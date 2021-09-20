В Китае объяснили страх США перед Россией и КНР

Вашингтон боится ядерного оружия, которое есть у России и Китая, поэтому старается всеми способами избежать военных столкновений, считает журналист китайского издания Global Times Ху Сицзинь.

Автор привел в статье заявления председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джона Хайтена и бывшего главы Тихоокеанского командования США Гарри Харриса, которые заявили, что военные действия против Москвы и Пекина приведут к наступлению «самого страшного дня для всей планеты», передает РИА «Новости».

Ху Сицзинь отметил, что такие громкие утверждения звучат на фоне нарастания напряженности в отношениях между государствами. Войска на передовой становятся все ближе, и США опасаются возможности случайного столкновения.

Журналист обратил внимание на слова Хайтена об опасности войны с ядерной державой.

«Понимаете? На самом деле США боятся ядерного оружия Китая и России», –заключил эксперт.

Автор отмечает, что для предотвращения военных конфликтов между державами и обеспечения стопроцентной безопасности Вашингтон должен отказаться от провокаций Речь идет о поддержке автономии Тайваня и регулярном патрулировании американских кораблей в Южно-Китайском море под предлогом свободы судоходства.

Ранее замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия с модернизированным ядерным оружием, космическими и кибервозможностями является значительным вызовом для США.