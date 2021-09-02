Суд на Украине продлил арест Медведчуку

Погребинский о «плане трансформации Украины» Зеленского: «Дурень думкою богатеет»

Заявления президента Украины, прозвучавшие накануне его встречи с Байденом, не более чем пиар. Зеленскому просто хочется возвыситься в собственных глазах. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал проект «трансформации Украины» на 277 млрд долларов, презентованный Владимиром Зеленским в США.

«Поведение президента Украины в ходе визита в США можно охарактеризовать пословицей «дурень думкою богатеет». Смысл ее сводится к тому, что глупый человек богатеет только розовыми мечтами, – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – То, что Зеленский представил «план трансформации Украины» на 277 млрд долларов, что в несколько раз превышает ВВП страны, относится к этой серии, поскольку все, что можно было испортить в стране, он уже испортил. Мечты Зеленского о кредитах, международных заимствованиях и инвестициях в экономику страны выглядят абсолютно нереалистично».

Эксперт добавил, что, «несмотря на уже принятые решения США и Германии по «Северному потоку – 2», Зеленский, видимо, все еще надеется зарубить этот проект, чтобы «самый грязный в мире», как он выразился, российский газ по-прежнему шел через украинскую трубу в Европу».

«Безусловно, это «логичный» ход для человека, который чудом оказался в кресле президента Украины и до сих пор не приблизился к формату адекватного руководителя», – иронизирует Погребинский.

Что касается уже подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения о военном сотрудничестве, то, по мнению политолога, «в нем нет ничего нового». «Обмен разведданными, как и тренировки, совместные маневры, происходили и ранее. А 60 млн долларов военной помощи, которые США пообещали Киеву, выглядят довольно смешно на фоне того, как много денег они, к примеру, выделяли армии Афганистана, – а в итоге американская бронетехника оказалась в руках у талибов», – пояснил эксперт.

Так же смешно, по словам Погребинского, выглядит и обещание Вашингтона предоставить Украине новые комплексы «Джавелин». «Это оружие предназначено для защиты от танковых атак. Я не могу себе представить, чтобы сейчас нашелся повод для применения этого оружия в зоне конфликта», – полагает он.

«Сегодня вопрос военного конфликта решается с помощью гиперзвукового ракетного оружия, против которого нет защиты даже у американцев. Поэтому ничего радикального для укрепления боеспособности Украины в противостоянии с Россией США не сделали. Да и не сделают», – уверен Погребинский.

Политолог не удивлен тому, что Байден отказался от общей пресс-конференции с Зеленским. «Возможно, Байден пытается уклониться от неудобных вопросов по Афганистану. Но, скорее всего, ему просто нечего сказать по итогам переговоров, кроме общих слов о поддержке территориальной целостности Украины и прочей «обязательной программы», – предполагает Погребинский.

При этом эксперт не исключает, что у Байдена заготовлен план требований, которые он озвучит лично Зеленскому. «В частности, речь может идти о переменах в интересах США в отношении непризнанных республик Донбасса, а также России. Говорить обо всем этом публично нехорошо, дабы лишний раз не давать повода обвинять Киев в том, что он остается под полным управлением Вашингтона», – резюмировал Погребинский.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где в среду встретится с президентом США Джо Байденом. При этом Байден отказался от проведения пресс-конференции вместе с Зеленским.

В рамках визита Зеленский презентовал в Вашингтоне план трансформации Украины, содержащий вопросы безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. Всего заложено 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.

Также Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские автодороги, призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа, договорился с Вашингтоном о военном сотрудничестве и противодействии России, сообщил о меморандуме по достройке Хмельницкой АЭС с помощью американской компании, назвал российский газ «самым грязным в мире» и рассмешил пользователей соцсетей своими фотографиями.

Глава МИД России Сергей Лавров высмеял заявления о «самом грязном российском газе». Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, напомнив, что визит к тому же дважды переносили.

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