Глава МИД Чехии оценил отношения с Россией после «врбетицкой размолвки»

Российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания», заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

«После врбетицкой размолвки наши отношения с России находятся на точке замерзания. Однако, потому что со [столь значимой] страной [как] Россия отношения менять нельзя, нужно отвергнуть, чтобы их форму диктовали преувеличенные эмоции», – цитирует ТАСС министра.

Ухудшение российско-чешских отношений, по словам главы МИД, происходит, как минимум, с 2014 года. На них серьезно повлиял инцидент во Врбетице. «Совершенный отказ от [поддержания] отношений с Россией, к чему призывает часть политического спектра [Чехии], был бы недальновидным [шагом]», – считает Кулганек.

Министр надеется, что в республике не будут обсуждать вопрос о закрытии чешского посольства в Москве. «Уверен, что сидеть за одним столом [переговоров] с российскими дипломатами – в наших [кровных] интересах. В конце концов, недавно так об этом заявил и бывший начальник генерального штаба [ВС Чехии], бывший председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, у которого мы, исходя из его многолетних взглядов, ожидали, скорее, [более] радикальный подход [к отношениям с РФ]. Надеюсь и поэтому, что [в Чехии] не будет открываться дискуссия о закрытии нашего посольства в Москве. Иметь дипломатическое представительство, просто, практическая необходимость», – подчеркнул министр.

Кулганек поддержал действия чешских властей по отношению к России в связи с инцидентом во Врбетице. Впервые в современной истории, как подчеркнул он, удалось привести в паритетное соответствие число сотрудников российского посольства в Праге с количеством служащих дипломатического представительства республики в Москве. На этом шаге давно настаивали чешские спецслужбы и ряд политиков.

Глава МИД высказался за минимальное влияние политики на экономические отношения и культурные связи с РФ. Россия является для Чехии значимым торговым партнером, откуда в республику поступает стратегическое энергетическое сырье. Многие чешские предприятия локализировали производство на российской территории, напомнил он.

«Новое выстраивание отношений с Россией будет длительным процессом. Будущие [чешские] правительства [которые будут формироваться после предстоящих в октябре в Чехии выборов в нижнюю палату национального парламента] должны были бы попробовать это [выстроить отношения с РФ] и вести переговоры [с российской стороной], однако [их] результат нельзя предсказать…», – утверждает Кулганек.

Ранее глава МИД Чехии призвал выстраивать отношения с Россией заново.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В результате в конце мая чешское посольство в Москве сократило 79 сотрудников.

Позже в Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади».