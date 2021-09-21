Эксперт: В перспективе все выборы неизбежно перейдут в интернет

Электронное голосование будет только развиваться, и в перспективе все выборы неизбежно перейдут в интернет, поскольку это удобно и отвечает запросам современного человека, заявил политтехнолог Константин Костин.

«В какой-то перспективе, конечно, все выборы неизбежно перейдут в интернет. Это вопрос времени, но не ближайших пяти-десяти лет. Так или иначе, от выборов к выборам количество избирателей, голосующих онлайн, количество электоральных процедур, где можно именно таким образом исполнить свой гражданский долг, будет возрастать. Потому что это удобно, это отвечает запросам современного человека, который в своих бытовых практиках сегодня все может делать либо при помощи мобильных устройств, приложений, либо с помощью соответствующих порталов. Чем больше будет доля молодых новых избирателей среди тех, кто голосует, тем выше будет спрос на дистанционное электронное голосование», – заявил Костин, слова которого приводит портал PublicO.

По его словам, вопрос доверия такого рода голосованию решится по мере того, как будет развиваться процедура. При этом эксперт указал, что даже сейчас 80% нарушений на выборах – это технические ошибки и человеческий фактор. «Машина не может совершить человеческую ошибку, это алгоритм, который действует по эталонной программе. Следить за тем, чтобы не было искажений результатов, можно с помощью технических средств контроля. За участками мы следим при помощи видеокамер, и, вероятно, по мере увеличения онлайн-избирателей появится возможность технически следить и за электронным голосованием», – предположил он.

Костин отметил, что на прошедших выборах электронным голосованием очень эффективно воспользовалась «Единая Россия». «В то время как другие партии с осторожностью относились к нему, коммунисты вообще призывали своих сторонников не регистрироваться в системе ДЭГ (досрочное электронное голосование), ЕР поступила ровно наоборот: говорила о том, что ДЭГ – это самая прогрессивная и удобная форма волеизъявления. Людям не нужно жертвовать личными планами, временем, они могут проголосовать удаленно, из дома за несколько секунд», – заявил он.

По словам эксперта, «Единая Россия» извлекла наибольшую пользу для себя из системы электронного голосования. «Для нее это стало комфортной формой мобилизации своих сторонников. Существовала проблема, когда лояльный электорат, поддерживающий власть, считал, что нужное количество голосов партия и так получит, поэтому можно не ходить на выборы. Электронное голосование эту картину изменило», – добавил Костин.

Ранее иностранные эксперты, комментируя проведение выборов в России, обратили внимание на инновационные технологии для проведения электронного голосования, а политолог объяснил причину лидерства ЕР по итогам голосования через интернет.