Верховный суд запретил заводить кур на садовых участках

Садовые участки разрешили использовать только для выращивания растений и размещения ульев, пишут СМИ.

Волгоградский суд оштрафовал на 10 тыс. рублей жительницу области за появление курятника на дачном участке. В суде пояснили, что такую землю можно использовать только для садоводства, а не в сельхоз целях. После этого женщина обратилась в Верховный суд, который подтвердил предыдущее решение, передает «Российская газета».

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова пояснила, что садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

По словам Спиридоновой, заводить скот можно в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству. На таких участках можно размещать ульи с пчелами, если они не мешают соседям, добавила эксперт.

Штраф за нецелевое использование земли колеблется от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тыс. рублей. «Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит для граждан от 10 до 20 тыс. рублей. Так что владелицу курятника наказали по минимуму», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что россияне по пути на дачу могут получить штраф за неправильную перевозку животного, поскольку питомцы в машине могут закрыть обзор водителю и создать помехи на дороге.