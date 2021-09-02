Минск отказался отправлять своего посла в США из-за санкций Минск озвучил главный вопрос на встрече лидеров России и Белоруссии 2 сентября 2021, 19:12 Текст: Вера Басилая

Подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Белоруссии и России станет основным вопросом на предстоящей 9 сентября встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил глава белорусского МИД Белоруссии Владимир Макей. «На предстоящей встрече, наверняка, главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трех лет. Они подготовлены. О них будет доложено в ближайшие дни президентам Беларуси и России. На этой встрече, предполагаю, будет принято соответствующее решение по дальнейшим шагам, связанным с реализацией этих 28 союзных программ», – передает ТАСС слова Макея. Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции. Напомним, главы государств решили провести встречу в Москве 9 сентября, эту дату они согласовали во время телефонного разговора.

Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского 2 сентября 2021, 00:26

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне, заявил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко. Он не сказал, в какой стране лидеры России и Украины могут провести переговоры. При этом на предположение о том, что саммит пройдет в Москве, Любченко отрицательно покачал головой. В качестве возможного места встречи первый вице-премьер предложил Крым, передает РИА «Новости». Напомним, Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. В Кремле не сочли наглостью слова поправившего Путина ребенка 2 сентября 2021, 10:19

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает наглостью слова школьника, который на онлайн-уроке поправил Владимира Путина во время его рассказа о Северной войне. «Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», – передает ТАСС слова Пескова. В Кремле, по словам Пескова, также не согласны с позицией директора школы, которая, согласно сообщениям в СМИ, назвала поведение ученика «наглостью, присущей молодым». «Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы», – подчеркнул пресс-секретарь президента. Песков напомнил, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом. «И президент всегда сам трепетно относится [к правильности фактов] и часто поправляет кого-то. Мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями по истории и, конечно, он всегда с готовностью слушает такие корректировки, будь то в исполнении ребенка или какого-то иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. Ребенок – молодец! Мы надеемся, что никто его критиковать не будет», – заключил представитель Кремля. Напомним, Путин в ходе беседы со школьниками оговорился и заявил, что при Петре I Россия участвовала в Семилетней войне против Швеции. После этого школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил главу государства, напомнив, что на самом деле речь идет о Северной войне. В ответ президент поблагодарил школьника «за поправочку» и продолжил свой диалог. Ранее Путин в рамках марафона общества «Знание» призвал не забывать о причинах борьбы за Ленинград. Путин дал старт запуску новых предприятий на Дальнем Востоке 2 сентября 2021, 12:39

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции дал старт запуску четырех предприятий на Дальнем Востоке. Глава государства в четверг на полях Восточного экономического форума ознакомился с результатами развития Дальнего Востока в формате интерактивной презентации. Также были представлены новые проекты, передает ТАСС. Путин поздравил инвесторов «с правильным выбором места приложения усилий, капиталов», специалистов предприятий, которые начинают новую работу. «Это четыре проекта, но за последние годы здесь таких проектов и большего масштаба, и чуть поменьше, уже возникли тысячи», – констатировал президент. «Мы и дальше, безусловно, будем поддерживать все ваши усилия по развитию Дальнего Востока, это безусловно пойдет на пользу развитию Дальнего Востока и всей огромной страны», – подчеркнул глава государства. «Начинайте!» – дал Путин команду на старт проектов. Как передает РИА «Новости», запущены предприятия ООО «Арника», ООО НК «Лотос» и новая очередь заводов ООО «Мазда-Соллерс Мануфакчуринг Рус». Депутат Госдумы: Единовременные выплаты компенсируют пенсионерам рост цен на продукты 1 сентября 2021, 22:19 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Выросшие из-за пандемии цены на продукты уже не снизятся, но ситуацию с повышением пенсий и с выплатами государство будет держать на контроле», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Светлана Бессараб. Ранее Росстат сообщил, что из-за роста общемировых цен на продовольствие инфляция в стране превысила уровень, который закладывали власти при планировании повышения пенсий. «Введенные из-за пандемии ограничительные меры привели к тому, что продуктов питания производилось меньше, чем могло. Это обстоятельство на фоне растущего потребительского спроса вылилось в рост цен. В итоге в последнее время мы больше не видим роста пенсий в абсолютном выражении. На съезде «Единой России» президент Владимир Путин поручил компенсировать эти потери единовременными выплатами пенсионерам по 10 тысяч рублей, в том числе и работающим», – напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Правительство выделило на эти цели 454 млрд рублей: выплаты на карточку «Мир» начнутся уже с четверга, а тем, кто получает пенсию через «Почту России», начнут приносить деньги с пятницы, напомнила депутат. «Кроме того, стоит напомнить: мы ратифицировали Конвенцию №102 Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, в соответствии с которой пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка. До этого уровня нам еще необходимо будет потом пенсии подтягивать», – добавила парламентарий. В среду Росстат обнародовал данные по основным социально-экономическим показателям, в том числе по пенсионному обеспечению. Размер средней начисленной зарплаты в России в июне достиг 57 782 рублей, что на 11,7% больше, чем было год назад, и на 4,3% превышает аналогичный показатель мая, пишет «Российская газета». Реальный рост зарплат с поправкой на инфляцию в июне составил 4,9% по сравнению с данными годичной давности и 3,6% относительно предыдущего месяца. Средний размер назначенной пенсии в июле был зафиксирован на уровне 15 802 рубля. Это превышает показатели годичной давности на 5,5%. Однако реальный размер пенсии из-за инфляции за год сократился на 0,9%, а по сравнению с маем – на 0,3%. Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, ее получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Несмотря на постоянный рост пенсий по сравнению с прошлым годом, она все же не успевает за инфляцией, ранее заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Активное восстановление мировой экономики привело к росту спроса на многие товары и росту цен на них. На новый экономический бум наложился рост мировых цен на сельскохозяйственную продукцию. В результате инфляция к концу августа составила 6,7%, что почти в два раза выше инфляции, зафиксированной в августе 2020 года», – говорит Журавлев. Решение о выплате 10 тыс. рублей каждому пенсионеру, по его мнению, позволит компенсировать рост инфляции. Поляки предложили руководству страны поучиться у Лукашенко 2 сентября 2021, 14:54 Текст: Алина Назарова

Читатели польского издания Gazeta.pl, комментируя закупку Белоруссией российского вооружения, выразили недоумение, что Варшаве приходится приобретать оружие у США намного дороже. «Раз Европа с ним разговаривать не хочет, он разговаривает с Путиным, а в перспективе наверняка начнет и с Китаем. Кого это может удивлять? Если он договорится с талибами, вот тогда на границе станет на самом деле весело. Возможно, кто-то не заметил, но мир уже стал многополярным», – отметил пользователь element_antykapitalistyczny. «Как он это делает? Наши руководители покупают оружие у янки, платя больше, чем другие, а Лукашенко получает оружие от Путина практически даром! Может, стоит отправить наших вождей в Минск поучиться?» – возмутился herr7, передает РИА «Новости». «Белоруссия платит во много раз меньше, кроме того, она сможет использовать свою технику самостоятельно, а американцы не предоставляют своим вассалам исходные коды программного обеспечения, чтобы иметь возможность в любой момент отключить электронику», – подчеркнул el. commendante. «По крайней мере, он заплатит большие деньги за это оборудование, в то время как посредственные американцы бросили в панике вооружения на 85 миллиардов долларов», – подытожили читатели. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400. Он также отметил, что если во время совместных стратегических учений «Запад – 2021» станет понятно, что Минску нужно еще какое-то вооружение, оно также будет закуплено у Москвы. Пекин предложил США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане 2 сентября 2021, 13:44 Текст: Алина Назарова

Руководству США следует глубоко задуматься над словами президента России Владимира Путина о трагических последствиях американской миротворческой миссии в Афганистане, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. «Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», – заявил он, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям. США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Путин заявил о важности доставки товаров по Севморпути 2 сентября 2021, 13:05 Текст: Алина Назарова

Доставка товаров по Северному морскому пути значительно снижает их стоимость, это важно и прибыльно не только для России, но интересно и другим странам, заявил президент Владимир Путин. «Это очень перспективно. Не случайно сюда многие государства хотят прийти, работать здесь, использовать этот маршрут. Перемещение грузов по Северному морскому пути существенным образом снижает цену товаров для конечного потребителя. Вот в этом вся фишка», – сказал Путин в ходе общения с курсантами Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Он отметил, что для России, 18% территорий которой находится в Арктической зоне, чрезвычайно важно развитие этого региона и необходимой инфраструктуры, передает РИА «Новости». На вопрос курсантов, как он оценивает перспективы Северного морского пути для России, Путин ответил, что «если бы не было перспектив, мы бы этим не занимались». Он напомнил, что в 2024 году планируется довести объем перевозок по Севморпути до 80 млн тонн, и сообщил, что Россия будет работать со всеми, кто этого захочет, «очень корректно, в рамках международного права». При этом интерес наблюдается как со стороны европейских стран, так и со стороны стран Азиатского региона. «Если идти благоприятным курсом, то значительная часть маршрута проходит по нашим внутренним водам, по территориальному морю, и это, конечно, создает для нас колоссальные конкурентные преимущества. Но это не значит, что мы кого-то собираемся ограничивать – нет», – добавил президент. Весной Путин отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом России Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Песков рассказал о восхищении экспертным подходом Путина в любой сфере 2 сентября 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на марафоне «Новое знание» на полях Восточного экономического форума заявил, что искренне восхищается Владимиром Путиным, поскольку глава государства на уровне экспертов разбирается во всех темах. «Президент занимается всем: он сегодня занимается рыбной отраслью, завтра – вакцинами, фармацевтикой, потом сельским хозяйством, развитием Дальнего Востока. Миллиарды тем. И я, конечно, искренне восхищаюсь нашим президентом», – заявил Песков, передает ТАСС. По его словам, Путин тщательно готовится к каждому мероприятию, всегда «экспертно подходит к каждой области, общается с реальными знатоками», спорит и обсуждает с ними темы на равных. Он также указал, что работа с обращениями на прямую линию с Путиным продолжается весь год. «Что касается итогов прямой линии: над прямой линией работа продолжается в течение года, до следующей прямой линии», – сказал представитель Кремля. Песков подчеркнул, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) занимается проработкой каждого обращения, которое пришло президенту. «Естественно, во время программы он может ответить на 40-50 вопросов, но не больше. Но каждое обращение обрабатывается, и многим людям помогают в решении их вопросов», – сказал пресс-секретарь главы государства. Путин осмотрел Дальневосточный морской тренажерный центр во Владивостоке 2 сентября 2021, 11:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в четверг посетил Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, введенный в эксплуатацию в июле 2021 года. В центре глава государства ознакомился с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками учреждения, а также пообщался с курсантами, передает ТАСС. Центр ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Он позволяет привлекать на обучение людей не только из различных регионов России, но и из других стран. Уже сейчас интерес к программам дополнительного профобразования проявляют, в частности, Филиппины, Вьетнам, Индия, ЮАР, Нигерия. По поручению президента в университете действует «Школа под парусами», цель которой – знакомство молодежи с историей Дальнего Востока, планирование и проведение морских походов на парусниках по местам боевой славы России. Техническая база тренировочного центра позволяет готовить профессиональные составы экипажей кораблей еще на этапе их строительства. Напомним, в среду Путин провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко, обсудив социально-экономическую ситуацию в регионе. Путин поручил сделать стоимость билетов дальневосточной авиакомпании доступной 2 сентября 2021, 13:17 Текст: Алина Назарова

Единая дальневосточная авиакомпания должна предлагать билеты по цене, доступной для людей, а также учитывать мнение граждан при выборе маршрутов, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития округа в рамках Восточного экономического форума. «Обращаю внимание: самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам. При этом важно, чтобы цена авиабилетов была, что называется, подъемной для людей», – сказал он, говоря о работе единой дальневосточной авиакомпании. Кроме того, Путин указал, что «льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года». Для этого, продолжил глава государства, необходимо увеличить количество рейсов, особенно в периоды высокой нагрузки, передает ТАСС. Также, по словам президента, российские власти должны создать систему, которая позволит каждый год автоматически выделять субсидии на льготные перевозки с Дальнего Востока. Он подчеркнул, что вопрос субсидируемых авиабилетов нужно держать на постоянном контроле. Путин также обратил внимание на то, что ежегодно профильное министерство «с боем» получает субсидии на льготные авиаперевозки из ДФО. «Все граждане РФ – все мы проживаем в одной стране. И нам нужно, безусловно, обеспечить связанность территории и свободное передвижение граждан страны по ее регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования», – распорядился глава государства. Одновременно Путин заявил, что малые аэропорты должны быть избавлены от избыточных требований к их работе, но не в ущерб безопасности. Президент отметил, что многие населенные пункты ДФО находятся в удаленных и труднодоступных местах, для их жителей авиаперелет – это единственный способ связи с «большой землей». При этом, по его словам, «малые аэропорты, даже если сюда прилетает лишь несколько рейсов в неделю, обязаны выполнять те же требования, что и крупные авиационные хабы, или почти те же самые, в том числе по защите и безопасности инфраструктуры, наличию специальных групп быстрого реагирования». «Я прошу правительство внимательно изучить этот вопрос, и по возможности избавить малые аэропорты от избыточных, обременительных требований к работе, конечно (чтобы ни у кого не было глупых мыслей), не в ущерб безопасности, это само собой разумеется», – сказал президент. Напомним, в январе 2020 года президент Владимир Путин поручил создать авиакомпанию, специализирующуюся на перевозках пассажиров и грузов на территории Дальнего Востока и в труднодоступных районах. В августе 2021 года первый рейс единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» совершил перелет из Петропавловска-Камчатского в Магадан. Путин призвал ставить амбициозные цели по развитию Дальнего Востока 2 сентября 2021, 14:01 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа заявил о необходимости ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом стратегической отдаленной перспективы. «Необходимо ставить амбициозные цели, решать самые смелые задачи, исходя не из текущей, а уже из более отдаленной стратегической перспективы», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он также заявил, что все мероприятия национальной программы развития Дальнего Востока надо реализовывать в полном объеме, включая финансирование. «Напомню, что в прошлом году был подписан указ президента о мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. На его основе запущена национальная программа развития региона, рассчитанная до 2035 года. Прежде всего она нацелена на приток людей, на приток населения, на опережающий рост качества жизни на Дальнем Востоке. Обращаю внимание коллег из правительства, руководителей регионов, муниципалитетов – все мероприятия программы нужно реализовывать в полном объеме. Предусмотреть необходимо финансовые, организационные ресурсы», – сказал Путин. Он также отметил, что предложения бизнес-сообщества будут учтены при развитии Дальнего Востока. «Сегодня находимся во Владивостоке, и сегодня открывается Восточный экономический форум (ВЭФ), он собрал руководителей ведущих компаний и предпринимателей, которые уже ведут или намерены начать дело на Дальнем Востоке. Предложения бизнес-сообщества также обязательно учтем при планировании дальнейших действий, дальнейших шагов по развитию дальневосточного региона» –сказал Путин. Ранее Путин в режиме видеоконференции дал старт запуску четырех предприятий на Дальнем Востоке. Запущены предприятия ООО «Арника», ООО НК «Лотос» и новая очередь заводов ООО «Мазда-Соллерс Мануфакчуринг Рус». Путин заявил о нехватке мощностей для реабилитации после COVID на Дальнем Востоке 2 сентября 2021, 13:23 Текст: Алина Назарова

Дальневосточным регионам не хватает мощностей для медицинской реабилитации после перенесенного коронавируса, но людям нужно оказать помощь, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). «Мы начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе и тех, кто перенес коронавирус, чтобы они могли обследоваться, полностью восстановить свое здоровье. Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона. Однако помощь и поддержка людям нужны сейчас», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС. Путин поручил предусмотреть «отдельные решения для жителей Дальнего Востока» по развитию такой инфраструктуры в программе медицинской реабилитации. Он также указал, что развивать медицину на Дальнем Востоке нужно с учетом специфики региона. «Нельзя не учитывать специфику Дальнего Востока, руководствоваться здесь какими-то усредненными формулами, действовать по шаблону абсолютно недопустимо», – заявил глава государства. И если «действовать по этим шаблонам, кардинального результата, ощутимых изменений к лучшему» достичь не удастся, констатировал он. «На Дальнем Востоке много небольших населенных пунктов, расстояние между которыми может достигать сотен километров, и действующая модель финансирования здравоохранения здесь зачастую хромает, а людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение поликлиник, ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) порой оставляет желать лучшего», – сказал Путин. «В этом вопросе необходим особый подход, учитывающий специфику малонаселенных районов. Прошу правительство на этот счет оформить свои предложения», – распорядился президент. Ранее сообщалось, что в народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом. В него войдут предложения медиков и экспертов, выработанные в рамках проекта «Консилиум с Денисом Проценко» и в ходе стратегической сессии «Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы». Путин заявил, что мер поддержки детей в России пока недостаточно 2 сентября 2021, 14:30 Текст: Алина Назарова

В России пока недостаточно мер поддержки для семей с детьми, а на Дальнем Востоке семьям нужны и дополнительные меры помощи, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). «Что касается мер поддержки семей с детьми: действительно, многие из этих мер являются новыми. Но мы с вами знаем, я сейчас обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно, нет пока целого набора (мер поддержки) от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть. Я об этом говорю неоднократно, просил правительство над этим поработать», – сказал глава государства, передает ТАСС. Президент также призвал подумать о специфических мерах поддержки семей с детьми именно в Дальневосточном федеральном округе. Ранее в Минтруде отчитались о выплатах родителям школьников. К началу учебного года выплаты получили родители свыше 20 млн детей. Кроме того, с 1 июля 2021 года на госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от восьми до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Путин назвал недостаточными меры поддержки Дальнего Востока 2 сентября 2021, 14:19 Текст: Алина Назарова

Продолжающийся отток населения с Дальнего Востока говорит о том, что мер поддержки региона недостаточно, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума. «Делается много, согласен полностью, но пока все-таки недостаточно если мы наблюдаем отток населения», – сказал глава государства, передает ТАСС. Также Путин назвал исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке. «Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить», – сказал он. Ранее Путин заявил о необходимости ставить амбициозные цели и решать задачи с учетом стратегической отдаленной перспективы. Он также заявил, что все мероприятия национальной программы развития Дальнего Востока надо реализовывать в полном объеме, включая финансирование. Минск отказался отправлять своего посла в США из-за санкций 2 сентября 2021, 18:52 Текст: Вера Басилая

Белоруссия подобрала кандидатуру посла в США, но не будет направлять его в Вашингтон в связи с санкционными действиями, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей. «Отношения с США, как и с любым другим государством для нас всегда актуальны. Мы в свое время занимались подбором кандидатуры посла в Соединенные Штаты Америки. Более того, я хочу сказать, что у нас есть эта кандидатура. Но в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять нашего посла в США в связи с санкционными действиями, которые были предприняты этой страной по отношению к Беларуси», – цитирует ТАСС Макея. Ранее посольство США в Белоруссии сократило штат сотрудников по требованию Минска. Напомним, МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек в ответ на введение Вашингтоном санкций. В Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы. Санкции США против Белоруссии затрагивают бизнесменов, приближенных к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также 15 контролируемых ими компаний, сообщили в Белом доме. Ограничения затронули 23 физических лица и 21 организацию. Ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали Следственный комитет республики, а также УВД Гомельского облисполкома.