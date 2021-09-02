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2 сентября, четверг | Последнее обновление — 20:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину
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Глава МИД Чехии оценил отношения с Россией после «врбетицкой размолвки»
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Российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания», заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.
«После врбетицкой размолвки наши отношения с России находятся на точке замерзания. Однако, потому что со [столь значимой] страной [как] Россия отношения менять нельзя, нужно отвергнуть, чтобы их форму диктовали преувеличенные эмоции», – цитирует ТАСС министра.
Ухудшение российско-чешских отношений, по словам главы МИД, происходит, как минимум, с 2014 года. На них серьезно повлиял инцидент во Врбетице. «Совершенный отказ от [поддержания] отношений с Россией, к чему призывает часть политического спектра [Чехии], был бы недальновидным [шагом]», – считает Кулганек.
Министр надеется, что в республике не будут обсуждать вопрос о закрытии чешского посольства в Москве. «Уверен, что сидеть за одним столом [переговоров] с российскими дипломатами – в наших [кровных] интересах. В конце концов, недавно так об этом заявил и бывший начальник генерального штаба [ВС Чехии], бывший председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, у которого мы, исходя из его многолетних взглядов, ожидали, скорее, [более] радикальный подход [к отношениям с РФ]. Надеюсь и поэтому, что [в Чехии] не будет открываться дискуссия о закрытии нашего посольства в Москве. Иметь дипломатическое представительство, просто, практическая необходимость», – подчеркнул министр.
Кулганек поддержал действия чешских властей по отношению к России в связи с инцидентом во Врбетице. Впервые в современной истории, как подчеркнул он, удалось привести в паритетное соответствие число сотрудников российского посольства в Праге с количеством служащих дипломатического представительства республики в Москве. На этом шаге давно настаивали чешские спецслужбы и ряд политиков.
Глава МИД высказался за минимальное влияние политики на экономические отношения и культурные связи с РФ. Россия является для Чехии значимым торговым партнером, откуда в республику поступает стратегическое энергетическое сырье. Многие чешские предприятия локализировали производство на российской территории, напомнил он.
«Новое выстраивание отношений с Россией будет длительным процессом. Будущие [чешские] правительства [которые будут формироваться после предстоящих в октябре в Чехии выборов в нижнюю палату национального парламента] должны были бы попробовать это [выстроить отношения с РФ] и вести переговоры [с российской стороной], однако [их] результат нельзя предсказать…», – утверждает Кулганек.
Ранее глава МИД Чехии призвал выстраивать отношения с Россией заново.
Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. В результате в конце мая чешское посольство в Москве сократило 79 сотрудников.
Позже в Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол России в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади».
Пенсионерам начали перечислять одобренные на съезде «Единой России» выплаты
Правительство в рамках реализации поручений президента Владимира Путина обеспечило решения съезда «Единой России»: пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты, указали в пресс-службе партии.
Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат более 43 миллионов пенсионеров: неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности, а также по потере кормильца. Первыми средства перечислят тем, кому начисления приходят на банковскую карту (более 30 млн человек). Еще 12,7 млн россиян получат деньги через «Почту России» с 3 сентября, говорится в сообщении на сайте «Единой России».
«В свое время принималось решение, что индексация пенсий и денежного довольствия военнослужащих должна исходить из определенного уровня инфляции. Инфляция оказалась больше – она стала 6,5%, а, как подчеркнул президент, на продуктовый набор для пенсионеров – еще выше. В качестве совершенно последовательной меры он предложил сделать эти единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что ближайшие годы их довольствия и пенсии будут расти выше уровня инфляции», – пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.
Для получения 10 тыс. рублей пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки.
Исаев также отметил, что из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов. Также они не будут учитываться при исчислении мер социальной поддержки.
Как подчеркнул ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах России.
Напомним, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам 24 августа. Обеспечить получение выплат глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии.
Зеленский похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2»
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Глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, «США гарантируют введение санкций против «Северного потока – 2» в случае, если со стороны Москвы или «других сторон», связанных с газопроводом, «будут нарушены какие-то вещи» и возникнут «энергетические проблемы для Украины». Зеленский назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24».
Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». В частности, США поддерживают «Крымскую платформу» и считают ее «очень мощной инициативой», заявил глава украинского государства. Также обсуждались «деоккупация Крыма» и «пленные».
Кроме того, по словам Зеленского, «говорили много о НАТО – о месте, роли, и где Украина в этом альянсе». США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог.
Также стороны «говорили о Донбассе», Зеленский предложил несколько форматов привлечения представителей США к вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. «США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал», – сказал он, не уточнив, идет ли речь о привлечении США к «нормандскому формату». Он заявил: «Какой-то формат».
Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор». Он не почувствовал негатива: «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к команде моей <…> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова». Зеленский сказал, что «это приятно».
При этом он признался, что забыл обсудить с Байденом вопрос его возможного ответного визита на Украину. Однако Зеленский сообщил, что глава Минобороны США Ллойд Остин «обязательно приедет на Украину», передает РИА «Новости».
Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского
Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне, заявил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.
Он не сказал, в какой стране лидеры России и Украины могут провести переговоры. При этом на предположение о том, что саммит пройдет в Москве, Любченко отрицательно покачал головой. В качестве возможного места встречи первый вице-премьер предложил Крым, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать.
Олимпийская чемпионка рассказала об идее исключить синхронное плавание из программы ОИ
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Ведутся разговоры о том, чтобы исключить синхронное плавание из программы Олимпийских игр, сообщила семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в рамках марафона «Новое знание». Также рассматривается вариант убрать женский дуэт и заменить его на смешанный дуэт.
По словам Ромашиной, «ходит много разговоров о том, что русские уже 25 лет впереди». Как рассказала спортсменка, «многие поговаривают о том, чтобы вообще убрать синхронное плавание из программы Олимпийских игр». «Конечно, нам этого безумно не хочется. Для этого есть микст-дуэты – новое развивающееся направление, и наши миксты очень хотят попасть в программу Олимпиады», – приводит ее слова ТАСС.
Ромашина выразила надежду, что «это не будет сделано за счет замены на женский дуэт». Она отметила, что «количество медалей ограниченно», спортсменам «очень хочется развития», иметь возможность «выигрывать не две, а три медали» в данном виде спорта. Однако, по ее словам, «пока неутешительные прогнозы – в большей степени все хотят заменить на микст-дуэт и убрать классический дуэт».
Спортсменка подчеркнула, что «это все только разговоры». «Хочется, чтобы наш вид спорта оставался на плаву, надо развивать синхронное плавание не только в нашей стране, но и во всем мире», – заявила она.
Напомним, сейчас на Олимпиаде разыгрывается два комплекта наград - в дуэте и в группах. Российские синхронистки не проигрывают на Олимпиаде с 2000 года. Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов.
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Эксперт назвал главный результат поездки Зеленского в США
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«Единственная большая победа Зеленского в ходе его визита в США – встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед там не было», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины после встречи с Джо Байденом похвастался «большой победой» по «Северному потоку – 2».
«Если вспомнить все заявления Зеленского в США, то они выглядят, мягко говоря, непоследовательно. Буквально за день до встречи с Байденом Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире», – отметил политолог и публицист Владимир Корнилов.
«Согласно этой логике, Зеленский должен радоваться очистке своей страны от зловредного и ужасного российского газа. Но на следующий день он потребовал от Байдена санкций против России, если после запуска «Северного потока – 2» объемы транзита топлива через Украину снизятся. То есть Зеленский умудряется делать взаимоисключающие заявления в ситуации, когда все решения по «Северному потоку – 2» ранее были приняты на уровне Байдена и Меркель. И называет это «большой победой», – констатировал Корнилов.
«Поэтому единственная большая победа, которой добился Зеленский – это личная встреча с Байденом в Овальном кабинете. Других побед из США он не привез. Более того, он просил выделить Украине 277 млрд долларов на «план трансформации страны», а в реальности получил 60 млн долларов военной помощи и еще какие-то скромные деньги «на развитие демократии». Поэтому личная встреча с Байденом – это единственный осязаемый результат его поездки в Вашингтон», – полагает эксперт.
Собеседник также указал на «забавную оговорку американского телеканала C-SPAN», который ошибочно назвал Зеленского «президентом Левински». «Насколько я понимаю, это была ошибка текстового редактора, поскольку на встрече президента Украины с главой Пентагона Остином был автоматический перевод, – уточнил он. – Но в общем-то это символичная оговорка. То, чем занимался Зеленский в Овальном кабинете, в некотором роде повторяет то, чем занималась Моника Левински с Биллом Клинтоном».
Ранее Владимир Зеленский заявил
, что Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Он назвал это «большой победой», но отметил, что данный вопрос требует дальнейшего обсуждения.
Также Зеленский сказал, что на переговорах с Байденом в Вашингтоне «много раз звучало слово «Крым». Кроме того, по его словам, США поддерживают «предложение членства в НАТО» для Украины, но «каким будет путь» украинский лидер рассказать не смог. Как считает президент Украины, «встреча была в нормальной, продуктивной, не солнечной атмосфере постоянно». По его словам, состоялся «нормальный мужской разговор».
Примечательно, что американский телеканал C-SPAN назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински». Ошибка была обнаружена на сайте телеканала в подводке к видео со встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Напомним, президенты США и Украины завершили переговоры в Белом доме без итогового заявления для СМИ. Однако на сайте украинского президента был опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский приехал к Байдену с большим аппетитом.
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Лавров не исключил кражу США российских спортсменов под предлогом допинга
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Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что США будут под предлогом допинговых нарушений пытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой для себя.
«Я не исключаю, что так же как американцы выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», – передает РИА «Новости» слова Лаврова на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.
«Мы принимаем на международной арене все необходимые меры для оказания дипломатической, юридической поддержки российским спортсменам, тренерам и всем, кто занимается подготовкой наших сборных команд. И добиваемся прекращения какого-либо произвола в отношении наших атлетов, в том числе от решений, которые пытаются навязать по всему миру, далеко за пределами национальных юрисдикций», – передает ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства.
Лавров отметил, то Россия продолжит искоренять возможные допинговые нарушения в спорте.
«Я считаю, что нужно не ждать, пока это решение истечет, и нам любезно вернут флаг, гимн и национальную символику, а надо продолжать и юридическую работу, которой мы занимаемся, надо продолжать доказывать, что мы сами абсолютно не заинтересованы в каких-либо допинговых нарушениях нашими спортсменами, и будем эту практику, как только мы заметим конкретные факты, продолжать искоренять», – сказал Лавров.
По его словам, российские атлеты в Токио на деле доказали, что любые ограничения в символике для них бессмысленны.
«Эти ограничения истекают в середине декабря 2022 года, и тогда у нас все будет. Но я считаю, что нужно не ждать, пока это решение истечет и нам любезно вернут флаг, гимн и национальную символику, но надо продолжать доказывать, что мы сами абсолютно не заинтересованы в каких-то нарушениях», – сказал Лавров.
«Я считаю, тот уровень мастерства, ту силу воли, которую мы сейчас видели у наших спортсменов в форме ROC, он сам по себе доказывает бессмысленность каких-либо искусственных ограничений наших спортсменов в чем бы то ни было. Мы готовы играть по правилам», – добавил министр.
Напомним, в декабре 2020 года CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.
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Американский телеканал назвал Зеленского «президентом Левински»
Американский телеканал C-SPAN назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Левински».
Ошибка была обнаружена на сайте телеканала в подводке к видео со встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.
Подводка начинается со слов «президент Левински», далее фамилия Зеленского указана верно.
Фамилия Левински в США связана с сексуальным скандалом. В 1998 году стало известно об отношениях между 49-летним президентом США Биллом Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински.
Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.
Посол США в Грузии поставила под сомнение слова Лаврова
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Посол США в Грузии Келли Дегнан высказалась по поводу нормализации отношений Тбилиси и Москвы, прокомментировав слова главы МИД России Сергея Лаврова на этот счет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Пока грузины не увидят конкретные шаги в отношении оккупированных территорий, заявления Кремля не имеют большого веса», – сказала она.
«А я не вижу шагов на этом направлений», – отметила посол.
Также, по словам Келли Дегнан, Россия «фактически» не отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией и ограничения на рынке.
Накануне вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что «политическая нормализация (с Россией) проходит по деоккупации, отзыву признания Цхинвальского региона (Южной Осетии) и Абхазии, уважении такого фундаментального принципа международного права, как суверенитет и территориальная целостность в международно признанных границах».
«Этого мы ждем от России», – сказал он, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что если Тбилиси желает нормально жить с Москвой как с соседом, то российская сторона готова к восстановлению отношений.
Грузинский министр отметил, что российские руководители в последнее время часто высказывают желание восстановить отношения с Грузией.
«Грузия тоже хочет восстановления отношений, но не за счет оккупации части наших территорий», – сказал Давид Залкалиани.
«Если Грузия действительно хочет не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство Запада, а хочет с нами как со своим соседом нормально жить, мы к этому готовы в любой момент», – заявил Лавров. Он также заявил, что российская сторона задумывалась о введении безвизового режима для Грузии, но этому помешала грубая провокация в отношении депутатов Госдумы. «У нас было намерение ответить грузинскому соседу, когда они ввели безвизовый режим для наших граждан. Мы поначалу все-таки присматривались к тому, что происходит, и, конечно, мы никому не запрещаем ездить в Грузию. Но где-то полтора года назад мы даже были готовы тоже объявить о безвизовом режиме для грузинских граждан в целях посещения России, но тут произошел неприятный инцидент, грубая провокация против российской парламентской делегации, которая приехала в Тбилиси на очередное заседание международной ассамблеи православия», – напомнил глава ведомства.
В Приднестровье назвали причину автоблокады со стороны Украины
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«Своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье. Запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не для ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, комментируя введенную Украиной автомобильную блокаду непризнанной республики.
«Решение МВД Украины о блокаде – развитие того заявления, которое сделал украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Кишинев. Тогда, напомню, он объявил, что рассматривает Приднестровье, где находятся российские миротворческие силы и оперативная группировка, как угрозу стабильности, и предложил Украине, Молдове и Румынии объединить усилия на этой почве», – отметил Александр Щерба, экс-депутат Верховного совета самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР), спикер парламента в 2016-2019 годах.
С 1 сентября на Украине действует запрет на въезд в страну и транзит через нее машин с номерами непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Сообщение об этом во вторник опубликовало украинское МВД. На территорию страны будут допускаться приднестровские автомобили с номерами «согласованного образца» (читай – молдавскими) либо с так называемыми нейтральными номерами. В ведомстве сообщили, что о нововведениях оповестили власти Молдавии.
В среду решение Киева раскритиковали в МИД России. «Украина закрыла доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых нейтральных номеров, реально оформленное количество которых, к слову, сейчас многократно ниже потребностей 120 тысяч автовладельцев левобережья Днестра. Данный возмутительный шаг Киева наносит удар по интересам всех жителей региона, включая десятки тысяч украинских граждан», – заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По данным внешнеполитического ведомства ПМР, из 465 тыс. граждан республики у 80 тысяч есть гражданство Украины.
«Своими действиями Киев ущемляет права украинцев, живущих в Приднестровье», – констатировал Щерба. Он пояснил – механизм получения нейтральных номеров для жителей Приднестровья, у которых нет гражданства Молдавии, или под вопросом, или значительно затруднен. «То есть граждане Украины, проживающие в Приднестровье, не могут получить нейтральные номера, пока не получат какие-то дополнительные легализующие документы в Молдове – вид на жительство или еще что-то, – объяснил собеседник. – Так эти граждане фактически становятся невыездными. Это не совсем логично с точки зрения права гражданина Украины на свободу передвижения и свободу выбора места жительства и расходится с конституционными принципами самой Украины».
«Но запрет на въезд на Украину машин с номерами ПМР введен не ради поддержки Молдавии, а лишь для демонстрации непримиримости к России», – констатировал приднестровский политик. С одной стороны, Киев и лично Зеленский демонстрируют желание активно участвовать в посредничестве в Приднестровье в формате «5+2»: Молдавия и ПМР – стороны переговоров, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, ЕС и США – наблюдатели. «И в рамках переговорного процесса «5+2» Украина обладает статусом, который предполагает как минимум ее беспристрастную позицию как наблюдателя», – напомнил Щерба.
Но, с другой стороны, Киев принимает явно ангажированное решение, которое идет во вред этническим украинцам, указал собеседник. «Все переговорные и правовые механизмы кинуты в топку политиканства, политического тренда, направленного против России», – констатировал Щерба.
Стоит отметить, что, устраивая блокаду «сепаратистского региона», Киев никак не оказывает поддержку Кишиневу. Напротив, Молдавия ранее призывала Украину отсрочить запрет на въезд машин с регистрационными номерами Приднестровья. Как отмечает «Коммерсантъ», 25 августа Молдавия направила руководству Украины ноту с просьбой отложить запрет до 10 января 2022 года. Источники издания сообщают, что молдавский президент Майя Санду напрямую обсуждала этот вопрос с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По информации «Коммерсанта», Киев не готов идти навстречу Кишиневу.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в середине августа молдавскому руководству удалось добиться прорыва в отношениях с Россией – не в последнюю очередь за счет заверений Санду в том, что Кишинев отказывается от блокады Приднестровья.
Президент Молдавии на встрече с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком заявила, что настроена на прагматичный, конструктивный диалог с Россией и готова возобновить переговоры по мирному урегулированию приднестровского вопроса. Кишинев обозначил свой интерес – на переговорах Санду и Козака шла речь о расширении экспорта молдавских товаров в Россию, о социальных правах молдавских трудовых мигрантов и новый контракт на поставку газа в республику.
По мнению Щербы, в сложившейся ситуации Тирасполю следует «проводить контакты и консультации» с Кишиневом. «В отношении Киева у Приднестровья только один вариант действия – предложить временно заморозить это решение. Будет сложно доказать Украине неправильность такого одностороннего действия», – полагает экс-спикер парламента ПМР.
«Показать Украине силу Приднестровье не может, – констатировал собеседник. – Единственное, что мы можем – взывать к переговорным и правовым механизмам, к какому-то гуманитарному решению».
Добавим, что на переговорах Санду и Козака в середине августа представитель России отметил, что приднестровский вопрос является внутренним делом Молдавии, но Москва готова помочь в его разрешении.
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Названы сроки начала поставок газа по «Северному потоку – 2»
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Поставки первого газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
«Чтобы обеспечить надежное газоснабжение, мы с вами реализуем самые современные проекты. Один из таких проектов – это газопровод «Северный поток – 2». Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок», – цитирует РИА «Новости» Миллера.
Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – это экологический, а не политический или коммерческий проект.
В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
США и Украина пригрозили «привлечь Россию к ответственности»
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Вашингтон и Киев сделали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины. В нем они пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».
В заявлении говориться, что «в XXI веке государствам не может быть разрешено изменять границы силой». Вашингтон и Киев утверждают, что «Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины». Подчеркивается, что «суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы».
Как отмечается в заявлении, «Соединенные Штаты – вместе с Украиной», они намерены «работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Подчеркивается, что «поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой», передает РИА «Новости».
Вашингтон выразил поддержку «Крымской платформе», а также призвал Москву «выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны».
Также Украина и США заявили, что «продолжают выступать против «Северного потока – 2», назвав проект «угрозой для европейской энергетической безопасности». США обещали «продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии», чтобы сохранить транзит газа через Украину и не допустить «использования Кремлем энергетики как геополитического оружия».
Вашингтон и Киев «поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников», а также «способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления».
Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Киева и Вашингтона в сфере обороны и безопасности. Стороны намерены усилить «сотрудничество в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии». США выразили поддержку права Украины на «стремление вступить в НАТО».
Киев и Вашингтон договорились продлить на семь лет действие Соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения.
США выделят в 2021 году 463 млн долларов на проведение реформ на Украине, всего с 2014 года на эти цели было выделено почти 2 млрд долларов, говорится в тексте совместного заявления. США также планируют выделить Украине 12,8 млн долларов помощи для борьбы с COVID-19 в рамках закона «О плане спасения Америки» и 45 млн долларов гуманитарной помощи для Донбасса. При этом отмечается, что США уже предоставили Украине примерно 55 млн долларов помощи в связи с пандемией коронавируса и передали около 2,2 млн доз вакцин против COVID-19.
Напомним, президент США Джо Байден встречается в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Байден сообщил, что США и Украина возобновят работу двусторонней комиссии по стратегическому партнерству.
Директор «ракетного» института «Станкина» признался в многомиллионных хищениях
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Директор Института технологического развития ракетно-космической промышленности (ИТР РКП) МГТУ «Станкин» Григорий Зусев, отправленный под домашний арест в Москве в рамках расследования уголовного дела о многомиллионных хищениях инвестиционных денег, дал признательные показания, сообщил источник в правоохранительных органах.
«После задержания Зусев дал следователям признательные показания в рамках предварительного расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, в которых рассказал подробные сведения о совершенном им преступлении. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщил источник ТАСС.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Москве в рамках дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сотрудниками правоохранительных органов был задержан директор одного из институтов «Станкина» Григорий Зусев. Следователи обратились в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд назначил ему домашний арест до 2 октября.
По данным источника агентства, доследственную проверку в отношении должностных лиц столичного вуза следственными органами инициировало Министерство промышленности и торговли, которое и заявило о признаках составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом. Речь идет о нанесенном государству ущербе действиями должностных лиц «Станкина» в размере нескольких сотен миллионов рублей.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему космическая отрасль погрязла в халтуре.
Савченко указала на «зраду» в визите Зеленского в Вашингтон
Украинский президент Владимир Зеленский вернется из США с «экономической зрадой (изменой)», заявила в эфире телеканала «Первый независимый» экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
«Если говорить простым языком: мы берем кредиты в США, чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим», – заявила экс-депутат, передает РИА «Новости».
При таком развитии событий украинская экономика, по ее словам, продолжит падать, при этом страна «влезет» в кредит с процентами. «Это первая «экономическая зрада», это не поднимает экономику Украины», – выразила она мнение.
Вторая «зрада», как считает Савченко, заключается в подписании меморандума по энергетике. По ее словам, это не первый меморандум по строительству энергоблоков АЭС, который Киев подписывает с другими странами, при этом каких-либо конкретных результатов достигнуто не было.
Напомним, министерство экономики Украины и Экспортно-импортный банк США подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество по проектам в инфраструктурной отрасли, сельскохозяйственной сфере, энергетике и цифровой экономике.
Между тем в августе Савченко говорила, что Украине следует как можно скорее отказаться от помощи США и Европейского союза и стать более самостоятельной.
Пресс-секретаря Зеленского назвали дикарем за фото в Вашингтоне
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подвергся критике за фотографию, на которой он с высунутым языком «держит» монумент Вашингтону.
Депутат Киевского горсовета Сергей Таран считает, что фото демонстрирует то, «почему в США несерьезно относятся к украинской делегации». Он предложил взглянуть, «как официальный спикер Зеленского относится к монументу», и «поставить себя на место американцев». «Вы бы имели дело с такими дикарями?» – приводит слова депутата РИА «Новости».
В Instagram пользователи с недоумением прокомментировали снимок: «Не только позорище, а и преступление против государства – так унизить Украину перед США. Из грязи в… грязи!».
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Напомним, визит украинского президента Владимира Зеленского в США уже стал поводом для шуток. Так, пользователи Сети высмеяли фотографию президента во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров.
Европейский бизнес выступил против санкций по «Северному потоку – 2»
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России выступает против экстерриториального применения санкций в отношении «Северного потока – 2», Европа должна сама определять стратегию по энергетической безопасности, заявил глава объединения в России Тадзио Шиллинг на полях ВЭФ.
«Что касается такого вопроса, как компромисс относительно «Северного потока – 2», – мы всегда были сторонниками такой позиции, что мы против применения санкций и против экстерриториального применения санкций», – сказал Шиллинг, передает РИА «Новости».
По его словам, «Европа сама должна решать свою стратегию по энергетической безопасности и что коммерческие проекты не должны санкционироваться со стороны третьих сторон».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы».
В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.
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