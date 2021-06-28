Лавров усомнился в способности Запада держать слово Лавров обвинил Запад в подмене международного права новыми правилами 28 июня 2021, 03:57 Текст: Антон Никитин

Западные страны пытаются заместить существующие нормы международного права «основанным на правилах» миропорядком с целью последующего навязывания всем остальным узкогрупповых рецептов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД заметил, что «в правилах как таковых ничего зазорного нет». «Напротив: Устав ООН – это именно свод правил, но правил, одобренных всеми странами мира, а не в рамках «междусобойчиков», – приводит слова Лаврова ТАСС. При этом министр обратил внимание на то, что в русском языке слова «право» и «правило» однокоренные. «Для нас настоящее, справедливое правило неотделимо от права. В западных языках иначе. В английском, например, право – «law», а правило – «rule». Чувствуете разницу? «Rule» – это больше не про право (в смысле общепризнанных законов), а про то, какие решения принимает тот, кто правит, управляет», – пояснил глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров также отметил, что однокоренное с «rule» слово «ruler», помимо всего прочего, обозначает линейку. «Получается, что своей концепцией «правил» Запад хотел бы всех выстроить по своей линейке, в свою шеренгу», – заметил глава МИД России. «Поражает настойчивость, даже упрямство, с которым Запад внедряет свои «правила», – подчеркнул глава МИД России. – Понятно, что есть внутриполитические соображения, надо показывать избирателям «крутизну» во внешней политике по отношению к «авторитарным противникам» в преддверии очередных электоральных циклов (в США они каждые два года, так что только успевай)». Лавров указал, что «порядок, основанный на правилах» – это воплощение двойных стандартов. «Когда выгодно – абсолютным «правилом» признается право народов на самоопределение. В этом ряду – Мальвины за 12 тыс. км от Великобритании, сохраняющиеся у Парижа и Лондона вопреки многим решениям ООН и Международного суда отдаленные бывшие колониальные владения, которые никто не собирается освобождать, а также «независимое» Косово – в нарушение резолюции СБ ООН, – пояснил он. – Когда же принцип самоопределения противоречит геополитическим интересам Запада – как в случае свободного волеизъявления жителей Крыма в пользу единой судьбы с Россией – про него забывают и гневно осуждают свободный выбор людей, наказывают их санкциями». «Внедряя свою концепцию «миропорядка, основанного на правилах», Запад преследует цель увести дискуссии по ключевым темам в удобные ему форматы, куда несогласных не приглашают. Сколачиваются узкогрупповые «платформы» и «призывы», чтобы в своем кругу согласовывать рецепты для последующего навязывания всем остальным, – сказал Лавров. – Среди примеров – «призыв к безопасности в киберпространстве», «призыв к уважению международного гуманитарного права», «партнерство в поддержку свободы информации». В каждом из этих форматов – по несколько десятков стран, меньшинство международного сообщества». По словам министра, хотя в ООН уже существуют переговорные площадки по важным мировым вопросам, Западу они не нравятся, так как там нужно искать консенсус и учитывать мнение всех стран, а это мешает Западу «утверждать свои правила». Он указал на то, что в частности в ЕС без оглядки на Устав ООН создаются собственные механизмы горизонтальных санкций под каждый «формат единомышленников». «Схема такая: участники «призывов» и «партнерств» решают в своем тесном кругу, кто нарушает их требования в той или иной области, а Евросоюз уже накладывает на провинившихся санкции. Удобно: сам обвиняешь, сам наказываешь и в Совбез ООН ходить не надо. И объяснение придумано: у нас ведь «альянс самых эффективных мультилатералистов», вот мы и учим других осваивать передовой опыт, – заметил Лавров. – А насчет того, что это не демократично и противоречит принципам подлинной многосторонности, президент Франции Эммануэль Макрон все объяснил, выступая 11 мая этого года: мультилатерализм не означает необходимости добиваться единогласия и позиция «отстающих» не должна становиться препятствием для «амбициозного авангарда» мирового сообщества». По словам главы российского внешнеполитического ведомства, на фоне глобальных перемен на международной арене возникает вопрос о том, какая форма государственного устройства наиболее эффективна для устранения угроз, с которыми сегодня столкнулось все человечество. В политологический оборот вводится тема сравнения инструментария либеральных демократий и автократических режимов, при этом постепенно вбрасывается термин «автократические демократии», отметил Лавров. «Это – полезные размышления, которые конечно же должны учитываться и находящимися у власти серьезными политиками. Думать, анализировать происходящее никогда не вредно», – добавил он. Министр подчеркнул, что формирование многополярного мира – это реальность, а попытки ее игнорировать, «самоутверждаясь в качестве единственно легитимного центра принятия решений», не приблизят урегулирования настоящих проблем, для преодоления которых требуется взаимоуважительный диалог с участием ведущих стран и с учетом интересов всех остальных членов мирового сообщества. Лавров отметил, что для формирования многополярной международной системы необходимо опираться на общепризнанные нормы и принципы международного права, включающие уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров, признание права народов самим определять свою судьбу. «Коллективный исторический Запад, доминировавший в течение пятисот лет над всеми, не может не осознавать, что та эпоха невозвратимо уходит, однако хотел бы удержать ускользающие позиции, искусственно затормозить объективный процесс формирования полицентричного мира», – продолжил Лавров. Министр связал с этим попытку идеологически обосновать новое прочтение многосторонности во франко-германской инициативе продвижения «эффективного мультилатерализма», который, указал Лавров, воплощен не в универсальной многосторонности ООН, а в идеалах и действиях Евросоюза и должен служить образцом для всех остальных». Напомним, в мае Лавров заявил о недопустимости насаждения Западом тоталитаризма в мировых делах. В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран.

Чешский премьер заявил о нехороших для Чехии версиях взрывов во Врбетице 27 июня 2021, 15:15

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме как вмешательство российских спецслужб, заявил премьер страны Андрей Бабиш. «Мы [правительство] убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо [для Чехии]», – заявил Бабиш, говоря о заявлении президента страны Милоша Земана, указывавшего, что нужно расследовать разные версии событий, передает ТАСС. Земан в воскресенье заявил, что нужно рассматривать вероятность, что взрывы на складах могли произойти из-за неумелого обращения с боеприпасами. Также нужно изучать версию попытки скрыть финансовую недостачу или кражу оружия. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. Президент Чехии Милош Земан заявлял, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. После встречи с Земаном Бабиш сообщал, что следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице – «атаку российских агентов». Климкин выдвинул условия для переговоров Меркель и Макрона с Путиным 27 июня 2021, 07:29

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

С такими инициативами, как предложение канцлера Германии Ангелы Меркель позвать президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, ЕС «допетляется», заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, «пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным, и Макрон», но «непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией». В противном случае ЕС сделает шаг к возвращению отношений с Москвой «к нормальности», сказал он. Климкин считает, что переговоры Путина с американским коллегой Джо Байденом были оправданными, поскольку обсуждались «критические вопросы». По его мнению, канцлер Германии или президент Франции тоже могут встретиться с российским лидером, но не под эгидой Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife. «Официальное» общение ЕС с Путиным будет означать, что «принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули», сказал Климкин. Он считает, что «это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние». «С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. Как бы чего не вышло… И это очень мешает Евросоюзу. Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется», – сказал экс-глава МИД Украины. Напомним, Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным. По ее словам, Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет. Однако лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. В Москве напали на пошутившего о русских стендап-комика 27 июня 2021, 16:04

Фото: Вечерний Ургант/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде, которого обвиняют в оскорблении русских после одного из выступлений, заявил, что на него напали в центре Москвы. Комик рассказал, что нападение произошло 25 июня, нападавшему якобы пообещали за это деньги, пояснил артист в своем Instagram. Мирзализаде добавил, что нападение было совершено из-за его высказывания в одной из передач, где шутка была вырвана из контекста. Он пояснил, что СМИ неверно интерпретировали его высказывание, объявив его русофобом, который оскорбляет русский народ. «Почти все, кто писал угрозы и оскорбления, не ознакомились ни с контекстом, ни с передачей, из которой вырезан фрагмент. С некоторыми из тех, кто мне писал оскорбления, я начинал общение и вместе мы приходили к общему выводу, что людей вводят в заблуждение», – указал он. Обстоятельства нападения юморист не раскрыл, также не пояснил, получил ли травмы из-за инцидента. В США восхитились креативностью советского авиаконструктора 27 июня 2021, 06:57

Фото: Flickr/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Самым креативным решением проблемы увеличения дальности полета истребителей стал советский авиапроект «Звено», заявил военный историк Себастьян Роблин. В National Interest он рассказал о проекте, разработанным советским инженером Владимиром Вахмистровым в 1930–1940 годы. Роблин указал на оригинальность идеи запускать истребители с крыльев бомбардировщиков в ходе полета. Это позволяло истребителям взлетать с более тяжелым вооружением. Кроме того. они могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков, передает РИА «Новости». Роблин подчеркнул, что данный проект «был первым, в котором один самолет стыковался с другим» – американцы и британцы «испытывали стыковку самолетов-«паразитов» с дирижаблями». Отмечается, что советский авиапроект появился за несколько лет до изобретения дорогостоящей, как заявил Роблин, дозаправки в воздухе. По его мнению, «громоздкая конструкция» Вахмистрова не только могла летать, но и за короткую боевую карьеру в первые годы Великой Отечественной войны продемонстрировала «удивительную эффективность». «Звено» – авиационный проект, разрабатывавшийся в СССР и основывавшийся на использовании самолета-носителя, несущего от одного до пяти истребителей для увеличения их радиуса действия. Созданный по этому проекту комплекс «Звено-СПБ» (составной пикирующий бомбардировщик) принял участие в первом периоде Великой Отечественной войны. Зеленского раскритиковали за «вызов на ковер» в MI-6 27 июня 2021, 07:58

Фото: Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский в отношении Белоруссии исполняет директивы британской разведки, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Он считает, что к Украине не относятся всерьез на международной арене. По его словам, это можно увидеть на примере общения Зеленского с руководителем британской разведки MI-6 Ричардом Муром, передает РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne. Кива сказал, что Зеленского «вызывали на ковер спецслужбы Британии». Депутат заявил, что «так это было и выглядело». Президенту Украины «давали четкие директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии». После визита Зеленского в Великобританию Украина прекратила дипломатические и экономические отношения с Белоруссией, хотя «фактически белорусы всегда подставляли плечо» украинцам, «помогали в сложных вопросах», сказал Кива. Он подчеркнул, что такая позиция не поддается никаким оправданиям, поскольку не отвечает интересам Украины. Напомним, Зеленский подтвердил «встречу в офисе MI-6». По его словам, беседа строилась в основном вокруг помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Осужденные женщины умерли в канализации в колонии в Ивановской области 27 июня 2021, 17:24

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В колонии ИК-3 в Ивановской области две осужденные женщины скончались при очистке канализационного колодца, сообщили в региональном следственном управлении СК. Инцидент произошел 26 июня, две осужденные женщины выполняли свои трудовые обязанности по очистке канализационных каналов колодца в колонии, в ходе работ в колодце выделилось неустановленное вещество, сообщается на сайте ведомства. «Осужденные, а также пытавшиеся им помочь выбраться из колодца еще одна осужденная и старший инструктор-кинолог отдела охраны отравились неизвестным веществом. В результате чего двое осужденных скончались на месте, а двое других лиц, оказавших им помощь, госпитализированы в больницы», – указали в СК. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Следователи проводят следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Захарова: Зачем нужны «русские хакеры», если есть британские остановки? 27 июня 2021, 15:52

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Фрагменты найденных на остановке секретных документов в Британии демонстрируют, как Лондон пытается прикрыть собственное вранье, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?» – пошутила Захарова в своем Telegam-канале. Ранее британские СМИ сообщили, что на автобусной остановке в Кенте были обнаружены секретные документы министерства обороны страны. В них якобы идет речь о возможной реакции России на проход эсминца Defender и британских планах по Афганистану после окончания миссии НАТО. В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. МИД Украины обвинил Россию в разрушении минских договоренностей 27 июня 2021, 12:32

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Россия сознательно разрушает минские договоренности путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. «Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому «трудно понять» последствия деструктивной российской политики... Российская паспортизация – испытанное средство распространения шовинистической идеологии «русского мира», элемент российских гибридных тактик против соседних государств... Таким шагом Россия сознательно разрушает минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий», – цитирует Николенко агентство УНИАН. Представитель украинского МИД считает, что Россия продолжает затягивать неподконтрольные Киеву территории Донбасса в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство. «В подобных условиях громкие призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в минском процессе выглядит особенно циничными и не имеющими ничего общего с реальностью», – сказал Николаенко. Он также отметил, что по данным МИД Украины, за два года более полумиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский. На остановке в Кенте нашли секретные документы о проходе эсминца Defender у Крыма 27 июня 2021, 14:37

Фото: Rob Powell/ZUMAPRESS/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

На автобусной остановке в Кенте были обнаружены секретные документы министерства обороны Великобритании, в которых обсуждалась возможная реакция России на проход эсминца Defender и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО, сообщает Би-би-си. В документах отмечается, что британская сторона предусматривала возможность, что Россия может отреагировать агрессивно на проход эсминца Defender. При этом в документах рассматривался также альтернативный маршрут для прохода эсминца, но тогда Россия могла бы решить, что Великобритания «испугалась», приводит сообщение РИА «Новости». Кроме того, в документах обсуждалась политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Китая и планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии НАТО «Решительная поддержка». В среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Захарова оценила слова посла ФРГ в Киеве о страхе войны с Россией 27 июня 2021, 10:42

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова посла Германии на Украине Анки Фельдгузен о всеобщем страхе быть в состоянии прямой войны с Россией, заявила об отличии идеологии стран НАТО. «На этой фразе немецкого посла очень удобно привести пример отличия мировоззрения России от идеологии стран НАТО. По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе», – написала дипломат в Telegram. По ее словам, Россия, в отличие от США, в основу своей национальной политики заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания. Захарова назвала представителей НАТО нечистоплотными, так как, по ее словам, они своими же руками, используя послов и министров иностранных дел, способствовали проведению Майдана на Украине, лишили ее суверенитета, а также «обескровили госуправление» и настроили народ страны друг против друга и против его истории. После этого в НАТО, как отметила Захарова, вспомнили о существующих у них неких правовых ограничениях. По ее словам, альянсу стоило вспоминать об этом, когда в ведомства Украины они размещали свои спецслужбы, спонсировали и создавали Майданы, а также тренировали боевиков. «Сегодня еще одна мирная жительница Горловки была ранена в результате обстрела со стороны ВСУ. Берлин и Париж опять не заметят? Или будут ссылаться на устав НАТО? Удобная же позиция», – указала дипломат. Ранее посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что в НАТО «все боятся быть с Россией в прямой войне». По ее словам, Украина не станет членом НАТО в ближайшее время. В США указали на использование Россией «направленной энергии» против американских госслужащих 27 июня 2021, 21:11 Текст: Алексей Дегтярев

Россия ответственна за загадочные инциденты с американскими служащими за рубежом, которых якобы атаковали с помощью «направленной энергии», полагают в разведсообществе США, пишут СМИ. Атаки проводились с применением микроволн или других форм «направленной энергии», за них ответственна Россия, полагают в разведсообществе, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Неназванный представитель администрации США высокого ранга пояснил, что необходимо убедиться в том, что «все понято правильно», доказательств вины России в этих атаках он не привел. В мае американское издание Politico заявило, что российская военная разведка ГРУ может быть ответственна за так называемые акустические атаки против американских дипломатов на Кубе, против них якобы использовалась некая «направленная энергия». Газета ВЗГЛЯД писала, насколько правдоподобны эти утверждения. Доктор Мясников назвал «необъяснимый» симптом дефицита витамина D 27 июня 2021, 10:22 Текст: Евгения Шестак

Необъяснимые мышечно-скелетные боли являются одним из самых частых симптомов дефицита витамина D, заявил главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников. «По медицинскому закону, любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D», – сказал медик в эфире телеканала «Россия 1». Доктор отметил, что для выработки витамина D специально загорать не нужно. Мясников уточнил, что для этого достаточно быть на открытом воздухе около получаса, а зимой - немного дольше. При этом для выработки витамина D на солнце потребуется от пяти до десяти минут. «На самом деле витамин D вырабатывается практически без всякого солнца, просто на открытом воздухе», – отметил он. Врач включил в список источников витамина D морепродукты, яйца и молоко, а также напомнил, что недостаток этого гормона может привести к онкологическим заболеваниям и болезням сердца. Ранее терапевты Наталья Уклеина и Лариса Алексеева предупредили, что употребление витамина D в виде БАДов может вызвать аллергию, принимать добавку следует только по рекомендации врача. В Британии назначили расследование утечки скандального видео с главой Минздрава 27 июня 2021, 14:30

Фото: Victoria Jones/РА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Британские власти решили расследовать утечку в СМИ записей с камер наблюдения, на которых запечатлено, как глава Минздрава Мэтт Хэнкок обнимался со своей помощницей, после утечки министр подал в отставку. О расследовании сообщил член британского кабинета министров, министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис, передает РИА «Новости». «Нам нужно разобраться в этом. Совершенно ясно, что то, что происходит в государственных ведомствах, может быть важным и чувствительным. Так что да, министерство здравоохранения проведет внутреннее расследование», – пояснил Льюис местным СМИ. i am sorry but hancock must be the least sexy person in the entire world, it’s making me want to die pic.twitter.com/EXiklmI1gP — Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) June 25, 2021 Экс-министр здравоохранения Алан Джонсон признался, что не знал о камере в кабинете главы ведомства, по его словам, такой камеры в годы его работы в кабинете не было. В субботу Хэнкок подал в отставку после скандала, связанного с его вероятной связью с помощницей и ее назначением в совет ведомства. СМИ опубликовали видео, на котором 42-летний женатый Хэнкок, отец троих детей, и его помощница, 43-летняя супруга миллионера Оливера Тресса Джина Коладанджело, целуются в здании Минздрава. В США признали провал проекта польского танка-невидимки 27 июня 2021, 18:53

Фото: Agencja Gazeta/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Создававшийся в Польше для противодействия России танк-невидимка PL-01, похоже не увидит свет, к таким выводам пришел американский военный эксперт Питер Сичиу (Peter Suciu). Проект Pl-01 был представлен еще в сентябре 2013 года, его разработкой занималась компания Obrum, он основан на шведском легком танке CV90120-T, указал Сичиу в статье для портала 19FortyFive. Он также имел сходство с российским проектом Т-14 «Армата», командир, механик-водитель, и наводчик находились в отдельной капсуле, а управление башней проводилось беспилотно. Танк полагалось оснащать 120-мм пушкой под стандарты НАТО, она должна была уметь запускать и противотанковые управляемые ракеты. Также на машину планировалось установить 7,62-мм пулемет или пулемет калибром 12,7 мм. «Невидимость» машины планировалось осуществить при помощи стелс-технологии, делающей танк неразличимым для стандартных тепловых датчиков. Также его намеревались покрывать материалами, поглощающими радиоволны. Автор материала отметил, что в последние годы об этом проекте нет никаких новостей. «Возможно, технология стелс была настолько хороша, что просто исчезла полностью», – заключил он. Напомним, в октябре 2014 года занимавший тогда пост министра обороны Польши Томаш Семоняк заявлял о готовности поставлять Киеву танки PL-01, при этом на тот момент существовал лишь ходовой макет танка. На Украине исключили Киркорова из черного списка 27 июня 2021, 13:57

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, российского певца Филиппа Киркорова. Как сообщает РИА «Новости», перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, составляет министерство культуры страны на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Список Минкульта обновляется, по состоянию на воскресенье, на официальном сайте министерства фамилия Киркорова отсутствует. Ранее сообщалось, что 11 июня 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом Минкульта от 22 июня 2021 года Киркоров был включен в перечень.