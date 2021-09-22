Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США

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22 сентября, среда  |  Последнее обновление — 07:28  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Вассерман предложил облегчить доступ к оружию ради благих целей

«Закон по сути разрешает вооружаться только преступникам», – считает Анатолий Вассерман Владимир Вяткин/РИА Новости
«Я не собираюсь ужесточать запреты. Я собираюсь добиться организации системы воспитания граждан – так, чтобы им пореже приходила в голову возможность массового убийства», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Анатолий Вассерман, комментируя расстрел в университете Перми. Накануне он был избран депутатом Госдумы по одному из округов Москвы. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени

Видимо, Австралия получит эти подводные лодки – американские класса «Вирджиния» Chris Oxley/U.S. Navy
Уже через несколько лет в мире появится еще одна страна, обладающая атомным подводным флотом – Австралия. Какие именно подводные лодки получит эта страна от своих союзников, какие они дают боевые возможности и по какому сценарию могут быть использованы для того, чтобы сдержать военную мощь Китая? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Европу ставят перед выбором между США и Китаем

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
США предельно ясно показали, что их игра с Китаем идет по-крупному, и Евросоюз теперь должен решить – готов он повышать ставки или лучше спасовать. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Зачем сумасшедшим детям огнестрел

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Я не понимаю, зачем в России вообще продаются полуавтоматические помповые ружья всем, кто желает их купить, включая прыщавых «школьных стрелков». Единственная задача таких ружей – это дешевые понты. Но они иногда обходятся нам очень дорого. Чудовищно дорого. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

В чем суть конфликта Москвы и Константинополя

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отстоять свободу Церкви от диктата со стороны одного из патриархов – значит, отстоять ее свободу от тех вполне мирских сил, которые за ним стоят. И это имеет большое значение не только для Церкви, но и для всего мира. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Зеленский устраняет опасного конкурента

США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США

       22 сентября 2021, 07:21
    Фото: Chad J. McNeeley/
    U.S. Department of Defense/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия представляет для США основную военную угрозу, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

    «Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», – передает ТАСС слова генерала. По версии Ванхерка, хотя Китай и является «долгосрочной экзистенциальной угрозой» для Америки, Россия на сегодняшний день представляет большую угрозу для США в военном плане. «В кинетическом аспекте – подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности – Россия является основной военной угрозой», – сказал он, назвав Россию и Китай «равными в некинетических аспектах – кибернетическом, космическом». «Их обоих нужно опасаться», – полагает генерал.

    Выступая на организованной Ассоциацией ВВС США конференции, он назвал баллистические ракеты еще одной формой сдерживания наряду с ядерным оружием. Военачальник также подчеркнул важность инвестирования ресурсов Пентагона в улучшение американского потенциала в Арктике. «Чтобы конкурировать в Арктике, в этой стратегической среде, нужно быть настойчивым, нужно там присутствовать, – считает глава NORAD. – Важно то, используете ли вы ресурсы для решения этой проблемы?»

    Он считает, что в противном случае американские власти идут на риск, но военнослужащие должны будут последовать этой политике. «Если мы не собираемся вкладывать ресурсы в Арктику, потому что собираемся вкладывать ресурсы в какое-то другое место, это риск, на который идут наши политики, и мы будем идти дальше», – отметил генерал.

    Напомним, замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол сравнил «угрозы», которые якобы исходят от России и Китая для Европы и США. Он счел Россию главным вызовом.


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    Кадыров ответил Байдену на призыв защитить ЛГБТ «от Чечни до Камеруна»
       21 сентября 2021, 20:06
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал призыв президента США Джо Байдена защитить права секс-меньшинств в любой точке мира, будь то Чечня или Камерун.

    «Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями. Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

    Как сообщает РИА «Новости», президент Байден с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув Чечню и африканскую страну Камерун.

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    В Псковском соединении ВДВ сформировали третий десантно-штурмовой полк
       21 сентября 2021, 09:34
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Третий десантно-штурмовой полк полностью сформирован в Псковском соединении Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщило Минобороны.

    «Командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение, где проведет мероприятия ввода в строй полностью сформированного 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского Краснознаменного полка, который стал третьим десантно-штурмовым полком в составе прославленного Псковского соединения», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

    Напомним, в марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, а также переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии.

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    Джонсон и Байден договорились об отношении к России
       22 сентября 2021, 03:40
    Фото: Han Yan/Andrew Parsons/
    No 10 Downing Street/Handout/
    XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Британский премьер-министр Борис Джонсон и американский президент Джо Байден договорились, что в основе подхода к России и Китаю должны лежать общие ценности Великобритании и США, сообщил представитель Джонсона.

    Как сообщает Даунинг-стрит, Джонсон и Байден «обсудили ряд международных тем», в том числе речь шла о России и Китае. Британский премьер и глава американского государства «договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей».

    В Лондоне заявили, что Джонсон с нетерпением ждет «Саммита за демократию», который состоится в видеоформате 9–10 декабря и «поможет осуществить международные действия». Планируется обсудить защиту от авторитаризма, борьбу с коррупцией, вопросы прав человека, передает ТАСС.

    Кроме того, стороны заявили, что «партнерство AUKUS, объявленное на прошлой неделе, ясно воплощает общие ценности Великобритании и Америки и их подход к миру». По мнению Джонсона и Байдена, AUKUS будет играть важную роль «в продвижении мира и стабильности», используя «компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов».

    В июне Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека»

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    Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН

    21 сентября 2021, 18:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу США для участия в Генассамблее ООН.

    Слуцкий подчеркнул, что причины задержки американское посольство не объясняет, передает РИА «Новости».

    Неполучение визы на ГА ООН заставляет задуматься, стоит ли продолжать размешать штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, добавил политик.

    По его мнению, это может быть связано с «черными списками», Слуцкий подчеркнул, что у США нет права закрывать въезд на международные мероприятия.

    Напомним, в состав российской делегации на ГА ООН вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, российский постпред при ООН Василий Небензя. Возглавить делегацию должен министр иностранных дел Сергей Лавров.

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    США обвинили Россию в дезинформации по выводу войск из Афганистана

    21 сентября 2021, 20:22

    Текст: Елена Мирошниченко

    Россия, Китай и Иран дезинформируют по поводу вывода американских войск из Афганистана, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

    «Россия, Иран и КНР, а также другие действующие лица, использующие злонамеренное влияние, продолжают распространять и усиливать для международной и американской публики неверную информацию относительно таких вопросов, как расовая справедливость, ложные заявления относительно выборов 2020 года, эффективность американских вакцин от COVID-19 в сравнении с российскими и китайскими вакцинами, а также относительно нашего ухода из Афганистана», – говорится в письменных показаниях Майоркаса сенату США, передает РИА «Новости».

    Ранее министерство внутренней безопасности США заявило, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах.

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    США испугались российского «спутника-матрешки»

    21 сентября 2021, 22:53

    Текст: Антон Антонов

    Российский «спутник-матрешка», который находится на орбите, может уничтожать американские космические аппараты, заявил глава космического командования США генерал Джон Рэймонд.

    Рэймонд утверждает, что «спутник-матрешка оснащен оружием для уничтожения американских спутников». По словам Рэймонда, «это лишает» Вашингтон «возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает возможности» США. По версии Рэймонда, «спутник-матрешка» скрывает под внешней поверхностью дополнительный спутник, в котором скрыто оружие. Это оружие, как считают в Вашингтоне, может с безопасного расстояния уничтожать находящиеся на орбите американские спутники, передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России в 2020 году сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат. Космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Утверждается, что от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге командования под номером 45915. Этому объекту в США уделяют особое внимание – 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США постоянно отслеживает объект на орбите.

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    Головная подлодка проекта «Лада» завершила опытную эксплуатацию в ВМФ

    21 сентября 2021, 11:33

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Головная неатомная подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада» завершила опытную эксплуатацию и стала полноценной боевой единицей в составе Военно-морского флота, сообщил заместитель гендиректора центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Андрей Баранов.

    Главнокомандующий ВМФ России (2007-2012 годы) Владимир Высоцкий остановил производство подлодок этого проекта из-за проблем с силовым агрегатом и акустическим комплексом. Головная субмарина «Санкт-Петербург» была принята в состав ВМФ России, но с 2010 года находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте.

    «Головная «Лада» – «Санкт-Петербург» – успешно завершила программу опытной эксплуатации. Соответствующий итоговый акт утвержден ВМФ», – передает РИА «Новости» слова Баранова.

    Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования.

    Напомним, в марте главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что состав российского подводного флота вскоре пополнят две улучшенные дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) «Великие Луки» и «Кронштадт» проекта 677 «Лада».

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    Американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США

    21 сентября 2021, 08:32

    Текст: Алина Назарова

    Читатели сайта Fox News, комментируя дипломатический кризис между США и Францией, выразили опасения, что американский президент Джо Байден за время своего правления может растерять всех союзников.

    Некоторые комментаторы возложили вину за разлад в отношениях между Вашингтоном и Парижем на американского президента Джо Байден. «Я думал, что Байден должен был восстановить отношения с нашими союзниками. Похоже, он нанес больше вреда, чем мог, как казалось, и всего за девять месяцев. Если он отсидит полный срок, у нас, возможно, совсем не останется союзников», – выразил мнение neverdemagain419.

    «Австралия обратилась к нам, потому что Франция не смогла сделать подлодки. Не фанат Байдена, но вообще это вина французов», – парировал DarthCad, передает РИА «Новости».

    «Месяц назад британский парламент осудил президента Байдена за его роль в неудачном выводе войск из Афганистана, на этой неделе Франция отзывала своего посла в США. Похоже, Байден так же хорошо работает над восстановлением нашей репутации перед союзниками, как и «объединяет нас» дома», – считает dan42day.

    «Еще один план «единства» Байдена. У нас уже есть Разделенные Штаты Америки. Теперь Байден работает над Европой», – выразил мнение Runninggunblues.

    «Так вы собираетесь стереть 200 с лишним лет истории союзничества, потому что сделка ушла на юг? Кажется, французы принимают слишком близко к сердцу», – высказался whig2020.

    «Или, возможно, это в очередной раз провал Байдена. Обама предупреждал нас», – отметил oranperth.

    Однако некоторые пользователи встали на сторону Байдена и оценили случившееся с экономической точки зрения. «Бюджет подводных лодок увеличился с 50 до 90 миллиардов долларов, и строительство отставало от графика. Австралия имела полное право уйти», – подчеркнул redrider780.

    «Французы первыми нарушили первоначальную сделку. Подлодки предполагалось построить в Австралии. На следующий день после объявления о сделке президент Франции сообщил о создании тысяч французских рабочих мест для строительства подводных лодок во Франции», – пишет lizmo.

    «Австралия отказалась от первоначальной сделки, когда узнала, что французские подводные лодки были запрограммированы на отступление и капитуляцию», – пошутил Iceman#1.

    Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.

    Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.

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    ЦКБ «Рубин» представило несколько проектов подлодок пятого поколения

    21 сентября 2021, 10:10

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» уже представило Министерству обороны несколько новейших проектов неатомных подлодок следующего пятого поколения, «Калина» в их числе, сообщил заместитель гендиректора предприятия Андрей Баранов.

    Сейчас в ВМФ РФ поступают новейшие подлодки четвертого поколения, к которому относятся атомные типа «Борей» и «Ясень», а также неатомные типа «Лада».

    «Рубин» представил Военно-морскому флоту несколько вариантов. Решение за госзаказчиком», – передает РИА «Новости» ответ Баранова на вопрос о судьбе проекта неатомной подлодки пятого поколения «Калина».

    Проект неатомной подлодки «Калина» был разработан центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» по заказу Минобороны в 2015 году. Строительство подлодки входит в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы.

    «Калина» использует штатную воздухо-независимую (анаэробную) силовую установку и крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». В октябре 2018 года гендиректор ОСК Алексей Рахманов сообщал, что анаэробная силовая установка позволит увеличить скрытность подлодки.

    В сентябре 2020 года Рахманов рассказал, что проекты строительства новейших подлодок пятого поколения – атомной проекта «Хаски» и дизельной «Калина» – живы, но их разработка сейчас ведется исключительно по инициативе и за счет ОСК.

    Напомним, в августе Рахманов на форуме «Армия-2021» заявил, что «Объединенная судостроительная корпорация» выполнит начальный этап создания подводной лодки пятого поколения без участия Минобороны, но при помощи Минпромторга.

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    ЕС пригрозил пересмотреть отношения с США

    21 сентября 2021, 10:38

    Текст: Алина Назарова

    Брюссель может пересмотреть партнерские отношения с Вашингтоном на фоне ухудшения трансатлантических связей, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью газете Financial Times.

    «В Европе, конечно, есть усиливающееся ощущение, что в наших трансатлантических отношениях что-то сломлено. Это правда, что мы слышим некоторые мнения, согласно которым, возможно, после произошедшего за последние два месяца может быть хорошей идеей пересмотреть все, что мы делаем, в том числе наше партнерство», – сказал он, передает ТАСС.

    Комментарии Бретона прозвучали после того, как Франция попыталась надавить на Брюссель для переноса заседания Совета ЕС – США по торговле и технологиям, которое должно состояться в Питтсбурге в этом месяце, поскольку Париж разгневан сделкой Вашингтона с Австралией по подводным лодкам, отмечает издание. «В этом совете есть много очевидных для нас вещей относительно того, что мы можем дать США сейчас и в будущем, при этом, возможно, не всегда понятно, что США могут дать нам», – подчеркнул еврокомиссар.

    «Я твердо верю в сотрудничество между США и Европой, потому что у нас много общих интересов. И если эти общие интересы совпадают с европейскими, то да, почему бы и нет? Но это (партнерство) должно соответствовать (общим интересам)», – добавил он.

    Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.

    Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.

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    Латвийская армия во время учений потеряла беспилотник

    21 сентября 2021, 12:13

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Армейский беспилотный летательный аппарат пропал во время крупных военных учений Namejs 2021, которые проходят в Латвии. Национальные вооруженные силы (НВС) республики просят жителей помочь его найти, сообщила представитель НВС Сандру Брале.

    Как сообщает местное агентство ЛЕТА, беспилотник пропал на маршруте между расположенными в регионе Латгалия на востоке страны городами Резекне и Гулбене 16 сентября. «С него перестал поступать сигнал, поэтому место его приземления неизвестно», – передает ТАСС слова Брале.

    Длина пропавшего беспилотника составляет 1,4 метра, ширина – 2,8 метра, масса – около 6 килограммов, цвет – серый. Дрон предназначен для поддержки военных миссий.

    Латвийская армия призывает грибников, лесоразработчиков и окрестных жителей обращать внимание на неизвестные предметы и в случае обнаружения беспилотника сообщить НВС.

    Ранее в Британии назвали недоумками организаторов публичных антироссийских учений в Латвии

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    Захарова: Создание AUKUS показало, что для его стран значит союзничество

    21 сентября 2021, 11:05

    Текст: Алина Назарова

    Создание AUKUS показало, что для входящих в него стран значит партнерство, союзничество и обязательства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она отметила, что данная совместная стратегия США, Австралии и Великобритании «удивила весь мир». «Это очень интересно. Это о том, что такое для них партнерство, союзничество и обязательства», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев.Live».

    Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.

    Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. 

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    МРК «Аскольд» спустили на воду в Керчи

    21 сентября 2021, 14:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800, строительство которого велось на Керченском судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы по заказу Министерства обороны, спустили на воду, сообщили в пресс-службе госсовета Крыма.

    «Церемония прошла под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова, который также проверил ход надводного кораблестроения на судостроительном заводе и осмотрел производственные мощности предприятия. По корабельной традиции «невеста корабля» (по флотской традиции это ангел-хранитель машины и экипажа – прим. ВЗГЛЯД) разбила о борт нового судна бутылку шампанского, после чего «Аскольд» был спущен на воду», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    По данным Минобороны, «Аскольд» станет вторым кораблем проекта 22800, построенным на керченском предприятии.

    Напомим, летом 2020 года в Керчи спустили на воду новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон».

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    Самолеты НАТО сопроводили Ту-160 при полете над Балтийским морем

    21 сентября 2021, 17:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Выполнявших полет над Балтийским морем российских ракетоносцев Ту-160 сопроводили истребители НАТО, сообщили в Минобороны России.

    «Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила около восьми часов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Там добавили, что ракетоносцы на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители F-16 Италия и Дании, F-18 Финляндии, Saab JAS-39 Gripen Швеции и другие иностранные самолеты.

    Истребительное сопровождение Ту-160 обеспечили Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 Морской авиации Балтийского флота.

    В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации постоянно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты проводятся «в строгом соответствии с международными правилами».

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    НАСА выразило желание продолжить сотрудничество с Россией

    22 сентября 2021, 03:00

    Текст: Антон Антонов

    Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что «с большим энтузиазмом» смотрит на продолжение сотрудничества с Россией.

    Нельсон отметил, что это сотрудничество «является длительным, с 1975 года». «Я хочу, мы хотим, НАСА хочет, а также Америка хочет, чтобы оно продолжалось в сфере гражданской космической программы», – приводит его слова ТАСС.

    Сотрудничество двух стран в космосе, по словам Нельсона, «является образцом для мира, который часто находится в состоянии напряжения из-за политики». Государства демонстрируют, что «могут объединяться» и «мирно сотрудничать в космосе», сказал Нельсон, призвав «сохранять эту модель».

    Нельсон заявил, что надеется посетить Москву «как только станет возможно в ситуации с COVID», передает РИА «Новости».

    В августе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду на скорую встречу с главой НАСА и заявил, что с нетерпением ожидает встречи со своим американским коллегой.

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