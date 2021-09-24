Эрдоган заявил об ухудшении отношений Турции и США при Байдене

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24 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 16:12  |  vz.ru
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Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
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Зачем Британии понадобился новый фигурант по делу Скрипалей

Новый подозреваемый – некто Сергей Федотов, которого называют «сотрудником ГРУ» Metropolitan Police
Лондон во вторник вновь вспомнил об инциденте с якобы имевшим место отравлением «Новичком» перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Там заявили, что Петрову и Боширову провести эту операцию помогал третий агент ГРУ. Впрочем, никаких доказательств этого опять не предъявлено. Решение Британии реанимировать старый скандал преследует сразу несколько внутренних и внешнеполитических целей, считают эксперты. Подробности...
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Зачем Россия покоряла Кавказ

Борьба с горцами затянулась на десятилетия Ф. Рубо
Ровно 220 лет назад Россия сделала один из важнейших шагов в экспансии на Кавказе – присоединение Грузии (в ее тогдашних границах). 24 сентября 1801 года рескриптом императора Александра I в состав России было включено Картли-Кахетинское царство. Что дали в итоге нашей стране десятилетия войн, последовавших вслед за этим, и почему иначе было бы куда хуже? Подробности...
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Российский газ подогрел выборы в Германии

Армин Лашет предпочитает не критиковать Россию, а сотрудничать с ней REUTERS/Michele Tantussi/
В воскресенье станет известно имя человека, который сменит Ангелу Меркель на посту руководителя ФРГ. Финишная прямая избирательной кампании оказалась чрезвычайно напряженной. Кандидат от правящего блока Армин Лашет призвал к запуску «Северного потока – 2», в то время как Анналена Бербок из партии «Зеленые» обрушилась с критикой на Москву. Каких результатов ждать от выборов в Бундестаг и почему немцы так сосредоточились на России? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Коммерческий альпинизм – зло

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Я пишу эту колонку у подножия Эльбруса. Сегодня начинается моя шестая экспедиция на высочайшую вершину Европы. На одном из моих карабинов есть гравировка: «Главное – спуститься». Подробности...
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Преданная Франция обречена на новые геополитические потери

Елена Панина
Елена Панина, директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ
Создание AUKUS за спиной Макрона и срыв «сделки века» между Парижем и Канберрой ведут Францию к новым проблемам во внешней политике. Подробности...
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Существуют ли англосаксы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Недавнее спешное создание англо-американо-австралийского военного альянса, в ходе которого Франция – вроде бы союзник по НАТО – получила увесистую оплеуху от англосаксонских народов, показывает, что единство англосаксов – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Вассерман и право на оружие

Обсуждение: 4 комментария

Кто покусился на Шефира

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский устраняет опасного конкурента

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Вулкан Кумбре-Вьеха превратил в ад один из Канарских островов

На испанском острове Пальма в Атлантическом океане продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Есть опасения, что потоки лавы достигнут побережья и смешаются с водой, что может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. На данный момент лава покрыла 154 гектара земли, разрушены сотни зданий
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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кто должен определять единый стандарт зарядок для телефонов?
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    Эрдоган заявил об ухудшении отношений Турции и США при Байдене

    24 сентября 2021, 15:17

    Текст: Алина Назарова

    Вашингтон увеличил военную поддержку курдским формированиям в Сирии, ни при одном американским лидере ранее не было настолько плохой ситуации, как при нынешнем президенте Джо Байдене, заявил лидер Турции Тайип Эрдоган.

    «Как две страны НАТО Турция и США должны иметь совсем другие отношения. Ни при одном лидере США не было такой (плохой) ситуации. Вашингтон намного больше поддерживает террористов в регионе», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил военное присутствие США в Сирии, выразив мнение, что американские военные находятся в республике только потому, что «там есть нефть».

    Анкара неоднократно обвиняла Вашингтоне в поставках оружия силам самообороны сирийских курдов, которых в Анкаре считают связанными с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.


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    Эрдоган на ГА ООН заявил об «аннексии» Крыма
       21 сентября 2021, 23:50
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма.

    Эрдоган заявил, что важно «сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма». Он также призвал «прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Эрдоган напомнил, что «10 лет прошло с начала гуманитарной катастрофы в Сирии». По его словам, «Турция открыла двери миллионам сирийских беженцев», а также была «единственной страной НАТО, которая сражалась с ИГ* лицом к лицу». Мировое сообщество не должно допустить, чтобы сирийский кризис продолжался еще 10 лет, заявил он.

    Эрдоган назвал позором для человечества «вакцинный национализм», при котором богатые страны не делятся с бедными вакцинами от коронавируса. Он считает, что человечество «не смогло выдержать экзамен, устроенный пандемией, которая показала, что мы находимся в одной лодке». По его словам, в ближайшее время турецкая вакцина от коронавируса Turkovac станет «достоянием турецкого народа и всего человечества».

    Также он сообщил, что Турция в октябре рассмотрит возможность ратификации Парижского соглашения по климату. Как заявил Эрдоган, его страна никогда «не оставалась безучастной ни к одной проблеме, кризису или призыву». По его мнению, «наибольшую нагрузку в вопросах борьбы с изменениями климата должны нести те, кто нещадней всего вредил окружающей среде и уничтожал природные ресурсы», передает ТАСС.

    Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (216)
    В турецкой прессе трактовали слова Эрдогана о Крыме

    23 сентября 2021, 19:36

    Текст: Алексей Дегтярев

    Заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам, предполагает турецкая газета Cumhuriyet.

    Последние заявления турецкого руководства демонстрируют желание Анкары стать «стратегическим партнером» Вашингтона, отметили авторы публикации, передает РИА «Новости».

    Автор Cumhuriyet отметил, что сложно говорить о тесном сотрудничестве, если интересы стран сталкиваются. В Черноморском регионе США желают «беспрепятственно заплывать в море в обход конвенции Монтре, закрепиться там, сделать Черное море озером НАТО и потеснить Россию». Турция же пытается сохранить регион для причерноморских государств.

    Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.

    Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

    Коментарии (24)
    Сатановский: Эрдоган считает Крым частью Турции
       22 сентября 2021, 12:02
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Сегодня Эрдоган не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя слова президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что его страна не признает «аннексию» полуострова.

    «Эрдоган считает Крым турецким. Он ждет распада России так же, как первый президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк ждал распада СССР», – убежден глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

    По его словам, «Эрдоган активно строит новую Оттоманскую Порту, и у него это получается». «Достаточно посмотреть на Шушинскую декларацию о союзничестве, подписанную 15 июня этого года между Азербайджаном и Турцией», – напомнил политолог.

    Сатановский рассказал, что «в турецких школьных учебниках указано, что тюркский мир простирается от турецких общин в Европе до Северного Ледовитого океана». «Якутия, Алтай и Байкал – тоже тюрксикй мир. А Россия там надписана лишь до Поволжья», – отметил собеседник.

    «Поэтому Крым для Эрдогана – это тоже Турция», – пояснил Сатановский и добавил, что «российское руководство к этому относится философски». «Мы строим некоторые корабли у турок на верфях в Стамбуле, потому что у нас таких верфей нет, поставляем им газ, нефть, возводим там атомную станцию за свои деньги, подняли туристическую отрасль в стране», – отметил политолог.  

    «Но сегодня Эрдоган сделал четкую заявку и сказал, что Крым – это не Россия. Он пока не говорит, что Крым – это Турция, но завтра скажет и так», – подытожил эксперт.

    Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма. Эрдоган заявил, что важно «сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма». Он также призвал «прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар».

    Член международного комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова Эрдогана русской пословицей. «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России», – отметил Цеков.

    Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Турции за его позицию по Крыму.

    В понедельник МИД Турции заявил, что прошедшие 17–19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет о непризнании Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина могла уступить Крым не только России, но и Турции и почему заявления Эрдогана о Крыме вводят Зеленского в заблуждение.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    Коментарии (49)
    Эрдоган рассказал о принятии важных решений на переговорах с Путиным в Сочи

    23 сентября 2021, 19:10

    Текст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября.

    «Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.

    Между тем, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма.

    Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Коментарии (53)
    В Крыму ответили русской пословицей на слова Эрдогана о непризнании полуострова
       22 сентября 2021, 09:15
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Член международного комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей о халве.

    «Вспоминается русская пословица: «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится. Эрдогану нужно реально взглянуть на ситуацию и понять, какое важное значение Крым имеет для России», – сказал РИА «Новости» Цеков.

    По его словам, Крым веками был связан с Россией, он является колыбелью русского православия. Он отметил, что это регион, где проживает подавляющие число русских и находится главная военная база Черноморского флота. Цеков подчеркнул, что Крым будет находиться в составе России вечно.

    «Относительно заботы о крымских татарах: Турция особо не заботилась о крымских татарах и во времена нахождения Крыма в составе Украины, когда они испытывали гораздо большие проблемы, которые стали решаться только после воссоединения Крыма с Россией. Решаются эти проблемы очень быстро, разнопланово. А Эрдоган подобными заявлениями подогревает конфронтационные настроения в среде крымских татар, фактически не желая стабильности в Крыму, и это нас очень беспокоит», – подчеркнул сенатор.

    Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.

    Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Коментарии (36)
    Сирия пригрозила США повторением Афганистана
       23 сентября 2021, 22:55
    Фото: US Army
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты должны немедленно вывести войска с территории Сирии, иначе их ждет такой же унизительный исход, как в Афганистане, заявил глава сирийского МИД Фейсал Микдад.

    «Мы хотим, чтобы они (США) сфокусировали свое внимание на Афганистане. Пусть там занимаются своим делом, после тотально унизительного вывода американских войск из Афганистана. Что нам нужно сейчас, ...так это чтобы американцы ушли из Сирии. В противном случае они столкнутся с таким же исходом, что и в Афганистане», – приводит слова Микдада РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Сирии также сообщил, что провел прекрасную встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. «Она прошла прекрасно, как и всегда. Мы координируем наши совместные усилия. Недавно состоялся визит президента Башара Асада, в ходе которого он и президент Владимир Путин определили нашу дальнейшую стратегию (сотрудничества)», – сказал Микдад.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.

    Напомним, в сентябре 2020 года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.

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    Коментарии (27)
    Названа дата визита Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным

    21 сентября 2021, 16:41

    Текст: Алексей Дегтярев

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган посетит Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в конце сентября, сообщили в канцелярии Эрдогана.

    «Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года», – цитирует сообщение канцелярии турецкого президента ТАСС.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что готовится визит Эрдогана для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

    Представитель Кремля отмечал, что повестка на переговорах будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.

    Коментарии (19)
    Эрдоган призвал Россию изменить подход к Сирии

    24 сентября 2021, 14:05

    Текст: Алина Назарова

    Анкара ожидает от Москвы других подходов в Сирии, заявил президент республики Тайип Эрдоган, утверждая, что сирийские войска представляют угрозу для Анкары.

    «В Сирии режим (президента Башара Асада) представляет угрозу для южных частей нашей страны. Я ожидаю от России, как от дружеской страны, иных подходов в качестве проявления солидарности к нам», – сказал президент Турции, передает ТАСС.

    Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября.

    Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов. 

    Коментарии (30)
    Эрдоган заявил о «не очень хорошем начале» работы с Байденом
       23 сентября 2021, 18:42
    Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ему не удалось «хорошо» начать работать с Байденом, отношения между Турцией и США переживают не лучший момент.

    «Я хочу, чтобы мы (Турция и США), как две страны НАТО, были друзьями, а не противниками. Но нынешнее положение не очень хорошее. Исходя из моей почти 19-летней работы в качестве премьер-министра и президента, могу сказать, что, к сожалению, сейчас не лучший момент в отношениях с Америкой. Я хорошо работал с (Джорджем) Бушем-младшим, (Бараком) Обамой, (Дональдом) Трампом, но не могу сказать, что мы хорошо начали с (Джо) Байденом», – приводит слова Эрдогана РИА «Новости».

    Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В июне Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.

    Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.

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    Коментарии (3)
    В Крыму ответили на заявления Эрдогана об «аннексии» полуострова

    22 сентября 2021, 08:16

    Текст: Алина Назарова

    Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления президента Турции Тайипа Эрдогана об «аннексии» российского полуострова недружественным выпадом, который может дорого обойтись Анкаре.

    «Недружественные выпады в отношении России Эрдогану могут дорого обойтись, и таких-то примеров в истории уже немало», – сказал Гемпель РИА «Новости».

    По его словам, Анкара наступает на одни и те же грабли в вопросе российского полуострова. «Эрдоган может лично приехать в Крым и убедиться, как живет и развивается многонациональный Крым, где гарантированы равные права всех народов, в том числе крымских татар», – подчеркнул Гемпель.

    Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.

    Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    Эрдоган заявил о завершении сделки по С-400

    23 сентября 2021, 18:54

    Текст: Вера Басилая

    Постоянное давление на Турцию со стороны США по вопросу С-400 неприемлемо, сделка завершена, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в США.

    «Пусть сначала США исправят свою ошибку в том, что они не продали нам (новейшие истребители) F-35 под предлогом С-400. Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Сделка с Россией закончена, назад дороги нет», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet, передает РИА «Новости».

    Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США.

    Напомним, в июне Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.

    Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.

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    В Кремле оценили слова Эрдогана об «аннексии» Крыма

    22 сентября 2021, 13:40

    Текст: Алина Назарова

    Российские власти сожалеют о новом заявлении президента Турции Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма в преддверии саммита в Сочи, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Безусловно, адресатом мы считаем себя, так это и воспринимаем. Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Российскую Федерацию», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Он также указал, что Россия хотела бы сосредоточиться с Турцией на двусторонних отношениях и горячих региональных проблемах. «Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами. Что касается, этой позиции, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной», – заявил Песков.

    Эрдоган планирует посетить Сочи с визитом 29 сентября.

    Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.

    Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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    Появилась информация о предложении России к Израилю и США обсудить Сирию

    23 сентября 2021, 05:20

    Текст: Антон Антонов

    Американская пресса утверждает, что Россия предложила Израилю обсудить ситуацию в Сирии в рамках трехсторонних переговоров на высоком уровне с участием США.

    Axios со ссылкой на израильских чиновников пишет, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил возможность переговоров на встрече с израильским коллегой Яиром Лапидом. Также сообщается, что возможные переговоры России, Израиля и США по Сирии обсуждались в ходе встреч с советником премьер-министра Нафтали Беннета Эялем Хулатой, передает РИА «Новости».

    Напомним, Лапид говорил, что Израиль, Россия и США рассматривают возможность возобновить проведение трехсторонних консультаций на уровне глав Советов безопасности. Встреча Лаврова и Лапида состоялась две недели назад.

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    Депутат Рады разъяснил отношение Эрдогана к Украине

    23 сентября 2021, 09:05

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Турции Реджеп Эрдоган по-настоящему не уважает Украину, а только пользуется страной в собственных интересах, заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.

    Парламентарий привел в пример разговор с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который сообщил ему, что турецкий лидер посетит саммит «Крымская платформа». Однако Эрдоган так и не появился на встрече и объяснений по этому поводу не дал, передает телеканал «112 Украина»

    Депутат Рады отметил, что тем не менее президент Турции в скором времени встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши «Байрактары», пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас особо мы не будем», – заключил парламентарий.

    Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.

    Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.

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    В Сирии высоко оценили итоги визита Асада в Россию

    23 сентября 2021, 19:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Визит сирийского лидера Башара Асада в Москву прошел очень успешно, заявил министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.

    Также глава сирийского ведомства отметил, что Дамаск никогда не забудет атаки Израиля и примет соответствующие меры, передает ТАСС.

    Микдад отметил, что международное сообщество должно вмешаться, если турецкие силы не покинут Сирию.

    «Мы и Россия полагаем, что присутствие американских сил на сирийских территориях является незаконным и ему должен быть положен конец как можно скорее», – приводит слова Микдада РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад провели встречу в Москве. Переговоры прошли в Кремле. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом.

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