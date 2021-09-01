Путин в рамках марафона общества «Знание» назвал нулевым результат присутствия США в Афганистане

США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан».

«20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались цивилизовывать людей, а по сути – внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле... в том числе и в политической организации общества. Результат – одни трагедии, одни потери – и для тех, кто это делал... и тем более – для тех людей, которые живут в Афганистане. Результат нулевой, если не сказать, что в минус», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Он отметил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям.

«Да, можно и нужно это делать, но это нужно делать цивилизованным способом: аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша, набраться терпения», – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что без набора этих факторов добиться чего-то позитивного практически нельзя.

В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.