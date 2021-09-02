Лавров: Запад внезапно прозрел в ситуации с Афганистаном

Запад как будто внезапно прозрел в ситуации с Афганистаном, но заявлениям Вашингтона об окончании эры распространения демократии не стоит доверять полностью, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«То, что сейчас произошло после Афганистана... как будто прозрели все», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

Дипломат напомнил о недавнем заявлении президента США Джо Байдена о том, что уход Вашингтона из Афганистана знаменует конец эры военных акций по распространению демократии. По мнению Лаврова, невоенные акции продолжатся.

«Навязывание своих ценностей, конечно же, продолжится», – отметил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть.

Напомним, американские войска покинули Афганистан. Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Выступая с речью по поводу вывода войск, президент США Джо Байден заявил: «Решение об Афганистане – не просто про Афганистан, оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран».

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