Пескова спросили, как Путин будет отмечать день рождения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос, планирует ли находящийся на самоизоляции Владимир Путин 7 октября отметить свой день рождения в кругу близких и друзей.

«Я сейчас не могу вам сказать, все–таки еще далеко до дня рождения. Идут рабочие будни, поэтому сейчас я вам не скажу», – передает ТАСС слова Пескова.

«Нет, пока точно вам не могу сказать», – сказал он, отвечая на вопрос, сколько еще президент планирует оставаться в режиме самоизоляции.

Песков отметил, что график Путина, «действительно, достаточно заполненный». «Поэтому собственно сути рабочего процесса никоим образом это не затрагивает и не меняет», – заключил он.

Ранее Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из»за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».