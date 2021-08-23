Установлены сроки завершения реконструкции восточной ветки БАМ

Реконструкцию восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) планируется завершить в 2023 году, сообщил на форуме «Армия-2021» замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

«С учетом всех задач и проведенного совещания министром обороны мы сроки строительства пересмотрели и сдвинули их влево, чтобы не идти по плану и завершить в 2024 году, а будем завершать их к исходу 2023 года», – приводит его слова ТАСС.

Булгаков рассказал, что на данный момент на участке БАМ работает группировка из 1 500 военнослужащих, задействовано более 900 единиц техники. Кроме того, в строительстве участвуют студенты из военных учебных центров гражданских институтов.

Практически полностью завершена очистка территории вдоль строящейся железнодорожной линии от лесонасаждений, произведена насыпь под полотно на 20% длины ветки, ведется строительство подъездных дорог.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу в четверг принял участие в церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. «Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно», – сказал он, добавив, что протяженность участка составляет 340 километров.

По словам министра, высокая загруженность железнодорожного пути привела к исчерпанию его потенциала, однако через два года, после введения дороги в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири увеличатся. Кроме того, это позволит расширить выход на рынки азиатских стран, подчеркнул Шойгу.

Он напомнил, что Минобороны принимает участие в реконструкции БАМа по поручению президента Владимира Путина. Так, на протяжении всего участка от Улака до Февральска железнодорожные войска возвели временные жилища, а на 19 участках уже ведутся полномасштабные работы.