводу, что там все запущено». Ранее стало известно, что отправленный недавно в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, задержан. Также отмечается, что правоохранители провели следственные мероприятия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова. По данным источников, Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в мошенничестве и коррупции. Госсовет в четверг одобрил отставку Евгения Кабанова, которого глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность заместителя председателя Совета министров республики 27 ноября 2018 года. Указ Аксенова об отставке Кабанова опубликован на официальном портале республиканского Совета министров. В документах уточняется, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Узбекистан должен отреагировать на нападение на русскоязычного мальчика в Ташкенте 24 сентября 2021, 20:00

Текст: Андрей Резчиков

«Если правительства стран региона заинтересованы в конструктивных отношениях с Россией, то такие нарушения следует пресекать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Сутырин. Так он отреагировал на появление в Сети видеозаписи из Ташкента, на которой ровесники избивают восьмилетнего мальчика под крики «Урус!». «Властям надо вести системную профилактику, иначе это не только осложнит их отношения с Москвой, но и создаст напряженность внутри обществ самих этих стран. Попытка загнать под ковер эти проблемы лишь усугубит их – как и попытки части местных элит заигрывать с националистическими настроениями. К сожалению, такие попытки нередко сегодня встречаются в странах постсоветского пространства», – посетовал главный редактор аналитического издания «Евразия.Эксперт» Вячеслав Сутырин. Проявления национализма в странах Центральной Азии в последнее время стали чаще попадать в блогосферу, констатировал эксперт. «Часто говорят, что имел место случай проявления бытового национализма. Но в таких «случаях» надо тщательно разбираться. Если они остаются без реакции местных представителей власти и охраны правопорядка, то могут быстро превратиться в разрушительную тенденцию», – предупреждает главный редактор. По мнению Сутырина, Ташкент в последние годы демонстрирует заинтересованность в расширении сотрудничества с Москвой, «однако проявления национализма, в том числе на бытовом уровне, препятствуют этому». «Российская сторона вправе добиваться защиты и уважения прав соотечественников по линии официальных контактов с соседними странами. Важно добиваться реакции местных властей на нарушения и сотрудничества в расследовании», – подытожил Сутырин. В пятницу стало известно о нападении в Ташкенте на восьмилетнего ребенка. Поводом для нападения, как предполагается, стало лишь то, что ребенок использовал русскую речь. Бабушка мальчика Лилия сообщила, что она увидела на улице, как ее внука с криками «Урус, урус!» (в переводе с узбекского «русский») избивают соседские дети. «Я бегу к внуку – у него все лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись», – рассказала Лилия. Женщина утверждает, что мать одного из напавших детей потом набросилась и на нее с криками «Езжай в свою Россию!». После этого бабушка и мать мальчика пошли подавать заявление в полицию, при этом им пытался помешать отец одного из хулиганов. В ролике, опубликованном в соцсетях, слышно, как он угрожает женщинам расправой, обещая «зарыть». В итоге женщины все же пришли в полицию, однако та отказала в возбуждении уголовного дела. Полицейские ограничились тем, что на каждого участника ссоры составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Две бутылки в одни руки: В США ввели лимит на продажу алкоголя из-за дефицита 24 сентября 2021, 20:15

Текст: Елизавета Булкина

Магазины в нескольких штатах США столкнулись с нехваткой алкоголя, напитки начали продавать ограниченным числом бутылок в одни руки. Дефицит алкоголя наблюдается в штатах Северная Каролина, Вермонт, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания. Изначально проблемы с поставками алкогольных напитков в США возникли из-за пандемии коронавируса, однако сохраняются до сих пор, передает NPR. В Пенсильвании решили ввести ограничение на продажу алкоголя: покупателям будет доступно не более двух бутылок определенных напитков в день. Совет по контролю за алкогольными напитками Пенсильвании включил в перечень таких товаров 42 наименования. В частности, речь идет о марках Blanton’s, Dom Pérignon, Moët & Chandon, Patrón и Veuve Clicquot, сообщает The Philadelphia Inquirer. Кроме того, в «обозримом будущем» ограничения на продажу могут коснуться коньяка Hennessy, бурбона Buffalo Trace и текилы Patrón. Отмечается, что продажи алкоголя в США выросли с начала пандемии в марте 2020 года, также сейчас в стране начинают открываться бары. При этом наблюдается нехватка стекла и алюминия, а также водителей грузовиков и работников складов. В Китае выразили недовольство качеством куриных лап из России 24 сентября 2021, 21:03

Текст: Елизавета Булкина

Главное таможенное управление Китая предъявило претензии к качеству поставляемых из России куриных лап, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. «В ходе переговоров, состоявшихся 24 сентября в формате видеоконференции между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР, китайская сторона выразила обеспокоенность в связи с несоответствиями поставляемой российской продукции (куриные лапы) требованиям по органолептическим показателям (черные наросты, желтая кожа)», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Случаи несоответствия продукции качеству были выявлены в августе и сентябре 2021 года. Россельхознадзор проведет дополнительную работу с экспортерами и ветеринарными службами субъектов России. «Представители Главного таможенного управления КНР предупредили о недопустимости поставок куриных лап с нарушением требований национального законодательства и пообещали не принимать мер в отношении продукции, поступившей из России до 24 сентября 2021 года», – отметили в ведомстве. Ранее Россельхознадзор опроверг перебои с поставками мраморной говядины. Альпинист назвал главную причину гибели туристов на Эльбрусе 24 сентября 2021, 14:50

Текст: Татьяна Косолапова

Единственная ошибка гидов группы альпинистов, совершающих восхождение на гору Эльбрус, при котором погибли пять человек, в том, что они вовремя не повернули назад, когда начала портиться погода, однако все остальные действия инструкторов в данной ситуации были правильными, сказал газете ВЗГЛЯД шестикратный чемпион СССР по альпинизму, обладатель титула «Снежный барс» Сергей Ефимов. Организатор восхождения группы альпинистов на Эльбрус Денис Алимов рассказал, что при подъеме группы на Эльбрус, во время которого погибли пять человек, сначала плохо стало девушке, один из помощников гида начал спускаться с ней вниз, чтобы сбросить высоту. Погода резко ухудшилась, туристке стало хуже, она потеряла сознание и умерла. Как рассказал один из участников восхождения, группа во время спуска заблудилась, люди «сорвались, пролетели метров сто по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли», после чего один из участников сломал ногу. Также Алимов сообщил, что во время спуска пришлось заново провешивать перила (веревки для спуска), видимость была около полуметра, тогда погибли еще два человека. Кроме того, чтобы избежать гибели большего количества людей, было принято решение разделить группу на более медленных и быстрых. «Причиной данной трагедии, конечно, первым делом стала погода. Как я понимаю, прогноз был известен заранее, штормовое предупреждение было, но на него вовремя не среагировали. Ну а действия самих гидов во время происшествия я оцениваю как абсолютно правильные, когда они разделялись на группы, спускали девушку, которой стало плохо и так далее. То есть единственная ошибка в том, что они вовремя не повернули, если у них было штормовое предупреждение. Если предупреждения о непогоде не было, то вообще все правильно сделали», – говорит Ефимов. Он объясняет, что обморожение альпинисты получили скорее всего на такие участки тела, как лицо и руки, пока спускались, что в такой ситуации было практически неизбежно – время от времени приходится снимать перчатки и очки, чтобы что-то посмотреть, например, в GPS-навигаторе. К тому же на момент спуска была не только минусовая температура – 20 градусов ниже нуля, но и сильный ветер (в ходе спасательной операции его скорость достигала до 70 м/с). Экипировка инструкторов и туристов, насколько альпинист мог заметить, была хорошей, соответствующая данным условиям. Кроме того, он подчеркивает, что, как правило, наличие специализированной одежды у всех членов группы проверяется до восхождения. «Могу предположить, что у девушки, которая умерла, была недостаточно хорошая физическая подготовка, возможно, изначальные проблемы с сердцем. Поэтому организм просто мог не выдержать такого давления из-за непогоды. Но сам по себе Эльбрус – не сложный маршрут, туда может зайти любой человек, который до этого побегал, потренировался физически и прошел небольшую подготовку по хождению по льду и снегу. Но это при условии, что будет хорошая погода. А так самая большая беда на Эльбрусе – непогода, потому что сразу теряется видимость, очень большая высота (более пяти тысяч метров), ветер, снег, а также давление резко падает – при такой погоде по давлению можно на километр выше оказаться», – рассказывает эксперт. Также собеседник подчеркивает, что перед восхождением на такую высокую точку, как Эльбрус, должны пройти сначала акклиматизацию: сначала люди приезжают, поднимаются на высоту (на Эльбрусе обычно ночуют на высоте 4200 метров), затем спускаются вниз, а через два дня начинается восхождение. Однако, судя по тому, что практически все дошли до высоты 5400 метров, данное условие было соблюдено, иначе, по словам альпиниста, люди просто не смогли бы подняться. «Когда на Эльбрусе дует такой ветер со снегом, все тропы заметает, поэтому для того, чтобы не потеряться, для подъема наверх либо ставят вешки (специальные длинные колышки), либо идут по GPS, с ним хоть в темноте можно спускаться. Но у них там был такой ветер, что в двух метрах ничего не было видно. А поскольку склоны очень крутые, тропы не видно, они могли спокойно заблудиться», – считает Ефимов. Травмы в такой ситуации, особенно в зонах бутылочного льда, также происходят часто, продолжает собеседник, потому что предотвратить их, особенно когда идет большая группа, очень сложно при такой плохой видимости. «Чтобы в будущем избежать подобных ситуаций, необходимо в первую очередь внимательнее относиться к погоде. То есть, помимо прогноза метеослужб, нужно еще и обращать внимание на косвенные признаки: смотреть на облака, опираться на собственные ощущения и так далее. Опытные люди могут даже без прогноза, посмотрев на небо, понять, что сейчас непогода. Вообще это довольно частое явление на Эльбрусе», – объясняет альпинист. Специалист рассказывает, что в советское время во время непогоды специальные службы полностью закрывали весь район – все восхождения в этот момент были запрещены. Причем ни на такие высокие горы, как Эльбрус, ни на близлежащий круг. Сейчас же такого распоряжения нет «Как все происходит: приходит группа, регистрируется в МЧС, что они идут туда-то, туда-то, говорят, когда идут и так далее. При непогоде МЧС должно их предупреждать. Однако запрета никакого нет, и не уверен, что его можно ввести по закону. Люди свободные – идут куда хотят. Тут уже принимают решение гиды и принимающая сторона, кто туристов туда ведет», – заключил Ефимов, добавив, что возможно следует подумать о более жестком контроле при восхождениях. Вечером 23 сентября группа, которая находилась на Эльбрусе на высоте 5400 метров, запросила помощь. Спасти удалось 14 человек, пять альпинистов погибли до прихода спасателей, а выжившие получили сильные обморожения и травмы. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что на Эльбрусе альпинисты столкнулись с погодной аномалией «черная метель». По его словам, при сочетании ураганного ветра и мороза эквивалентная температура доходит до минус 50 градусов, люди в такую погоду могут переохладиться и обморозиться за 5-10 минут. Киев обвинил Россию в росте цен на газ 24 сентября 2021, 11:48

Текст: Алина Назарова

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль выразил мнение, что к росту цен на газ привела «энергетическая война», якобы развязанная Газпромом для введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 2». «То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, – это энергетическая война, которую Газпром развязал для шантажа и введения в эксплуатацию «Северного потока – 2». Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы», – заявил Шмыгаль. В то же время премьер заверил, что цена на газ для населения Украины до конца отопительного сезона меняться не будет. Он также добавил, что в целом страна готова к отопительному сезону, передает ТАСС. Напомним, цена на газ в Европе на прошлой неделе вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. В Газпроме в ответ заявили, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, а обвинения в том, что компания недопоставляет топливо, абсурдны. Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу. Похитители медалей у Весниной вернули награды и извинились 24 сентября 2021, 21:59

Текст: Алексей Дегтярев

Укравшие у российской теннисистки Елены Весниной олимпийские медали вернули награды спортсменке, сообщил источник в Федерации тенниса России.

Несколько дней назад злоумышленники вернули на КПП подмосковного поселка, где живет Веснина, завоеванную теннисисткой в Рио-де-Жанейро золотую медаль и серебряную из Токио, сообщил собеседник Ura.ru.

По данным «Комсомольской правды», вместе с медалями похитители оставили коробку конфет и положили «записку с извинениями».

Напомним, у Весниной в середине сентября похитили олимпийские медали из дома в Подмосковье, она написала заявление в полицию.

Украина попросила Россию вернуть нарушившего границу агента-узбекистанца
24 сентября 2021, 13:15

Несогласованность украинских силовиков привела к провалу их операции на границе с Россией, и теперь Киев просит вернуть нарушившего границу агента-узбекистанца, сообщили в ЦОС ФСБ. «Низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий на приграничной территории Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Украины, привели к провалу оперативного мероприятия и агента. В результате украинская сторона нарушение границы признала и просит вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца», – рассказали в российской спецслужбе, передает РИА «Новости». Ранее в ФСБ сообщили о задержании узбекистанца, сотрудничающего с украинскими правоохранителями и ради нераскрытия «легенды» пересекшего границу с Россией. Отмечается, что, по словам задержанного, он сотрудничает с Государственной миграционной службой Украины с 2019 года. В рамках проводимых службой мероприятий участвовал в выявлении причастных к преступлениям, проводимых через границу. Подчеркивается, что для сбора доказательств в его одежду и личные вещи украинские правоохранители вмонтировали спецтехнику для скрытой фото, видео и аудио фиксации (вшитые в куртку GPS-трекер, видеокамера, а также замаскированный под систему нагревания табака диктофон). Кроме того, в ФСБ заявили, что «перед мероприятием для храбрости агент ГМСУ употребил приобретенное заранее наркотическое средство «Мефедрон», часть которого имел при себе в момент задержания российскими пограничниками». Стало известно о частном визите Лукашенко в Сочи 24 сентября 2021, 18:44 Текст: Елизавета Булкина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с частным визитом в Сочи, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник. «Лукашенко находится с частной поездкой в Сочи», – говорится в соообщении. Как уточняется, президент республики «прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию». Ранее Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ, который запланирован ориентировочно на 15 октября. Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что Путин намерен посетить с визитом Белоруссию в середине октября для участия в саммите стран СНГ. Названы категории водителей, которым с 1 октября нужно пройти техосмотр по новым правилам 24 сентября 2021, 10:45 Текст: Наталья Ануфриева

Пройти технический осмотр автомобиля по новым правилам с 1 октября 2021 года должны несколько категорий водителей, за отсутствие диагностической карты грозит штраф до 800 рублей, а с 1 марта 2022 года возможен новый штраф, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В РСА рассказали, что проходить техосмотр обязаны те водители, у которых до 1 февраля 2021 года истек срок действия диагностической карты автомобиля, также под это правило попадают машины, достигшие четырехлетнего возраста – тогда владелец по закону обязан получить первую диагностическую карту, передает РБК. Обязательный техосмотр также рассчитан на грузовой, коммерческий и пассажирский транспорт. В данном случае это касается тех автомобилей, которые оформлены на юридическое лицо или используются для коммерческих целей. За отсутствие актуальной диагностической карты водителю автомобиля может грозить штраф в размере 500-800 рублей, а с 1 марта 2022 года в силу может вступить новый штраф в 2 тыс. рублей, однако из-за планов по отмене техосмотра это решение могут отменить. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЦИК заявил о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех регионах 24 сентября 2021, 11:42 Текст: Алина Назарова

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) абсолютно корректно отражены в протоколах по всем семи субъектам России, где оно проводилось, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. «Сегодня мы перед рассмотрением нашего основного вопроса, который подводит итоги выборов депутатов Госдумы в России, сделаем очередную попытку объяснить, что происходило в системе дистанционного голосования и каковы результаты этого дистанционного голосования, которые, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ – и использующих платформу дистанционного голосования федеральную, и использующих московскую платформу дистанционного электронного голосования», - сказал он, передает ТАСС. Булаев также отметил, что система онлайн-голосования в России востребована, и ничего подобного в мире до сих пор не применялось. «Я считаю, что система электронного дистанционного голосования сегодня востребована, востребована основной электоральной группой, которая ждет, что же будет дальше», – сказал он, передает РИА «Новости». Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Эрдоган призвал Россию изменить подход к Сирии 24 сентября 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

Анкара ожидает от Москвы других подходов в Сирии, заявил президент республики Тайип Эрдоган, утверждая, что сирийские войска представляют угрозу для Анкары. «В Сирии режим (президента Башара Асада) представляет угрозу для южных частей нашей страны. Я ожидаю от России, как от дружеской страны, иных подходов в качестве проявления солидарности к нам», – сказал президент Турции, передает ТАСС. Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.