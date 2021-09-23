Военный эксперт оценил планы Пентагона установить в Арктике новый порядок

«Вашингтон создает почву для гибридной войны против России в Арктике», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее США назначили отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки командующим шестым региональным центром министерства обороны США в Арктике для обеспечения «порядка, основанного на правилах».

«США фактически создают свой центр управления в Арктике. Его цель – обеспечение всестороннего американского присутствия в этом регионе», – считает доктор военных наук Константин Сивков.

«А это подразумевает вытеснение России из Арктики. Американцы понимают: чисто военным путем эту задачу не решить, поэтому подошли к ней комплексно, – пояснил он. – Во-первых, проведение научно-исследовательских разработок призвано дать США представление о том, каковы возможности России по развитию своего военного и экономического присутствия в Арктике».

Во-вторых, «центр будет заниматься изучением физико-географических условий в Арктике с целью размещения там вооруженных сил США». «Кроме того, центр будет разрабатывать экономические меры для проникновения США в Арктику, – полагает эксперт. – Это может быть как поиск партнеров для создания совместных проектов, так и формирование каких-то некоммерческих организаций или даже налаживание контактов с российскими компаниями, которые впоследствии могут переориентироваться на США».

«Таким образом Вашингтон создает почву для заблаговременной подготовки к гибридной войне против России», – считает Сивков. Также США будут активнее вмешиваться в зоны ответственности других стран в Арктике – Канады, Норвегии, Дании.

Сивков предполагает, что США будут наращивать контроль над Гренландией вопреки суверенитету Дании над этой территорией. «Не стоит забывать, что в 2019 году экс-президент США Дональд Трамп уже предлагал Дании выкупить этот остров, чтобы американцы смогли там разместить военные базы, но Дания отказалась. Возможно, в будущем США вновь актуализируют этот вопрос», – заключил собеседник.

Ранее Пентагон сообщил о назначении отставного генерал-майора ВВС США Рэнди Ки старшим советником по вопросам безопасности в Арктике, где он должен обеспечить «порядок, основанный на правилах».

Отмечается, что Ки должен «помогать в создании Центра имени Теда Стивенса по исследованию вопросов безопасности Арктики». Это «шестой и новейший региональный центр министерства обороны США». Как сообщает ведомство, Ки «отвечает за поддержку создания и начальной деятельности нового института». Ему также предстоит взаимодействовать с «партнерами для обеспечения стабильного и основанного на правилах порядка в Арктике, который принесет пользу США и всем арктическим странам».

Центр, как сообщили в Пентагоне, должен будет решать «вопросы региональной и глобальной безопасности посредством исследований, взаимодействия и образования», установить «международные сети лидеров в сфере безопасности для продвижения приоритетов национальной безопасности США» в регионе, передает ТАСС.

Ранее глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу.

Напомним, о создании центра Пентагон объявил в июне. О том, где центр будет находиться, пока не сообщается. Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах».

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