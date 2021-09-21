В РЖД разработали конфигурацию третьей очереди расширения БАМа

ОАО РЖД разработало предварительную конфигурацию третьей очереди расширения БАМа, включающую как схему вывоза угля с Эльгинского месторождения на 333 млрд рублей, так и варианты расширения под другие новые грузы, сообщили СМИ.

Как рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с вариантами, рассматриваемыми ОАО РЖД, одним из них является сценарий, предполагающий дополнительный вывоз угля с Эльгинского месторождения по БАМу в объеме 16,6 млн тонн за 332,6 млрд рублей. Это предполагает работы только на БАМе, в фокусе – участок Улак–Комсомольск, при этом ни подходы к портам Ванино-Совгаванского узла, ни участки западнее Улака никак не затрагиваются.

В дополнение к нему существуют еще два варианта.

Первый предполагает достижение к 2030 году пропускной способности 210 млн тонн и обеспечивает вывоз не только 16,6 млн тонн эльгинского угля на порты Ванино, но еще 13,4 млн тонн грузов на порты Приморья. Для этого потребуется прокладка еще 1,1 тыс. км вторых главных путей на БАМе в дополнение к 553 км, предусмотренных «эльгинской» частью. В частности, существенно увеличивается масштаб работ на участке Улак–Комсомольск, усиливается участок Тында-Улак. Этот вариант, по расчетам ОАО РЖД, обойдется еще в 891 млрд руб., вместе с первым – в 1,22 трлн руб.

Альтернатива – стройка с расчетом на грузопотоки в объеме 240 млн тонн. В рамках этого варианта предусмотрены масштабные работы как на БАМе, так и на Транссибе, включающие в том числе такие дорогостоящие мероприятия, как строительство обхода Хабаровска, моста через Амур и второго Кузнецовского тоннеля. Предполагается построить еще 1,45 тыс. км вторых главных и свыше 800 км третьих путей. Такой вариант обойдется в 2,55 трлн руб., а с учетом «эльгинской» части – в 2,89 трлн руб. При этом ни в одном из сценариев не предусмотрен второй Северомуйский тоннель.

Напомним, в августе замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков на форуме «Армия-2021» сообщил, что реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) планируется завершить в 2023 году.