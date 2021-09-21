Школьник ранил ножом одноклассника в Москве

В одной из московских школ ученик девятого класса на перемене нанес три ножевых ранения однокласснику, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне утром во время перемены в здании школы на Кировоградской улице 15-летний ученик девятого класса нанес однокласснику три ножевых ранения. Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы», – сказал собеседник ТАСС.

Пострадавшему диагностировали резаную рану пальца на правой руке, непроникающее ранение живота и шеи.

«Подозреваемый в совершении данного преступления, ученик девятого класса, задержан», – пояснил источник.

В отношении школьника возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, у него также изъяли нож.

20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ) студент открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще 28 человек были госпитализированы, в том числе девять – в тяжелом состоянии.