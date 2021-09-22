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Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США
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Россия представляет для США основную военную угрозу, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
«Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», – передает ТАСС слова генерала. По версии Ванхерка, хотя Китай и является «долгосрочной экзистенциальной угрозой» для Америки, Россия на сегодняшний день представляет большую угрозу для США в военном плане. «В кинетическом аспекте – подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности – Россия является основной военной угрозой», – сказал он, назвав Россию и Китай «равными в некинетических аспектах – кибернетическом, космическом». «Их обоих нужно опасаться», – полагает генерал.
Выступая на организованной Ассоциацией ВВС США конференции, он назвал баллистические ракеты еще одной формой сдерживания наряду с ядерным оружием. Военачальник также подчеркнул важность инвестирования ресурсов Пентагона в улучшение американского потенциала в Арктике. «Чтобы конкурировать в Арктике, в этой стратегической среде, нужно быть настойчивым, нужно там присутствовать, – считает глава NORAD. – Важно то, используете ли вы ресурсы для решения этой проблемы?»
Он считает, что в противном случае американские власти идут на риск, но военнослужащие должны будут последовать этой политике. «Если мы не собираемся вкладывать ресурсы в Арктику, потому что собираемся вкладывать ресурсы в какое-то другое место, это риск, на который идут наши политики, и мы будем идти дальше», – отметил генерал.
Напомним, замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол сравнил «угрозы», которые якобы исходят от России и Китая для Европы и США. Он счел Россию главным вызовом.
Кадыров ответил Байдену на призыв защитить ЛГБТ «от Чечни до Камеруна»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал призыв президента США Джо Байдена защитить права секс-меньшинств в любой точке мира, будь то Чечня или Камерун.
«Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями. Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Как сообщает РИА «Новости», президент Байден с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув Чечню и африканскую страну Камерун.
В Псковском соединении ВДВ сформировали третий десантно-штурмовой полк
Третий десантно-штурмовой полк полностью сформирован в Псковском соединении Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщило Минобороны.
«Командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение, где проведет мероприятия ввода в строй полностью сформированного 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского Краснознаменного полка, который стал третьим десантно-штурмовым полком в составе прославленного Псковского соединения», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
Напомним, в марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, а также переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии.
Джонсон и Байден договорились об отношении к России
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Британский премьер-министр Борис Джонсон и американский президент Джо Байден договорились, что в основе подхода к России и Китаю должны лежать общие ценности Великобритании и США, сообщил представитель Джонсона.
Как сообщает Даунинг-стрит, Джонсон и Байден «обсудили ряд международных тем», в том числе речь шла о России и Китае. Британский премьер и глава американского государства «договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей».
В Лондоне заявили, что Джонсон с нетерпением ждет «Саммита за демократию», который состоится в видеоформате 9–10 декабря и «поможет осуществить международные действия». Планируется обсудить защиту от авторитаризма, борьбу с коррупцией, вопросы прав человека, передает ТАСС.
Кроме того, стороны заявили, что «партнерство AUKUS, объявленное на прошлой неделе, ясно воплощает общие ценности Великобритании и Америки и их подход к миру». По мнению Джонсона и Байдена, AUKUS будет играть важную роль «в продвижении мира и стабильности», используя «компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов».
В июне Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека»
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Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН
Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что до сих пор не получил визу США для участия в Генассамблее ООН.
Слуцкий подчеркнул, что причины задержки американское посольство не объясняет, передает РИА «Новости».
Неполучение визы на ГА ООН заставляет задуматься, стоит ли продолжать размешать штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, добавил политик.
По его мнению, это может быть связано с «черными списками», Слуцкий подчеркнул, что у США нет права закрывать въезд на международные мероприятия.
Напомним, в состав российской делегации на ГА ООН вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, российский постпред при ООН Василий Небензя. Возглавить делегацию должен министр иностранных дел Сергей Лавров.
США обвинили Россию в дезинформации по выводу войск из Афганистана
Россия, Китай и Иран дезинформируют по поводу вывода американских войск из Афганистана, заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
«Россия, Иран и КНР, а также другие действующие лица, использующие злонамеренное влияние, продолжают распространять и усиливать для международной и американской публики неверную информацию относительно таких вопросов, как расовая справедливость, ложные заявления относительно выборов 2020 года, эффективность американских вакцин от COVID-19 в сравнении с российскими и китайскими вакцинами, а также относительно нашего ухода из Афганистана», – говорится в письменных показаниях Майоркаса сенату США, передает РИА «Новости».
Ранее министерство внутренней безопасности США заявило, что связанные с Россией, Китаем и Ираном СМИ якобы распространяют заведомо ложную информацию о коронавирусе и вакцинах.
США испугались российского «спутника-матрешки»
Российский «спутник-матрешка», который находится на орбите, может уничтожать американские космические аппараты, заявил глава космического командования США генерал Джон Рэймонд.
Рэймонд утверждает, что «спутник-матрешка оснащен оружием для уничтожения американских спутников». По словам Рэймонда, «это лишает» Вашингтон «возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает возможности» США. По версии Рэймонда, «спутник-матрешка» скрывает под внешней поверхностью дополнительный спутник, в котором скрыто оружие. Это оружие, как считают в Вашингтоне, может с безопасного расстояния уничтожать находящиеся на орбите американские спутники, передает РИА «Новости».
Напомним, Минобороны России в 2020 году сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат. Космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Утверждается, что от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге командования под номером 45915. Этому объекту в США уделяют особое внимание – 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США постоянно отслеживает объект на орбите.
Головная подлодка проекта «Лада» завершила опытную эксплуатацию в ВМФ
Головная неатомная подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада» завершила опытную эксплуатацию и стала полноценной боевой единицей в составе Военно-морского флота, сообщил заместитель гендиректора центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Андрей Баранов.
Главнокомандующий ВМФ России (2007-2012 годы) Владимир Высоцкий остановил производство подлодок этого проекта из-за проблем с силовым агрегатом и акустическим комплексом. Головная субмарина «Санкт-Петербург» была принята в состав ВМФ России, но с 2010 года находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте.
«Головная «Лада» – «Санкт-Петербург» – успешно завершила программу опытной эксплуатации. Соответствующий итоговый акт утвержден ВМФ», – передает РИА «Новости» слова Баранова.
Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования.
Напомним, в марте главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что состав российского подводного флота вскоре пополнят две улучшенные дизель-электрические подлодки (ДЭПЛ) «Великие Луки» и «Кронштадт» проекта 677 «Лада».
Американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США
Читатели сайта Fox News, комментируя дипломатический кризис между США и Францией, выразили опасения, что американский президент Джо Байден за время своего правления может растерять всех союзников.
Некоторые комментаторы возложили вину за разлад в отношениях между Вашингтоном и Парижем на американского президента Джо Байден. «Я думал, что Байден должен был восстановить отношения с нашими союзниками. Похоже, он нанес больше вреда, чем мог, как казалось, и всего за девять месяцев. Если он отсидит полный срок, у нас, возможно, совсем не останется союзников», – выразил мнение neverdemagain419.
«Австралия обратилась к нам, потому что Франция не смогла сделать подлодки. Не фанат Байдена, но вообще это вина французов», – парировал DarthCad, передает РИА «Новости».
«Месяц назад британский парламент осудил президента Байдена за его роль в неудачном выводе войск из Афганистана, на этой неделе Франция отзывала своего посла в США. Похоже, Байден так же хорошо работает над восстановлением нашей репутации перед союзниками, как и «объединяет нас» дома», – считает dan42day.
«Еще один план «единства» Байдена. У нас уже есть Разделенные Штаты Америки. Теперь Байден работает над Европой», – выразил мнение Runninggunblues.
«Так вы собираетесь стереть 200 с лишним лет истории союзничества, потому что сделка ушла на юг? Кажется, французы принимают слишком близко к сердцу», – высказался whig2020.
«Или, возможно, это в очередной раз провал Байдена. Обама предупреждал нас», – отметил oranperth.
Однако некоторые пользователи встали на сторону Байдена и оценили случившееся с экономической точки зрения. «Бюджет подводных лодок увеличился с 50 до 90 миллиардов долларов, и строительство отставало от графика. Австралия имела полное право уйти», – подчеркнул redrider780.
«Французы первыми нарушили первоначальную сделку. Подлодки предполагалось построить в Австралии. На следующий день после объявления о сделке президент Франции сообщил о создании тысяч французских рабочих мест для строительства подводных лодок во Франции», – пишет lizmo.
«Австралия отказалась от первоначальной сделки, когда узнала, что французские подводные лодки были запрограммированы на отступление и капитуляцию», – пошутил Iceman#1.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
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ЦКБ «Рубин» представило несколько проектов подлодок пятого поколения
Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» уже представило Министерству обороны несколько новейших проектов неатомных подлодок следующего пятого поколения, «Калина» в их числе, сообщил заместитель гендиректора предприятия Андрей Баранов.
Сейчас в ВМФ РФ поступают новейшие подлодки четвертого поколения, к которому относятся атомные типа «Борей» и «Ясень», а также неатомные типа «Лада».
«Рубин» представил Военно-морскому флоту несколько вариантов. Решение за госзаказчиком», – передает РИА «Новости» ответ Баранова на вопрос о судьбе проекта неатомной подлодки пятого поколения «Калина».
Проект неатомной подлодки «Калина» был разработан центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» по заказу Минобороны в 2015 году. Строительство подлодки входит в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы.
«Калина» использует штатную воздухо-независимую (анаэробную) силовую установку и крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». В октябре 2018 года гендиректор ОСК Алексей Рахманов сообщал, что анаэробная силовая установка позволит увеличить скрытность подлодки.
В сентябре 2020 года Рахманов рассказал, что проекты строительства новейших подлодок пятого поколения – атомной проекта «Хаски» и дизельной «Калина» – живы, но их разработка сейчас ведется исключительно по инициативе и за счет ОСК.
Напомним, в августе Рахманов на форуме «Армия-2021» заявил, что «Объединенная судостроительная корпорация» выполнит начальный этап создания подводной лодки пятого поколения без участия Минобороны, но при помощи Минпромторга.
ЕС пригрозил пересмотреть отношения с США
Брюссель может пересмотреть партнерские отношения с Вашингтоном на фоне ухудшения трансатлантических связей, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью газете Financial Times.
«В Европе, конечно, есть усиливающееся ощущение, что в наших трансатлантических отношениях что-то сломлено. Это правда, что мы слышим некоторые мнения, согласно которым, возможно, после произошедшего за последние два месяца может быть хорошей идеей пересмотреть все, что мы делаем, в том числе наше партнерство», – сказал он, передает ТАСС.
Комментарии Бретона прозвучали после того, как Франция попыталась надавить на Брюссель для переноса заседания Совета ЕС – США по торговле и технологиям, которое должно состояться в Питтсбурге в этом месяце, поскольку Париж разгневан сделкой Вашингтона с Австралией по подводным лодкам, отмечает издание. «В этом совете есть много очевидных для нас вещей относительно того, что мы можем дать США сейчас и в будущем, при этом, возможно, не всегда понятно, что США могут дать нам», – подчеркнул еврокомиссар.
«Я твердо верю в сотрудничество между США и Европой, потому что у нас много общих интересов. И если эти общие интересы совпадают с европейскими, то да, почему бы и нет? Но это (партнерство) должно соответствовать (общим интересам)», – добавил он.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
Латвийская армия во время учений потеряла беспилотник
Армейский беспилотный летательный аппарат пропал во время крупных военных учений Namejs 2021, которые проходят в Латвии. Национальные вооруженные силы (НВС) республики просят жителей помочь его найти, сообщила представитель НВС Сандру Брале.
Как сообщает местное агентство ЛЕТА, беспилотник пропал на маршруте между расположенными в регионе Латгалия на востоке страны городами Резекне и Гулбене 16 сентября. «С него перестал поступать сигнал, поэтому место его приземления неизвестно», – передает ТАСС слова Брале.
Длина пропавшего беспилотника составляет 1,4 метра, ширина – 2,8 метра, масса – около 6 килограммов, цвет – серый. Дрон предназначен для поддержки военных миссий.
Латвийская армия призывает грибников, лесоразработчиков и окрестных жителей обращать внимание на неизвестные предметы и в случае обнаружения беспилотника сообщить НВС.
Ранее в Британии назвали недоумками организаторов публичных антироссийских учений в Латвии
Захарова: Создание AUKUS показало, что для его стран значит союзничество
Создание AUKUS показало, что для входящих в него стран значит партнерство, союзничество и обязательства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила, что данная совместная стратегия США, Австралии и Великобритании «удивила весь мир». «Это очень интересно. Это о том, что такое для них партнерство, союзничество и обязательства», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Соловьев.Live».
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.
Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
МРК «Аскольд» спустили на воду в Керчи
Малый ракетный корабль «Аскольд» проекта 22800, строительство которого велось на Керченском судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы по заказу Министерства обороны, спустили на воду, сообщили в пресс-службе госсовета Крыма.
«Церемония прошла под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова, который также проверил ход надводного кораблестроения на судостроительном заводе и осмотрел производственные мощности предприятия. По корабельной традиции «невеста корабля» (по флотской традиции это ангел-хранитель машины и экипажа – прим. ВЗГЛЯД) разбила о борт нового судна бутылку шампанского, после чего «Аскольд» был спущен на воду», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
По данным Минобороны, «Аскольд» станет вторым кораблем проекта 22800, построенным на керченском предприятии.
Напомим, летом 2020 года в Керчи спустили на воду новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон».
Самолеты НАТО сопроводили Ту-160 при полете над Балтийским морем
Выполнявших полет над Балтийским морем российских ракетоносцев Ту-160 сопроводили истребители НАТО, сообщили в Минобороны России.
«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила около восьми часов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что ракетоносцы на отдельных этапах маршрута сопровождали истребители F-16 Италия и Дании, F-18 Финляндии, Saab JAS-39 Gripen Швеции и другие иностранные самолеты.
Истребительное сопровождение Ту-160 обеспечили Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 Морской авиации Балтийского флота.
В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации постоянно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты проводятся «в строгом соответствии с международными правилами».
НАСА выразило желание продолжить сотрудничество с Россией
Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что «с большим энтузиазмом» смотрит на продолжение сотрудничества с Россией.
Нельсон отметил, что это сотрудничество «является длительным, с 1975 года». «Я хочу, мы хотим, НАСА хочет, а также Америка хочет, чтобы оно продолжалось в сфере гражданской космической программы», – приводит его слова ТАСС.
Сотрудничество двух стран в космосе, по словам Нельсона, «является образцом для мира, который часто находится в состоянии напряжения из-за политики». Государства демонстрируют, что «могут объединяться» и «мирно сотрудничать в космосе», сказал Нельсон, призвав «сохранять эту модель».
Нельсон заявил, что надеется посетить Москву «как только станет возможно в ситуации с COVID», передает РИА «Новости».
В августе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил надежду на скорую встречу с главой НАСА и заявил, что с нетерпением ожидает встречи со своим американским коллегой.