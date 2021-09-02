При давке на границе Афганистана и Пакистана погибли четыре человека

По меньшей мере один человек погиб в результате давки на афгано-пакистанской границе при попытке афганцев бежать из страны, передает телеканал CNN со ссылкой на очевидцев. В то же время другие СМИ сообщают о четырех погибших.

Погибший – 64-летний Сафи Улла из Афганистана. «Мы с отцом пытались пересечь границу с другими членами нашей семьи, я потерял отца в давке, а позже мы нашли его мертвым», – сказал сын погибшего, Шахид Улла, передает РИА «Новости».

Телеканал отмечает, что видеокадры свидетельствуют об «отчаянии», царившем на КПП «Спин Болдак – Чаман» на границе Афганистана с Пакистаном. На кадрах видно, что к границе стеклись «сотни людей, решивших бежать из Афганистана».

«Я никогда еще не видел такого огромного скопления людей в Спин-Болдаке. Места не осталось, тысячи и тысячи двигались к пограничному пункту», – рассказал местный житель Абдул Карим.

Между тем местные СМИ сообщают о четырех погибших в результате давки на границе.

В конце августа пакистанские военные открыли огонь по группе афганцев, которые пытались нелегально проникнуть в страну в районе КПП «Торкхам».

После этого власти Пакистана заявили, что больше не будут принимать беженцев из Афганистана, однако сухопутный пограничный переход «Спин Болдак – Чаман» между двумя странами остается открытым.