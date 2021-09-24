Памфилова назвала провокацией позднюю подачу «Яблоком» жалобы на итоги выборов КПРФ исправила анонс несогласованной акции после уведомления Роскомнадзора В новую фракцию ЕР в Госдуме войдут Шаманов, Майданов и Третьяк 24 сентября 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Во фракцию «Единой России» в новом созыве Госдумы войдут бывший министр труда Максим Топилин, певец Денис Майданов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и глава комитета Госдумы по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, сообщил источник в партии «Единая Россия». «Майданов, Третьяк, Шаманов, Топилин», – сказал источник РИА «Новости», отвечая на вопрос, кто получит мандаты в новом созыве. Так, Третьяк выдвигался по одномандатному округу № 188 в Ульяновской области, Топилин был пятым в списке региональной группы № 20 от Татарстана, Шаманов возглавил группу № 7 по Алтайскому краю, а Майданов избирался по Одинцовскому одномандатному округу в Подмосковье. Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13. Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Пять кресел займут самовыдвиженцы по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов.

ЦИК заявил о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех регионах 24 сентября 2021, 11:42 Текст: Алина Назарова

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) абсолютно корректно отражены в протоколах по всем семи субъектам России, где оно проводилось, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. «Сегодня мы перед рассмотрением нашего основного вопроса, который подводит итоги выборов депутатов Госдумы в России, сделаем очередную попытку объяснить, что происходило в системе дистанционного голосования и каковы результаты этого дистанционного голосования, которые, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ – и использующих платформу дистанционного голосования федеральную, и использующих московскую платформу дистанционного электронного голосования», - сказал он, передает ТАСС. Булаев также отметил, что система онлайн-голосования в России востребована, и ничего подобного в мире до сих пор не применялось. «Я считаю, что система электронного дистанционного голосования сегодня востребована, востребована основной электоральной группой, которая ждет, что же будет дальше», – сказал он, передает РИА «Новости». Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Россия уведомила ОБСЕ о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном 23 сентября 2021, 22:30

Фото: Xinhua/Liu Jie/Global look Press

Текст: Антон Никитин

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации в Вене сообщил о вскрывшихся фактах связи автора приложения «Умное голосование» для iPhone Романа Рубанова с бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США. Лукашевич в своем выступлении затронул тему непосредственной вовлеченности ряда западных IT-монополистов в попытки дискредитации выборов и оказания влияния Apple и Google на внутриполитические процессы, в том числе в России, передает ТАСС. «В частности, вскрылись факты непосредственных связей между некоторыми представителями корпораций, отвечающими за техническую поддержку «несистемной оппозиции», уличенной в экстремистской деятельности, и бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США», – рассказал российский дипломат. «Так, выяснилось, что автор приложения «Умное голосование» для iPhone Роман Рубанов – директор по проектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc. При этом президентом компании Momentus является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительным директором – бывший заместитель министра обороны США Джон Руд. В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, бывший помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной безопасности», – проинформировал Лукашевич. По его информации, «разработкой приложений «Фонда борьбы с коррупцией*» (фонд признан иноагентом и экстремистской организацией) также занимались Дмитрий Бочков, программист компании Luka из Сан-Франциско, США». «В то, что это совпадения, верится с трудом», – добавил постпред РФ. В связи с этим российский дипломат заявил о необходимости выработать универсальные и справедливые рамки взаимодействия государств, их объединений и онлайн-гигантов, согласовать требования к прозрачности политики модерации контента операторами цифровых платформ. Ранее директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три причины провала «Умного голосования». Памфилова ответила на критику российской избирательной системы 23 сентября 2021, 16:46 Текст: Алексей Дегтярев

Критикам российской избирательной системы следует увидеть «бревна» в организации выборов на Западе, а не искать «соринки» на российских выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «В Канаде выборы сейчас проходили совсем недавно. Это к нашим критикам, которые истерили по поводу видеонаблюдения на выборах. Что происходит на участках [в Канаде] никто не видит. Фото- и видеосъемка на участке строго запрещена, нарушителям грозит штраф в 5 тыс. долларов. Правда аккредитованные СМИ могут немного поснимать через дверной проем, если руководитель участка разрешит», – цитирует Памфилову ТАСС. Она добавила, что на данный момент «со всех сторон» продвигается «антироссийская риторика по поводу массовых вбросов, ужаса и так далее». «Оглянитесь на своих хозяев и тех, кому вы служите, посмотрите, что там творится, прежде чем нам лыко в строку давать. Никаких бревен не видят, только все наши соринки вытаскивают. Ничего, мы с ними справимся», – заключила глава ЦИК. В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму 24 сентября 2021, 13:21

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Выборы в Госдуму признаны состоявшимися, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. В ЦИКе озвучили число мест, доставшихся партиям в новом созыве нижней палаты парламента. «По итогам выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости». В Госдуму также прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов). Кроме того, прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов. Также Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил результаты выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы, содержащие результаты голосования, передает ТАСС. «Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования», – сказала Памфилова. По ее словам, ЦИК «признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными». Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. Россия отвергла заявления о «непризнании» голосования в Крыму 24 сентября 2021, 00:56 Текст: Антон Никитин

Заявления представителей отдельных государств о «непризнании» голосования в Крыму на выборах в Госдуму с правовой точки зрения являются ничтожными, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Во время выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ дипломат заявил, что выборы в России были проведены в полном соответствии с нормами внутреннего законодательства и международными обязательствами, в том числе в правозащитной сфере, передает ТАСС. «Заявления о «непризнании» голосования в Крыму и Севастополе с правовой точки зрения ничтожны. Республика Крым и город федерального значения Севастополь – неотъемлемая часть Российской Федерации, ее полноправные субъекты. Воссоединение полуострова с Россией состоялось в результате референдума, который был проведен 16 марта 2014 года в строгом соответствии с международными демократическими стандартами», – подчеркнул Лукашевич. Как отметил постоянный представитель России при ОБСЕ, жители Крыма, имеющие гражданство РФ, воспользовались своим конституционным правом избирать и быть избранными. «Те, кто говорят о непризнании результата демократического выбора миллионов крымчан, пытаются лишить их этого базового политического права», – указал дипломат. Ранее эксперты заявили о полном провале кампании по дискредитации выборов в России. Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России, а также обвинила Евросоюз в попытке запугивания России своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов. За сутки до начала выборов в Госдуму ЕП принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». В МИД России назвали доклад классическим образцом вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. Голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели кампании 2016 года и составила 51,68%. После обработки 100% итоговых протоколов «Единая Россия» по партийному списку заручилась поддержкой 49,82% голосов избирателей, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,46%, «Новые люди» – 5,32%. В новом созыве Государственной думы «Единая Россия» получила 324 депутатских мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. От «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. ЦИК отправил дела по нарушениям на выборах в Петербурге в СК и Генпрокуратуру 23 сентября 2021, 17:19 Текст: Алексей Дегтярев

Контроль за соблюдением избирательных прав со стороны Горизбиркома Петербурга был недостаточным, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. «Компетенция ЦИК здесь впрямую не задействована, городская комиссия организует выборы в заксобрание, полностью отвечает за них при нашем определенном методологическом воздействии. Потому впрямую мы сейчас мало что можем сделать. Мы мониторили, мы видели, что происходит, мы пытались высказывать свое крайне негативное мнение о тех технологиях, которые применялись, которые особенно ярко и выпукло распространились по всему миру в связи с одним из кандидатов, Борисом Вишневским», – цитирует Памфилову РИА «Новости». По ее словам, городская комиссия не прислушалась к просьбе ЦИК рассмотреть все жалобы, итоги выборов были подведены, потому теперь жалобы может рассмотреть только суд. «Мы видим, что недостаточность контроля со стороны санкт-петербургской городской избирательной комиссии привели к тем эксцессам, которые мы все наблюдали», – сказала Памфилова. «Признать неудовлетворительным уровень контроля за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов законодательного собрания города Санкт-Петербурга со стороны санкт-петербургской избирательной комиссии. Направить всю имеющуюся в ЦИК информацию о возможных нарушениях, которая содержит признаки преступления и административных правонарушений, допущенных при проведении выборов депутатов Заксобрания в СК РФ и Генпрокуратуру РФ», – зачитала глава ЦИК постановление. Также ЦИК отправит материалы СК и Генпрокуратуру в связи с противоправными действиями в отношении кандидата «Яблока» Бориса Вишневского. Ранее в четверг Памфилова посоветовала критикам российской избирательной системы увидеть недостатки в организации выборов на Западе, а не искать «соринки» на российских выборах. Политолог: Результаты ДЭГ в Москве не повлияли на расклад сил в новой Госдуме 23 сентября 2021, 20:11 Текст: Андрей Резчиков

В некоторых округах Москвы по итогам «бумажного» голосования был один лидер, а после публикации ДЭГ лидер сменился. Но разница между ними составляла лишь около процента. При этом коммунисты сами призывали свой электорат голосовать только «ногами». Неудивительно, что ДЭГ в итоге принесло им так мало голосов. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов, комментируя вопросы КПРФ к результатам онлайн-голосования. «На старте избирательной кампании партия власти оказалась в некомфортных для себя условиях – из-за падающих рейтингов, усталости людей от второго года пандемии и снижения доходов населения, – отмечает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. – ЕР взяла на себя послевкусие непопулярной пенсионной реформы. Правящая партия по идее должна была потерять голоса по сравнению с выборами 2016 года. Вся эта ситуация давала козыри в руки оппозиции, той же КПРФ». Но «Единая Россия», переосмыслив эту историю, провела классическую блестящую кампанию, считает эксперт. «И поддержка президента как лидера нации, и удачно подобранная федеральная пятерка ЕР, в которую вошли два самых популярных министра, помогли партии в итоге вновь завоевать конституционное большинство в парламенте», – отмечает он. «Независимо от политических предпочтений или личных симпатий, люди из федеральной пятерки ЕР все равно пользуются высокой поддержкой в обществе, поскольку они явные профессионалы в своем деле», – пояснил эксперт. По его словам, с учетом социологических замеров на старте кампании, единороссы не ставили себе целью получить конституционное большинство и даже 280-290 мандатов расценивали бы как успешный результат. «Партия власти всегда отвечает за все, за любые кризисы. Только у победы много отцов, а кризис, как правило, – сирота. Единороссы были бы рады и простому большинству. Но у нас золотые люди», – пояснил политолог. «Теперь оппозиция ищет нарушения, примеры каких-то передергиваний, излишней административной ретивости некоторых чиновников на местах. Но все это частности. Для таких больших цифр это непринципиально. ЕР получила более 57 млн голосов. Такой результат невозможно смастерить с помощью манипуляций, он достигается благодаря поддержке подавляющего большинства граждан», – подчеркнул политолог. Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в некоторых одномандатных округах столицы кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Он также пообещал провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. В Москве мероприятие не было согласовано в связи с мерами по COVID-19, передает РИА «Новости». Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов ДЭГ на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. «По итогам выборов стало ясно, что электронный голос больше ничем не отличается от бумажного. А то, что случилась заминка при выгрузке этого блокчейна и результаты ДЭГ были опубликованы не сразу, произошло, в том числе, из-за беспрецедентной хакерской атаки, организованной из-за пределов нашей страны. Плюс к тому, подобные масштабные системы отлаживаются только в процессе реальной практики. Нынешний опыт голосования в семи регионах будет, безусловно, учтен и в будущем появится техническое решение, которое позволит быстрее выгружать такие данные и при этом максимально защитить эту систему от атак извне», – считает Мартынов. В любом случае, результаты ДЭГ в Москве не смогли бы изменить расклад сил в новой Госдуме – единороссы все равно завоевали конституционное большинство, добавил политолог. «Посмотрим внимательно на данные по тем округам, где по итогам «бумажного» голосования был один лидер, а после прибавления результатов ДЭГ лидер сменился. Оказывается, разница между первым и вторым местом составляла считанные проценты, а то и доли. Например, в округе 196 кандидат от КПРФ Валерий Рашкин до внесения данных ДЭГ набирал 31,72%, а самовыдвиженец Тимофей Баженов – 30,24%. В округе 210 разрыв был еще более узкий: коммунист Михаил Таранцов получал 33,22%, а единоросс Роман Романенко – 32,97%, – перечисляет Мартынов. – То есть после подсчета бумажных голосов разрыв составлял от силы полтора процента». «Зюгановцы» теперь старательно пытаются не вспоминать, что всю избирательную кампанию они игнорировали инструмент электронного голосования для мобилизации своего электората, напоминает Мартынов. «Более того, они вели «анти-кампанию», запрещая своим сторонникам пользоваться ДЭГ, мотивируя тем, что это «шайтан-машина», в которой черт ногу сломит, что лучше всего идти «ногами» на участок, причем в самый последний день голосования. Поэтому естественно, что электронным голосованием в большей степени воспользовались сторонники партии власти. Единороссы призывали везде, где это возможно, голосовать дистанционно, потому что это надежно и экономит время. И что самое главное – это безопасно с медицинской точки зрения. В условиях непрекращающейся пандемии это лишняя страховка от заражения», – поясняет директор Института новейших государств. В Мосгоризбиркоме заявили об отсутствии меняющих результаты выборов нарушений 23 сентября 2021, 17:07 Текст: Алексей Дегтярев

Меняющих результаты выборов нарушений в Москве не зафиксировано, заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов. «Нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления [граждан] в городе Москве, у нас не установлено. Все 3 тыс. 660 участков составили протоколы участковых избирательных комиссий и своевременно представили их в территориально-избирательные комиссии. Нет участков, где результаты голосования были бы признаны недействительными», – цитирует Ермолова ТАСС. По его словам, случаи аннулирования бюллетеней зарегистрированы на 14 участках, недействительным был признан 461 бюллетень. Машков не получил мандат депутата Госдумы 24 сентября 2021, 14:35 Текст: Алина Назарова

Народный артист России Владимир Машков, который выдвигался по списку от «Единой России», по итогам выборов не получит мандат депутата Госдумы, заявил источник в партии. «До Владимира Львовича очередь не доходит», – сказал источник РИА «Новости», отвечая на вопрос, может ли Машков получить мандат по итогам выборов. Машков входил в список партии на выборах в Госдуму от Москвы. Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13. Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Пять кресел займут самовыдвиженцы по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов. Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края 24 сентября 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Победивший на выборах главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в Хабаровском краевом музыкальном театре. «Я, Михаил Владимирович Дегтярев, клянусь при осуществлении полномочий губернатора Хабаровского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Хабаровского края, соблюдать Конституцию России, федеральные законы, устав Хабаровского края и законы Хабаровского края», – приводит ТАСС слова Дегтярева во время принесения присяги. Напомним, Дегтярева избрали губернатором Хабаровского края на выборах, прошедших в регионе 17, 18 и 19 сентября. За Дегтярева проголосовало 56,77% избирателей. Телеведущая Марина Ким от партии «Справедливая Россия – За правду» набрала 25,43% голосов, за нее проголосовало свыше 106,5 тыс. человек, пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров – 10,02%, это почти 42 тыс. голосов, генеральный директор ООО «Сфера» Бабек Мамедов от партии «Родина» – 3,53%, или более 14,8 тыс. Техгруппа подтвердила верность расшифровки онлайн-голосов москвичей на выборах 24 сентября 2021, 12:37 Текст: Алина Назарова

Техническая группа подтвердила правильность расшифровки онлайн-голосов жителей столицы, полученных системой дистанционного электронного голосования 17-19 сентября, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. «(Технической группой) подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня», – сказал Венедиктов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что никакой задержки в обработке результатов по электронному голосованию в Москве не было. «Я знаю, что будут вопросы и упреки с точки зрения якобы затянутости результатов. И здесь происходит подмена, здесь слово «данные» путается со словом «официальные протоколы». Потому что результаты по муниципальным выборам мы дали в 21.20, результаты по выборам в Московскую городскую думу дали в 22.15. И результаты, две трети, по выборам в Государственную думу я огласил в два часа ночи. Никаких 12 часов задержки нету», – сказал Венедиктов, передает РИА «Новости». По его словам, далее наступило время оформления протоколов. В свою очередь председатель координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев указал, что ОП имела полный доступ к системе онлайн-голосования и не обнаружила никаких нарушений. «Гражданское общество России осуществляло общественных контроль за выборами, в том числе и общественный контроль за дистанционным электронным голосованием. … Нам был дан полный, стопроцентный доступ ко всей системе [ДЭГ] без каких-либо исключений, у нас был доступ ко всем транзакциям», – заявил он. По словам Григорьева, общественные наблюдатели в ходе трех дней голосования скачивали «полную стопроцентную базу транзакций» онлайн-голосования, в присутствии общественных организаций, СМИ «запечатывали это в сейф-пакет и помещали в сейф, который находился под круглосуточным надзором». «В последний день, когда подводились результаты, мы скачали итоговую базу данных всех транзакций, под которые подводился результат выборов, и, когда сами подводили итог уже после голосования, мы осуществили сравнение того, что мы каждые из этих трех дней скачивали, и того, что было в базе данных, по которой подводились итоги. Стопроцентное совпадение. Мы стопроцентно гарантируем, что никаких добавлений, убавлений или модификаций не было», – подчеркнул он. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. Финальная явка на выборах в Госдуму составила 51,72% 24 сентября 2021, 12:58 Текст: Алина Назарова

Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «У нас в списки избирателей были включены 109 миллионов 204 тысячи 662 избирателя. В выборах приняли участие 56 миллионов 484 тысячи 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. То есть фактически почти 52% явка», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости». Она добавила, что доля отказов избирателям в участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) сведена к минимуму и составила менее 1%. «За это время мы очень хорошо поработали на федеральном уровне, Москва тоже. У нас количество отказов менее 1%. Я имею в виду отказы, когда люди через mos.ru или единый портал госуслуг подают заявление, им идет отказ. Мы свели это к минимуму», – сказала Памфилова, передает «Интерфакс». Она также указала, что система видеонаблюдения на выборах показала максимальную эффективность. «Обеспечению открытости при подведении итогов, проведении голосования способствовала установка средств видеонаблюдения. Что бы там ни говорили, у нас на самом деле она показала в нынешних условиях максимальную эффективность. Ни одного случая, что кто-то хотел, а у него не было доступа (к видеонаблюдению), у нас нет», – сказала Памфилова. Кроме того, она отметила, что ЦИК, скорее всего, больше не будет применять московскую платформу для онлайн-голосования. «Так как закон московский заканчивается в этом году, … думаю, что органично все, что Москва наработала, войдет в общую нашу копилку, и уже, конечно, в дальнейшем федеральные выборы будут проводиться по общим правилам и на какой-то более инкорпорированной единой платформе», – отметила Памфилова. Она уточнила, что к следующим федеральным выборам будет единая система онлайн-голосования. «Конечно, на следующих федеральных выборах уже будет единая база, то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни», – сказала Памфилова. Также, по ее словам, на федеральной платформе онлайн-голосования отложенного голосования не будет. «Эта опция, она была очень объемная, когда решили ввести опцию переголосования (в Москве), мы четко сказали, что в федеральном законе не предусмотрено переголосования... Нашли такой компромиссный вариант, назвали его отложенное голосование... Скорее всего, с учетом того, что Москва отработала на этих выборах и взяла на себя ответственность и шквал критики, который был, надо отдать им должное и сказать спасибо, что они это сделали, но это позволяет нам делать выводы, что мы это добровольно делать не будем в дальнейшем», – сказала Памфилова. Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Памфилова рассказала о создании единой системы онлайн-голосования 24 сентября 2021, 13:36 Текст: Алина Назарова

На следующих федеральных выборах в России будет работать единая система онлайн-голосования, при этом опция отложенного голосования в ней применяться не будет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Конечно, на следующих федеральных выборах уже будет единая база, то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости». Также, по ее словам, на федеральной платформе онлайн-голосования отложенного голосования не будет. «Эта опция, она была очень объемная, когда решили ввести опцию переголосования (в Москве), мы четко сказали, что в федеральном законе не предусмотрено переголосования... Нашли такой компромиссный вариант, назвали его отложенное голосование... Скорее всего, с учетом того, что Москва отработала на этих выборах и взяла на себя ответственность и шквал критики, который был, надо отдать им должное и сказать спасибо, что они это сделали, но это позволяет нам делать выводы, что мы это добровольно делать не будем в дальнейшем», – сказала Памфилова. Кроме того, она отметила, что ЦИК, скорее всего, больше не будет применять московскую платформу для онлайн-голосования. «Так как закон московский заканчивается в этом году, … думаю, что органично все, что Москва наработала, войдет в общую нашу копилку, и уже, конечно, в дальнейшем федеральные выборы будут проводиться по общим правилам и на какой-то более инкорпорированной единой платформе», – отметила Памфилова. Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. В «Единой России» оценили результат партии на выборах 24 сентября 2021, 13:45 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» довольна своим результатом на прошедших выборах и выполнит все предвыборные обещания, заявил заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко на заседании ЦИК. «Вы должны быть уверены, что мы не подведем. Мы исполним все предвыборные обещания, которые сконцентрированы в народной программе», – сказал он, передает ТАСС. По словам Ревенко, «Единая Россия» довольна своим результатом. «Мы одержали убедительную победу и подтвердили конституционное большинство и свое политическое лидерство. При этом мы значительно обновили депутатский корпус», – добавил он. Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13. Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Пять кресел займут самовыдвиженцы по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов. Памфилова назвала провокацией позднюю подачу «Яблоком» жалобы на итоги выборов 24 сентября 2021, 14:38 Текст: Алина Назарова

Позднее обращение партии «Яблоко» с жалобой на результаты выборов в Госдуму является сознательной провокацией, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, обращаясь к председателю «Яблока» Николаю Рыбакову. «Вы нарушили нашу работу. Цинично. Вчера принесли жалобу к восьми часам вечера, поставив весь аппарат ЦИК в экстремальную ситуацию. Это некрасиво, это сознательная провокация, вам не делает это чести», – сказала Памфилова, передает ТАСС. Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13. Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Пять кресел займут самовыдвиженцы по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов.