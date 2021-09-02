При давке на границе Афганистана и Пакистана погибли четыре человека

|
2 сентября, четверг | Последнее обновление — 15:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названы сроки начала поставок газа по «Северному потоку – 2»
Разделы
Очевидно, летать – это дорого или очень дорого. Но все же это возможно. Под нашими ногами распласталось огромное, бескрайнее, но наше, родное, домашнее небо, в котором можно было бы летать.
Подробности...
Надежды, что американцы «поймут» и «осознают», насколько сложен мир и насколько аккуратно следует с ним обращаться, что возьмутся за ум и сделают наконец-то правильные выводы, перестанут наступать на грабли – все эти надежды напрасны.
Подробности...
Верх идиотизма – предупреждения перед началом фильмов об опасности курения. А ничего, что у вас потом весь фильм убивают десятки людей самыми извращенными способами?
Подробности...
В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
Подробности...
За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Подробности...
В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
|
|
При давке на границе Афганистана и Пакистана погибли четыре человека
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
По меньшей мере один человек погиб в результате давки на афгано-пакистанской границе при попытке афганцев бежать из страны, передает телеканал CNN со ссылкой на очевидцев. В то же время другие СМИ сообщают о четырех погибших.
Погибший – 64-летний Сафи Улла из Афганистана. «Мы с отцом пытались пересечь границу с другими членами нашей семьи, я потерял отца в давке, а позже мы нашли его мертвым», – сказал сын погибшего, Шахид Улла, передает РИА «Новости».
Телеканал отмечает, что видеокадры свидетельствуют об «отчаянии», царившем на КПП «Спин Болдак – Чаман» на границе Афганистана с Пакистаном. На кадрах видно, что к границе стеклись «сотни людей, решивших бежать из Афганистана».
«Я никогда еще не видел такого огромного скопления людей в Спин-Болдаке. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались к пограничному пункту», – рассказал местный житель Абдул Карим.
Между тем местные СМИ сообщают о четырех погибших в результате давки на границе.
В конце августа пакистанские военные открыли огонь по группе афганцев, которые пытались нелегально проникнуть в страну в районе КПП «Торкхам».
После этого власти Пакистана заявили, что больше не будут принимать беженцев из Афганистана, однако сухопутный пограничный переход «Спин Болдак – Чаман» между двумя странами остается открытым.
Захарова ответила на призыв Дании к афганским беженцам не ехать в ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу следует прекратить вмешиваться в дела суверенных государств, чтобы затем не приходилось стабилизировать регион и призывать людей остаться на родине.
В своем Telegram-канале Захарова написала, что министр по делам иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана не должны ехать в Европу, они должны остаться в регионе.
«Очень важен и другой сигнал, который не менее четко формулирует, что западные страны должны перестать вмешиваться в дела суверенных государств без правовых на то оснований и налаживать там «демократию», чтобы потом не пришлось делать то, к чему призывает датский министр», – написала Захарова.
Напомним, Тесфайе по прибытии на внеплановое заседании Совета ЕС на уровне глав МВД заявил, что «люди не должны ехать в Европу, люди должны оставаться в их регионе, а наша задача – стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались».
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия считает необходимым помогать бежавшим из Афганистана людям, но по возможности будет оказывать им помощь в границах региона.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город.
Талибы начали наступление на Панджшер
На единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, сообщают СМИ.
Ожесточенные бои начались на перевале Хавак в Панджшерском ущелье, пишет «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на источники в афганском сопротивлении.
Несколько часов назад талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявлял, что уйдет из политики, если «Талибан» создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.
До этого талибы заявляли об обретении Афганистаном полной независимости после завершения вывода войск США из республики.
Американцы оценили фото покидающего Афганистан последнего солдата США
Зрители американского телеканала Fox News оценили фотографию с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, отметив, что США провалили операцию.
«Я не уверен, что мне хотелось бы оказаться на этой фотографии. Она скорее производит впечатление последнего выжившего пассажира на борту «Титаника», готовящегося сесть в спасательную лодку», – выразил мнение пользователь JinglehimerSchmidt, передает РИА «Новости».
«Талибы наверняка тоже видели такую же зеленую картинку, когда они наблюдали за покидающими страну американскими военными в брошенные ими же приборы ночного видения. А потом талибы сели во внедорожники Humvee и покатили в президентский дворец или в брошенное американское посольство», – возмутился AmericaFirstSteve.
«Последний солдат, покинувший Афганистан, – это не повод для празднований. Там осталось множество американцев, которых бросили в тылу у врага, а также оружие на миллиарды долларов и 13 мертвых солдат», – отметил CosmicCowboy.
«Си и Путин, должно быть, от души смеются, думая о тех угрозах, с которыми Соединенные Штаты выступают в адрес Китай и России. Американские военные, бегущие под натиском Талибана, не добавляют этим угрозам убедительности», – подытожили комментаторы.
-
Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Байден объявил о завершении эры силового переустройства других стран
|
|
Уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации.
«Решение об Афганистане – не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной». По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
До прихода талибов Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. В администрации Байдена собирались растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.
После перехода Афганистана в руки талибов среди жителей страны, сотрудничавших с американцами, началась паника, в воздушной гавани Кабула возникла давка. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» при эвакуации из аэропорта Кабула. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос талибы возложили на США.
В этих условиях президент США Джо Байден допустил, что Соединенные Штаты могут сохранить воинский контингент в Афганистане после 31 августа, если к этому моменту из республики не удастся эвакуировать всех американцев. Однако движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. 24 августа талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». После этого Госдепартамент США пообещал передать аэропорт Кабула «афганскому народу» 31 августа.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил отказ США от силового переустройства мира
|
|
«Это признание многополярности мира», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что «уход американцев из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем».
«Американский истеблишмент понимает, что у него больше нет возможности силовыми методами управлять миром и играть роль мирового полицейского», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, военный и экономический потенциал США постепенно сокращается. «Эпоха однополярного мира уходит в прошлое. Теперь в международных отношениях доминирует многополярность. Поэтому президент США Джо Байден своим заявлением признает объективную реальность», – убежден собеседник.
Однако, как подчеркнул политолог, «Америка не перестанет отстаивать свои интересы, она лишь поменяет методы работы». «В США понимают, что они более не способны силовыми методами навязывать миру свои ценности и интересы. Нужно действовать теми способами, которые лежат в правовой сфере – дипломатией и мягкой силой», – пояснил эксперт.
«Теперь США будет использовать методы, которые и стоят дешевле, и вызывают меньше негативной реакции со стороны остального мира, в отличие от войн, которые Вашингтон вел последние 30 лет», – полагает Дудаков.
По словам эксперта, «также очевидно, что Байден видит Россию и Китай большими геополитическими противниками США». «Большой упор сделан на регионе Юго-Восточной Азии, где американский лидер предполагает усилить давление на Китай. Этим он опять же признает, что мир пришел к многополярности», – резюмировал политолог.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации заявил о том, что «уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем».
Также Байден заявил о том, что Соединенные Штаты после вывода войск из Афганистана должны сосредоточиться на новых вызовах, которые представляют в том числе Китай и Россия. «Я отказался продолжать войну, которая уже не отвечала национальным интересам [Соединенных Штатов]», – сказал американский лидер.
Он подчеркнул, что война в Афганистане обходилась США в среднем в 300 млн долларов в день на протяжении последних 20 лет. Она затронула 800 тыс. американских военнослужащих, среди которых были как погибшие, так и получившие ранения или психологические травмы. «Я отказался посылать сыновей и дочерей Америки на войну, которая должна была давно закончиться», – заявил глава Белого дома.
«Мы вовлечены в серьезное соревнование с Китаем, имеем дело с вызовами со стороны России по нескольким фронтам, сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Мы должны быть конкурентоспособными, чтобы отвечать на эти вызовы», – заявил Байден. При этом глава американской администрации выразил мнение, что США способны совмещать выполнение этих задач с борьбой с терроризмом.
«Важная вещь для понимания – мир меняется», – отметил Байден.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана «чрезвычайно успешной». По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев.
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон бросил служебных собак в Кабуле
|
|
Американская НКО American Humane, защищающая права животных, осудила американские власти за то, что они не вывезли служебных собак при эвакуации из Афганистана.
«Потрясен новостями о том, что американское правительство уходит из Кабула и оставляет там смелых служебных собак, которые работали на армию США, их ждут пытки и смерть от рук наших врагов», – цитирует РИА «Новости» главу организации Робина Ганцерта.
Во вторник Минобороны США опубликовало фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, на снимке запечатлен генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантным корпусом Крис Донахью.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Талибы пообещали Узбекистану помочь в строительстве трансафганской железной дороги
Движение «Талибан» (запрещено в России) готово содействовать Узбекистану в строительстве железной дороги и линии электропередач на территории Афганистана, говорится в поздравлении с 30-летием независимости Узбекистана, которое талибы направили властям республики.
«Узбекистан принимает активное участие в мирном процессе в Афганистане. Конструктивная роль нашей страны признается и нынешним руководством Афганистана. Свидетельством этому является тот факт, что член переговорной группы Исламского Эмирата Афганистан и пресс-секретарь политического офиса Движения «Талибан» Мохаммад Сухейль Шахин от имени своего руководства направил в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан поздравительное послание в связи с 30-летием Государственной независимости нашей страны», – написал в своем Telegram-канале официальный представитель узбекского МИД Юсуп Кабулжанов.
«Сердечно поздравляем руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости. Мы желаем построить плодотворные и дружеские отношения с соседним Узбекистаном. Подтверждаем заинтересованность в продолжении реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с участием Узбекистана, в частности строительства железной дороги и линии электропередач. Исламский Эмират Афганистан будет оказывать все необходимое содействие нашим узбекским партнерам в данном направлении», – говорится в послании талибов.
Как сообщает «Информационное агентство Фергана», в июле указанные Шахином инфраструктурные проекты президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсуждал на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани, прибывшим в Ташкент для участия в международной конференции по вопросам взаимодействия Центральной и Южной Азии. Стороны подтвердили заинтересованность в строительстве железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» и возведении новой линии электропередач «Сурхан – Пули-Хумри».
Строительство линии электропередачи «Сурхан – Пули-Хумри» позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% – до 6 млрд кВт/ч в год. ЛЭП подключит Кабул к единой энергетической системе Центральной Азии.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление. Несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
Захарова ответила на слова Столтенберга перефразированной цитатой Пушкина
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, пообещавшего не забывать о тех, кто не успел покинуть Афганистан.
«Мне кажется, они его и его чудесную организацию тоже не забудут. Никогда. Перефразируя Пушкина, грязнейшей подлости грязнейший образец», – написала российский дипломат в своем Telegram-канале.
До этого Столтенберг заявил, что произошедшее в Афганистане является последствиями неспособности политического руководства страны добиться мирного урегулирования, переход власти произошел вопреки «жертвам и вложениям» НАТО. Захарова сравнила слова Столтенберга про Афганистан с монологом из «Полицейской академии».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «Талибан» (движение запрещено в России) выиграл войну. Он также назвал приход талибов к власти в Афганистане «явным поражением Запада».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт указал на риск появления американской базы в Узбекистане
|
|
«Американцы надеются, что узбеки попросят их разместить войска в Средней Азии, когда она полыхнет», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран войны в Афганистане Ренат Шафиков. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о планах Вашингтона на развитие прочных отношений стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Узбекистаном.
«США действительно заинтересованы в том, чтобы закрепиться в Узбекистане. Они ждут, когда полыхнет вся Средняя Азия и Ташкент обратится к ним за помощью», – полагает бывший спецназовец ГРУ и ветеран войны в Афганистане Ренат Шафиков.
Он напомнил, что влиятельный военный и политический деятель узбекского происхождения афганский маршал Абдул Рашид Дустум сейчас, по некоторым данным, находится на территории Узбекистана. Кроме того, в районе города Термез – некогда самого южного города Российской империи – сейчас тренируются около 8 тысяч человек близ узбекско-афганской границы», – пояснил эксперт.
«Таким образом Узбекистан готовит войска Дустума как палочку-выручалочку. Если гражданская война в Афганистане начнет набирать обороты и выйдет за границы этой страны – именно войска Дустума будут прикрывать границу Афганистана», – убежден Шафиков.
«В связи с непростой ситуацией правительство Узбекистана может попросить США о размещении их баз на своей территории. Я допускаю, что это может случиться», – полагает собеседник.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Узбекистан с 30-летием независимости. «Соединенные Штаты надеются на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном и на достижение наших общих целей, включая укрепление стабильности и безопасности в регионе», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Соединенные Штаты очень ценят то внимание, которое Узбекистан уделяет вопросам региональных связей, в особенности в рамках поддержки процветания и [экономического] роста в Центральной и Южной Азии», – отметил Блинкен. Вашингтон «поддерживает продолжение Узбекистаном смелых реформ», добавил он.
Госсекретарь напомнил, что США передали республике 3 млн доз вакцины от нового коронавируса в рамках международной программы COVAX. Соединенные Штаты «продолжат поддерживать Узбекистан» в борьбе с пандемией, заверил он.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Газета ВЗГЛЯД писала, что обострение ситуации в Афганистане после вывода американских войск заставляет Россию принимать не только дипломатические меры – российские военные инструкторы уже активно работают с личным составом узбекских частей.
Напомним, по сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Но президент России Владимир Путин на женевской встрече с Байденом 16 июня выступил против этой идеи, писало издание Wall Street Journal. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном, заявили высокопоставленные официальные лица США.
В середине прошлого месяца талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве Вооруженных сил США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
США захотели укрепить «стратегическое партнерство» с Узбекистаном
|
|
Вашингтон рассчитывает, что отношения стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Узбекистаном станут более прочными, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Госсекретарь США поздравил республику с 30-летием независимости. «Соединенные Штаты надеются на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном и на достижение наших общих целей, включая укрепление стабильности и безопасности в регионе», – приводит слова госсекретаря США ТАСС.
«Соединенные Штаты очень ценят то внимание, которое Узбекистан уделяет вопросам региональных связей, в особенности в рамках поддержки процветания и [экономического] роста в Центральной и Южной Азии», – отметил Блинкен. Вашингтон «поддерживает продолжение Узбекистаном смелых реформ», добавил он.
Госсекретарь напомнил, что США передали республике 3 млн доз вакцины от нового коронавируса в рамках международной программы COVAX. Соединенные Штаты «продолжат поддерживать Узбекистан» в борьбе с пандемией, заверил он.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Напомним, по сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
|
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Талибы объявили о полной независимости Афганистана
|
|
Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид объявил об обретении Афганистаном полной независимости после завершения вывода войск США из республики.
«В полночь по афганскому времени (22.30 мск) последний американский солдат покинул аэропорт Кабула. Таким образом, наша страна наконец стала свободной и обрела полную независимость», – приводит слова представителя радикального движения ТАСС.
В свою очередь представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим поздравил афганский народ с завершением иностранного военного присутствия в стране. «Я поздравляю всех граждан, весь дорогой народ, всех наших бойцов. Сегодня последние иностранные силы окончательно покинули нашу священную землю», – заявил он.
Тем временем источник телеканала Al Jazeera в руководстве талибов сообщил, что аэропорт Кабула перешел под полный контроль движения «Талибан» (запрещено в России). «Аэропорт Кабула полностью перешел под наш контроль после того, как ВС США покинули его», – приводит телеканал слова представителя радикалов, захвативших власть в Афганистане.
Управление гражданской авиации США распространило уведомление, в котором предупредило, что управление воздушным движением над Афганистаном с 22.40 мск не осуществляется. «Экипажам воздушных судов следует проявлять чрезвычайную осторожность», – указывается в уведомлении американской службы.
Накануне США завершили вывод войск из Афганистана. Позже Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане.
В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американцы уничтожили военную технику в аэропорту Кабула
Перед тем, как уйти из Афганистана, американские военные привели в негодность вертолеты, бронемашины и систему ПРО в кабульском аэропорту, сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.
«Эти вертолеты более не полетят, никто не сможет управлять ими», – передает «Интерфакс» слова Маккензи.
По словам генерала, в кабульском аэропорту разоружены или приведены в негодность 73 вертолета. Кроме того, такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.
«Этими автомобилями никто более не сможет пользоваться», – сказал Маккензи.
Кроме того, США оставили систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.
«Мы решили оставить эти системы боеспособными до самой последней минуты», – подчеркнул генерал, отметив, что «они также выведены из строя, и их нельзя будет использовать снова».
Ранее представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) Забиулла Муджахид заявил, что большая часть технического оборудования (в аэропорту) повреждена.
США бросили в Афганистане спасшего Байдена переводчика
|
|
США не эвакуировали из Афганистана переводчика Мохаммеда, который в 2008 году помогал спасти сенаторов США Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, оказавшихся в затруднительном положении после того, как их вертолет был вынужден приземлиться в афганской долине во время снежной бури, сообщили СМИ.
Как пишет Wall Street Journal, в 2008 году экипаж подал сигнал о помощи. Вместе с силами быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США Мохаммед поехал спасать сенаторов.
«Здравствуйте, господин президент. Спасите меня и мою семью. Не оставляйте меня здесь», – передает РИА «Новости» слова обращения Мохаммеда к ныне президенту США Джо Байдену.
Как сообщает газета, Мохаммед и его четверо детей скрываются от талибов (движение «Талибан»* признано террористическим и запрещено в РФ), а его многолетние попытки выбраться из Афганистана оказались безуспешными в связи с бюрократическими трудностями. Издание пишет, что после захвата Кабула талибами Мохаммед отправился к воротам кабульского аэропорта, однако американские военные были готовы впустить его одного, без супруги и детей.
Ранее Пентагон бросил служебных собак в Кабуле.
Пентагон объявил о завершении военной кампании США в Афганистане
|
|
Соединенные Штаты вывели войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю военную миссию в республике, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.
«Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении», – приводит слова генерала Маккензи ТАСС.
«Последний [военно-транспортный самолет] С-17 вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая сегодня после полудня 30 августа в 15.29 по времени восточного побережья США (22.29 мск), и последнее пилотируемое воздушное судно в настоящий момент покидает воздушное пространство Афганистана», – добавил генерал, уточнив, что на борту последнего самолета, который покинул Кабул, находился временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.
По словам главы Центрального командования Вооруженных сил США, это означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года». «Ценой была гибель 2461 военнослужащего США и гражданского лица, также более 20 тыс. были ранены. К сожалению, в эти цифры включены и 13 военнослужащих США, которые были убиты на прошлой неделе смертником [группировки] «Исламское государство* в Хорасане» (ответвление террористической организации «Исламское государство» (ИГ*), запрещена в России)», – отметил он.
«Военная фаза этой операции завершена, теперь начинается ее дипломатическое продолжение. Наш Госдепартамент будет прилагать все усилия с целью помочь оставшимся [в Афганистане] американским гражданам [покинуть республику]. <…> Мы будем работать над тем, чтобы вывезти этих людей», – сообщил генерал Маккензи.
По словам главы командования, число оставшихся в республике американцев «составляет пару сотен». Он добавил, что США будут «будут вести переговоры весьма агрессивно и жестко, чтобы вывезти» из страны афганцев, которые помогали американским военнослужащим. В частности, речь идет о переводчиках. «Военная фаза закончилась, но наше желание вывести этих людей остается таким же сильным, как и раньше. <…> Госдепартамент теперь будет играть ведущую роль в этом деле», – заявил генерал.
Накануне стало известно, что США завершили вывод войск из Афганистана. В прошлый вторник талибы дали неделю на эвакуацию иностранцев из Афганистана, предупредив, что не допустят «никакие операции по эвакуации после 31 августа». При этом талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до начала осени. После этого США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Талибы обвинили США в разграблении Афганистана
Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид выразил уверенность, что Вооруженные силы США в течение 20 лет находились на территории Афганистана с целью разграбления природных богатств исламской республики.
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) во вторник провело в Кабуле торжественное заседание по случаю завершения вывода из республики всех иностранных сил. Мероприятие в прямом эфире транслировал местный телеканал Ariana News, передает ТАСС.
«Теперь Афганистан освобожден, и скоро будет сформировано правительство, чтобы государственная система начала работать и решать оставшиеся проблемы и чтобы люди вернулись к нормальной жизни», – заявил заместитель руководителя комиссии «Талибана» (движение запрещено в России) по культуре Ахмадулла Васик.
«Хочу обратиться ко всем жителям нашей страны с призывом не покидать родную землю, а остаться здесь, чтобы внести свой вклад в ее восстановление», – заявил выступивший на мероприятии представитель комиссии по культуре «Талибана» (движение запрещено в России) Анамулла Самангани.
В свою очередь глава политического офиса талибов в Катаре Шахабуддин Делавар призвал страны, закрывшие свои посольства в Кабуле, возобновить работу дипломатических представительств, поскольку теперь «им ничто не угрожает».
Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид пригласил иностранных инвесторов принять участие в восстановлении Афганистана, отметив при этом, что «новые попытки оккупировать афганскую территорию будут абсолютно неприемлемы».
Накануне представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. При этом он отметил, что «Талибан» (движение запрещено в России) намерен установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов назвал восстановление республики «делом совести» государств, принимавших участие в военной операции НАТО на территории Афганистана.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|